Palveluiden muutot Tammikaivolla aikaistuvat
Fysioterapia muuttaa jo vuodenvaihteessa Mustasaaren sosiaali- ja terveyskeskukseen. Ikäihmisten terveys- ja sosiaalipalveluita, kuten muistihoitaja, seniorineuvola ja ikäihmisten sosiaalipalvelut muuttaa tammikuussa Mustasaaren virastotalolle. Muita palveluita muuttaa Tammikaivon alueella tammikuussa.
– Pyrimme suunniteltua kiireisemmällä aikataululla tyhjentämään kaksi rakennusta Tammikaivon alueella, minkä vuoksi muutot tulevat nyt nopeammin kuin olimme suunnitelleet, sanoo kiinteistöjohtaja Ulf Stenbacka.
Alkuperäisen aikataulun mukaan palvelut olisivat muuttaneet vaiheittain kevään 2026 aikana.
Palvelut jatkuvat uusissa osoitteissa tutun henkilöstön voimin. Asiakas saa tiedon palvelun uudesta osoitteesta kutsukirjeessä, tekstiviestimuistutuksessa tai hänelle soitetaan.
Fysioterapia muuttaa Mustasaaren fysioterapian tiloihin
Tammikaivolta muuttavan henkilöstön ja palvelun käytössä on kuusi vastaanottohuonetta ja kuntosali. Joitain Tammikaivolla käytettyjä laitteita siirretään Mustasaareen. Tilat ovat Mustasaaren sosiaali- ja terveyskeskuksen F-käytävällä. Tiloihin laitetaan opasteita Vaasan fysioterapiaan.
– Uudet vastaanottohuoneemme ovat aiempaa suuremmat ja käytössämme on kaksi salia. Myös potilasturvallisuus paranee, kun samassa rakennuksessa on paljon muuta toimintaa ja terveysasema, sanoo kuntoutuspalveluiden osastonhoitaja Outi Pullola.
Psykologipalvelut muuttavat osoitteeseen Vaasanpuistikko 17 (nuorisoasema Klaara) tammikuun alussa.
Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluita, kuten muistivastaanotto, seniorineuvola ja sosiaalityö muuttavat Mustasaaren virastotalon toiseen kerrokseen tammikuun aikana. Samoissa tiloissa on jo nyt sosiaalihuollon palveluita, kuten lastensuojelu, perheneuvola, aikuisten ja ikäihmisten sosiaalityö ja vammaisten sosiaalipalveluiden toimintaa.
Loput muutot tapahtuvat Tammikaivon alueella rakennuksiin 3 ja 8. Diabetesyksikkö muuttaa pääosin lastenneuvolan vapaisiin tiloihin.
Asiakas saa tiedon uudesta sijainnista ja lisäksi tiloihin laitetaan opasteita.
Hyvinvointialue luopuu kevään 2026 aikana kaikista tiloista Tammikaivon alueella. Alueen sisäiset muutot ovat väliaikaisia, kunnes toiminnalle löydetään muut soveltuvat tilat joko hyvinvointialueen omista kiinteistöistä tai muualta.
Yhteenveto muutoista
|
Muuttava palvelu
|
Uusi sijainti
|
Muuton ajankohta
|
Fysioterapia
|
Mustasaaren sosiaali- ja terveyskeskus, Vanha Karperöntie 17, käytävä F
|
30.12.2025
|
Psykologipalvelut
|
Vaasanpuistikko 17
|
tammikuun alku 2026
|
Ikäihmisten terveyspalvelut
|
Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4
|
tammikuu 2026
|
Ikäihmisten sosiaalipalvelut
|
Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4
|
tammikuu 2026
|
Diabetesyksikkö
|
Tammikaivo, talot 3 ja 8
|
tammikuu 2026
Yhteyshenkilöt
Ulf StenbackaKiinteistöjohtajaPuh:040 669 2001ulf.stenbacka@ovph.fi
Outi Pullolaosastonhoitaja, kuntoutuspalvelut
fysioterapia
