Vuosi vaihtuu -show siivittää Oulun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi keskiviikkona

Visuaalisesti upeaa ja monivivahteista show’ta tähdittävät BESS, Suvi Teräsniska, KUUMAA, Goldielocks, pehmoaino, Ege Zulu sekä ensiesiintymisensä tekevä HOKKA. Esiintyjäkaartiin kuuluu myös lukuisia kovan luokan oululaisesiintyjiä: Mieskuoro Huutajat, tanssija Marko Keränen, Oulu Sinfonian jousikvartetti sekä Tanssikeskus Citydancen tanssijaryhmä.

Kokonaisuudesta vastaavat viihteen ja alan vaikuttavimpien tuotantojen huippuammattilaiset. Show-tuottaja Elias Koskimies on tuottanut ja käsikirjoittanut muun muassa UMK-finaalia, kymmeniä muita ohjelmia sekä huippuartistien areenakonsertteja. Show’n visuaalisen johtajan Ari Levelän osaamista on nähty muun muassa Euroviisuissa, UMK:ssa ja The Voice of Finlandissa. Tiimissä ovat myös lavaohjaaja-koreografi Haza Von Hertzen, konseptisuunnittelija Melissa A. Thompson sekä valo- ja teknisestä suunnittelusta vastaava Pekka Martti.

Show-tuottaja Koskimiehen mukaan luvassa on sataprosenttista viihdettä: värikäs, nopeatempoinen ja iso tapahtuma tähtiartisteineen. Ouluhalli on myös valtakunnallisen tv-tuotannon areena: viihdeshow nähdään suorana Ylen kanavilla.

Monipuoliset palvelut täydentävät juhlaillan

Ouluhallin ovet avataan klo 20.30, ja DJ Kaasi tanssittaa juhlakansaa klo 21 alkaen. Ylen kanavilla nähtävään show’hun aletaan virittäytyä klo 22.15.

Ouluhallilta löytyy muun muassa Glitter Garden -ehostautumispiste, jossa OSAOn hius- ja kauneudenhoitoalan sekä puutarha-alan opiskelijat viimeistelevät juhlatyylejä maksutta.

Yleisö saa ranteisiinsa Nordean tarjoamat led-rannekkeet, joiden avulla jokainen pääsee osallistumaan konkreettisesti show’n visuaaliseen toteutukseen ja tunnelman luomiseen.

Nuori yleisö on huomioitu tapahtuman järjestelyissä yhteistyössä Nuorten Ystävät ry:n kanssa. Nuoria tapahtumiin tuoville autoille on entisen uimahallin parkkipaikalla jättö- ja noutopaikka, josta liikenteenohjaajat ja opasteet ohjaavat nuorten kulkua Ouluhalliin.

Puolille öin jatkuva tapahtuma on ikärajaton, alle 15-vuotiaiden suositellaan saapuvan paikalle vanhemman seurassa. Permannolla on rajattu anniskelualue (K18).

Tapahtumaan odotetaan noin 4 000 kävijää. Lippuja on vielä saatavilla Lippu.fi-myyntikanavista. Lipun hinta on 59,90 €. Hintaan lisätään lippu.fi -tilausmaksut (alk. 1,50 € + 0,65 % tilauksesta). Maksuttoman narikan juhlakansalle tarjoaa Osuuskauppa Arina.

Vuosi vaihtuu -tapahtuman toteuttaa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuodesta vastaava Oulun kulttuurisäätiö yhteistyössä Ylen kanssa.