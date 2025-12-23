Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminta päättyy – uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus ottaa vastuun vuoden alussa
Vuoden 2026 alussa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueiden kehittämiseen liittyvät tehtävät siirtyvät uudelle Sisä-Suomen elinvoimakeskukselle. Se vastaa laajasti muun muassa elinkeinojen, osaamisen, maahanmuuton ja kotoutumisen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, liikenteen ja tienpidon sekä luonnon monimuotoisuuden tehtävistä.
Samalla Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminta päättyy. Sen ympäristöön liittyvät lupa- ja valvontatehtävät siirtyvät puolestaan valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, ja joukkoliikenteen hankinnasta vastaa jatkossa liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella asuu yli 710 000 ihmistä, siellä toimii 71 500 yritystä ja 5100 maatilaa, valtion hallinnoimia maanteitä on 7500 kilometriä. Kuntia on yhteensä 34.
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee yhteensä noin 190 henkilöä. Päätoimipaikka sijaitsee Tampereella ja toinen toimipaikassa Hämeenlinnassa.
”Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen toimintaympäristö on monipuolinen ja strategisesti merkittävä. Se sijoittuu keskeisesti Suomen kasvukäytävälle, erityisesti valtatie 3:n ja pääradan varrelle. Tämä tarjoaa erinomaiset edellytykset liikkumiselle, logistiikalle ja yritystoiminnalle. Alue tunnetaan vetovoimaisuudestaan niin asumisen, yrittämisen kuin vapaa-ajan näkökulmasta.”, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajana 1.1.2026 aloittava Juha Sammallahti.
Pirkanmaan ELY-keskus on vaikuttanut monilla yhteiskunnan osa-alueilla.
”Olemme esimerkiksi myöntäneet merkittäviä tukia yrityksille niin normaaliaikoina kuin koronakriisissäkin. Lisäksi meillä on ollut keskeinen rooli Rantaväylän tunnelin suunnittelussa. Pirkanmaan ELY-keskuksen tarina on ollut tärkeä osa maakunnan kasvua ja kehitystä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tätä työtä kahden maakunnan hyväksi. Vaikka organisaatiot muuttuvat, palvelumme jatkuvat.”, Sammallahti summaa.
ELY-keskuksen historia lyhyesti
- ELY-keskukset perustettiin vuoden 2010 alussa osana valtion aluehallinnon uudistusta. Niitä on yhteensä 15.
- Pirkanmaan ELY-keskus syntyi, kun useita paikallisia viranomaisorganisaatioita, kuten TE-keskukset, ympäristökeskukset ja tiepiirit, yhdistettiin.
- Nyt aluehallintoa uudistetaan jälleen: vuoden 2026 alussa toimintansa käynnistää kymmenen uutta alueellista elinvoimakeskusta. Uudistuksen tavoitteena on luoda monialainen valtion aluehallinto, joka sujuvoittaa kansalaisten ja yritysten palveluja sekä yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöjä. Aluehallinnon uudistus perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Sammallahti,
Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja ja 1.1.2026 lähtien Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja
Puhelin 0295 036 210, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Linkit
Toimintamme päättyy vuoden 2025 lopussa ja tehtävämme siirtyvät vuoden 2026 alussa eri virastoihin: Sisä-Suomen elinvoimakeskukseen, Lupa- ja valvontavirastoon sekä liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.
