Palveluiden muutot Tammikaivolla aikaistuvat

22.12.2025 14:40:00 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Fysioterapia muuttaa jo vuodenvaihteessa Mustasaaren sosiaali- ja terveyskeskukseen. Ikäihmisten terveys- ja sosiaalipalveluita, kuten muistihoitaja, seniorineuvola ja ikäihmisten sosiaalipalvelut muuttaa tammikuussa Mustasaaren virastotalolle. Muita palveluita muuttaa Tammikaivon alueella tammikuussa.

– Pyrimme suunniteltua kiireisemmällä aikataululla tyhjentämään kaksi rakennusta Tammikaivon alueella, minkä vuoksi muutot tulevat nyt nopeammin kuin olimme suunnitelleet, sanoo kiinteistöjohtaja Ulf Stenbacka.

Alkuperäisen aikataulun mukaan palvelut olisivat muuttaneet vaiheittain kevään 2026 aikana.

Palvelut jatkuvat uusissa osoitteissa tutun henkilöstön voimin. Asiakas saa tiedon palvelun uudesta osoitteesta kutsukirjeessä, tekstiviestimuistutuksessa tai hänelle soitetaan.

Fysioterapia muuttaa Mustasaaren fysioterapian tiloihin

Tammikaivolta muuttavan henkilöstön ja palvelun käytössä on kuusi vastaanottohuonetta ja kuntosali. Joitain Tammikaivolla käytettyjä laitteita siirretään Mustasaareen. Tilat ovat Mustasaaren sosiaali- ja terveyskeskuksen F-käytävällä. Tiloihin laitetaan opasteita Vaasan fysioterapiaan.

– Uudet vastaanottohuoneemme ovat aiempaa suuremmat ja käytössämme on kaksi salia. Myös potilasturvallisuus paranee, kun samassa rakennuksessa on paljon muuta toimintaa ja terveysasema, sanoo kuntoutuspalveluiden osastonhoitaja Outi Pullola

Psykologipalvelut muuttavat osoitteeseen Vaasanpuistikko 17 (nuorisoasema Klaara) tammikuun alussa.

Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluita, kuten muistivastaanotto, seniorineuvola ja sosiaalityö muuttavat Mustasaaren virastotalon toiseen kerrokseen tammikuun aikana. Samoissa tiloissa on jo nyt sosiaalihuollon palveluita, kuten lastensuojelu, perheneuvola, aikuisten ja ikäihmisten sosiaalityö ja vammaisten sosiaalipalveluiden toimintaa.

Loput muutot tapahtuvat Tammikaivon alueella rakennuksiin 3 ja 8. Diabetesyksikkö muuttaa pääosin lastenneuvolan vapaisiin tiloihin.

Asiakas saa tiedon uudesta sijainnista ja lisäksi tiloihin laitetaan opasteita.

Hyvinvointialue luopuu kevään 2026 aikana kaikista tiloista Tammikaivon alueella. Alueen sisäiset muutot ovat väliaikaisia, kunnes toiminnalle löydetään muut soveltuvat tilat joko hyvinvointialueen omista kiinteistöistä tai muualta.

Yhteenveto muutoista

Muuttava palvelu

Uusi sijainti

Muuton ajankohta

Fysioterapia

Mustasaaren sosiaali- ja terveyskeskus, Vanha Karperöntie 17, käytävä F

30.12.2025

Psykologipalvelut

Vaasanpuistikko 17

tammikuun alku 2026

Ikäihmisten terveyspalvelut

Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4

tammikuu 2026

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4

tammikuu 2026

Diabetesyksikkö

Tammikaivo, talot 3 ja 8

tammikuu 2026

Yhteyshenkilöt

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

