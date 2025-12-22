Kokoomuksen Kaunisto: EU:n päätös tukea Ukrainaa on huono uutinen Venäjälle
EU on päättänyt turvata Ukrainan rahoituksen seuraavalle kahdelle vuodelle 90 miljardin euron suuruisella tukipaketilla. Päätös syntyi vaikeiden neuvottelujen jälkeen, mutta lopputulos selvä: Ukrainan kyky puolustautua ja ylläpitää valtion perustoimintoja on turvattu. Ukrainan taistellessa itsenäisyydestään ei käytännössä ole väliä, tulevatko rahat lainasta vai Venäjän jäädytetyistä varoista.
”Tämä on ratkaisevaa paitsi Ukrainalle myös koko Euroopan turvallisuudelle. EU:n päätös on myös huono uutinen Venäjälle. Rahoituksen turvaaminen vahvistaa, että EU jatkaa Ukrainan tukemista. Tällä päätöksellä EU osaltaan varmistaa, että Ukraina kestää ja se pystyy ylläpitämään valtion taistelukykyä”, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja suuren valiokunnan jäsen Ville Kaunisto.
Tuki toteutetaan unionin yhteisenä lainanottona, joka lainataan eteenpäin Ukrainalle. Laina ei aiheuta Suomelle suoria lisäkustannuksia eikä vaadi uusia budjettipäätöksiä. Päätös on sidottu nykyiseen EU rahoituskehykseen. Venäjän jäädytetyt varat pysyvät edelleen jäädytettyinä ja toimivat viimesijaisena turvana lainan takaisinmaksulle. Venäjän varoja voidaan siis käyttää lainan takaisinmaksuun.
”Eurooppa osoittaa, että se kantaa vastuunsa. Ukrainan tukeminen on investointi rauhaan, vakauteen ja Euroopan tulevaisuuteen. Mikäli Ukrainan rahoitusta ei olisi turvattu, ei maa olisi välttämättä pystynyt ensi vuonna maksamaan esimerkiksi sotilaiden palkkoja ja rahoittamaan muita valtiontalouden kannalta kriittisiä kohteita. Se olisi todennäköisesti tarkoittanut Ukrainan tappiota”, Kaunisto sanoo.
Ville Kaunisto
