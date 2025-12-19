Joulun sää: aattona poutaista pakkassäätä, joulupäivänä lauhtuu selvästi

Ilmatieteen laitoksen maanantaina 22. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan Suomessa vallitsee voimistuva pohjoisen ja lännen välinen ilmavirtaus aatonaatosta eteenpäin. Sää on pääosin melko kuivaa ja osin selkeää. Lähinnä maan pohjoisosan yli kaakkoon liikkuu ajoittain lumi- tai vesisateita.

Huomenna aatonaattona maassamme vaikuttaa korkeapaine, ja sää on laajalti poutaista sekä osin aurinkoista. Pohjoisen yli kohti etelää liikkuu itäpainotteisesti hajanaisia lumisateita, jotka yltävät illemmalla osin myös Pohjois-Karjalaan. Samalla pilvisyys lisääntyy pohjoisesta alkaen. Suuressa osassa maata on pakkasta 4‒12 astetta, mutta Pohjois-Lapissa ensimmäinen annos lauhaa ilmaa nostaa lämpötilan useita asteita suojan puolelle. Illemmalla sää lauhtuu myös muualla Lapissa lähemmäs nollaa astetta tai suojan puolelle.

”Ajokeli on kuivassa pakkassäässä tavanomainen, joskin osassa Lappia sään lauhtuminen ja lumisateet voivat tehdä tienpinnat liukkaiksi”, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovinen.

Jouluaatto on pääosin poutainen, Lapissa saadaan heikkoja vesisateita

Jouluaattoaamu on pääosin selkeä maan länsi- ja pohjoisosassa. Idässä pilvisyys on runsaampaa, mutta sää on sielläkin poutaista. Päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy vähitellen samalla kun sää alkaa lauhtua lännestä alkaen. Lännessä ja pohjoisessa on pakkasta 3‒12 astetta, etelärannikolla ja idässä lämpötila on lähellä nollaa.

”Jouluaaton kuluessa sään asteittainen lauhtuminen ja virtaus avoimelta Pohjanlahdelta johtavat siihen, että maan länsiosaan ja Pohjois-Pohjanmaalle muodostuu paikoin kuuraliukkautta, jota voi esiintyä paikoin idässäkin joulupäivänä”, Tuovinen ennakoi.

Lumiraja kulkee likimain Oulu-Joensuu linjan tienoilla; linjan eteläpuolella on pääosin lumetonta.

Joulupäivä on hyvin lauha, tapaninpäivä on pyhien aurinkoisin päivä

Joulupäivä on hyvin lauha ja tuulinen koko maassa. Föhn-tuuli nostaa ylimmät lämpötilat laajalti +4:n ja +7 asteen välille, Pohjanmaalla ja Lapissa voi olla paikoin tätäkin lauhempaa. Kyseiset lämpötilat ovat poikkeuksellisen korkeita vuodenaikaan nähden etenkin pohjoisessa.

Joulupäivän kuluessa Lapin yli itään liikkuu hajanaisia vesikuuroja. Lännen ja luoteen välinen tuuli on puuskissa yleisesti 15 metriä sekunnissa, Lapin tuntureilla esiintyy jopa myrskypuuskia. Myös merialueilla tuuli on kovaa.

Tapaninpäivänä sää kylmenee vähitellen pohjoisesta alkaen – samalla on laajalti selkeää ja poutaista. Tuuli on edelleen melko voimakasta ja puuskaista, mutta tuuli heikkenee illemmalla. Etelässä ja lännessä lämpötila on 1‒6 astetta, idässä ja pohjoisessa lämpötila on +2:n ja ‒5 asteen välillä. Tapaninpäivän iltana lämpötila painuu pakkaselle koko maassa.

Viikonloppuna samankaltainen säätila jatkunee: välillä on tuulista ja lauhaa Föhn-virtauksen takia, välillä taas virtaus kääntyy pohjoiseen ja sää tilapäisesti pakastuu. Sadealueita liikkuu Jäämereltä kaakkoon Pohjolan yli tuoden meille ajoittain sekä vettä että lunta.

Tilastojen valossa joulu on valkea varmimmin pohjoisessa ja idässä

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan joulunajan lämpötilat vaihtelevat tyypillisesti maan etelä- ja keskiosassa muutamasta pakkasasteesta noin kahdeksaan pakkasasteeseen. Etelä- ja länsirannikolla lämpötilat ovat ylimmillään tavallisesti hieman nollan yläpuolella. Maan pohjoisosassa joulun ajan lämpötilat vaihtelevat muutamasta pakkasasteesta noin ‒15 asteeseen.

Vuosi sitten joulua vietettiin lauhassa ja ajoittain epävakaisessa säässä. Lämpötila oli jouluaattona etelärannikolla nollan vaiheilla, muualla maassa hieman pakkasen puolella. Jouluaatto oli vielä pääosin poutainen, mutta joulupäiväksi saapui maahamme lännestä hajanaisia sateita. Sateet tulivat Lapissa pääosin lumena, muualla maassa vetenä tai räntänä. Samalla lämpötila kohosi Lappia myöten useita asteita nollan yläpuolelle.

Lunta oli viime jouluna koko maassa etelärannikkoa ja maan lounasosaa lukuun ottamatta. Lumen syvyys oli maan etelä- ja keskiosassa laajalti 10–30 senttimetriä, Lapissa 20–50 senttimetriä.

Luminen joulu on tavallisesti lähes varma maan pohjoisosassa Perämeren rannikkoa lukuun ottamatta sekä maan itäosan pohjoisosassa. Mitä lähemmäksi rannikkoa tullaan, sitä pienemmäksi lumisen joulun todennäköisyys käy. Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemessä valkeita jouluja on keskimäärin vain joka toinen joulu, samoin lounaissaariston alueella.

Pitkän ajan keskiarvojen mukaan joulunpyhinä lunta on tyypillisesti maan etelä- ja länsiosassa 5–15 senttimetriä, lähellä rannikkoa alle viisi senttimetriä. Maan itä- ja pohjoisosassa lunta on 15–50 senttiä. Eniten lunta on tavallisesti Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa.