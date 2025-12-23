Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminta päättyy – uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus ottaa vastuun vuoden alussa

Samalla Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminta päättyy. Sen ympäristöön liittyvät lupa- ja valvontatehtävät siirtyvät puolestaan valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, ja joukkoliikenteen hankinnasta vastaa jatkossa liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella asuu yli 710 000 ihmistä, siellä toimii 71 500 yritystä ja 5100 maatilaa, valtion hallinnoimia maanteitä on 7500 kilometriä. Kuntia on yhteensä 34.

Sisä-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee yhteensä noin 190 henkilöä. Päätoimipaikka sijaitsee Tampereella ja toinen toimipaikassa Hämeenlinnassa.

”Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen toimintaympäristö on monipuolinen ja strategisesti merkittävä. Se sijoittuu keskeisesti Suomen kasvukäytävälle, erityisesti valtatie 3:n ja pääradan varrelle. Tämä tarjoaa erinomaiset edellytykset liikkumiselle, logistiikalle ja yritystoiminnalle. Alue tunnetaan vetovoimaisuudestaan niin asumisen, yrittämisen kuin vapaa-ajan näkökulmasta.”, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajana 1.1.2026 aloittava Juha Sammallahti.

Pirkanmaan ELY-keskus on vaikuttanut monilla yhteiskunnan osa-alueilla.

”Olemme esimerkiksi myöntäneet merkittäviä tukia yrityksille niin normaaliaikoina kuin koronakriisissäkin. Lisäksi meillä on ollut keskeinen rooli Rantaväylän tunnelin suunnittelussa. Pirkanmaan ELY-keskuksen tarina on ollut tärkeä osa maakunnan kasvua ja kehitystä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tätä työtä kahden maakunnan hyväksi. Vaikka organisaatiot muuttuvat, palvelumme jatkuvat.”, Sammallahti summaa.

ELY-keskuksen historia lyhyesti