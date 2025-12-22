Kokoomuksen Sirén: Suomen tavoite on yksiselitteinen – Ukrainan tuki on varmistettava
Suuren valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén korostaa, että Suomen lähtökohta Ukrainan rahoituksesta on ollut koko ajan selvä: tuki Ukrainalle on turvattava. Sirénin mukaan paras ja oikeudenmukaisin ratkaisu olisi ollut Venäjän jäädytettyjen varojen käyttö, mutta Suomi on ollut valmis myös muihin ratkaisuihin, jotta Ukrainan tukeminen ei vaarannu.
– Suomen yksiselitteinen tavoite on ollut varmistaa Ukrainan tuki. Ukrainan puolustuksen rahoitus ei saa katketa missään tilanteessa, sanoo suuren valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.
Sirén painottaa, että Suomen ensisijainen kanta on ollut Venäjän jäädytettyjen varojen käyttäminen Ukrainan tukemiseen.
– Venäjän jäädytettyjen varojen käyttö olisi ollut paras ja oikeudenmukaisin ratkaisu. On perusteltua, että aggressori maksaa aiheuttamansa tuhot, Sirén toteaa.
Samalla Suomi on suhtautunut avoimesti myös muihin rahoitusratkaisuihin, jotta Ukrainan tuki voidaan varmistaa EU:ssa haastavasta päätöksenteosta huolimatta.
– Suomi on painottanut jäädytettyjen varojen käyttöä, mutta olemme myös todenneet, että voimme hyväksyä EU:n budjetin liikkumavaran käytön, jos se on tarpeen Ukrainan rahoituksen turvaamiseksi, Sirén sanoo.
Eurooppa-neuvostossa päädyttiin ratkaisuun, jossa Ukraina saa rahoitusta EU:n yhteisellä lainalla. Ratkaisussa Venäjän jäädytetyt varat toimivat yhteislainassa niin sanottuna perälautana.
– Liikkumavaran, eli yhteisvelan, osalta haasteena oli yksimielisen päätöksenteon edellytys. On tärkeää, että ratkaisu löytyi tästä haasteesta huolimatta ja 24 jäsenmaata löysi yhteisen linjan koskien Ukrainan rahoitusta. Tämä oli kaikkein tärkeintä, Sirén painottaa.
Sirén korostaa toimivaa yhteistyötä valtioneuvoston ja eduskunnan välillä.
– Neuvottelutilanteen muututtua kesken viimeviikkoisen Eurooppa-neuvoston kokouksen, pääministeri soitti minulle aamuyöstä. Näin kuuluukin toimia. Kävimme läpi tilanteen ja ylläkuvatun neuvottelumandaatin, pääministeri toimi sen mukaisesti. Ukrainan tukeminen on kriittistä Euroopan turvallisuudelle. EU:n on pystyttävä tekemään päätöksiä myös vaikeissa tilanteissa, Sirén tiivistää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara-Sofia SirénKansanedustaja, Suuren valiokunnan puheenjohtaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kaunisto: EU:n päätös tukea Ukrainaa on huono uutinen Venäjälle22.12.2025 14:09:12 EET | Tiedote
EU on päättänyt turvata Ukrainan rahoituksen seuraavalle kahdelle vuodelle 90 miljardin euron suuruisella tukipaketilla. Päätös syntyi vaikeiden neuvottelujen jälkeen, mutta lopputulos selvä: Ukrainan kyky puolustautua ja ylläpitää valtion perustoimintoja on turvattu. Ukrainan taistellessa itsenäisyydestään ei käytännössä ole väliä, tulevatko rahat lainasta vai Venäjän jäädytetyistä varoista.
Kokoomuksen Valtola: Hallitus kitkee raskaus- ja perhevapaasyrjintää työelämästä18.12.2025 11:50:57 EET | Tiedote
Hallitus esittää muutoksia tasa-arvolakiin puuttuakseen nykyistä tehokkaammin raskaus- ja perhevapaasyrjintään työelämässä. Esityksellä vahvistetaan työntekijöiden oikeusturvaa, lisätään työnantajien läpinäkyvyysvelvoitteita ja päivitetään lainsäädäntö vastaamaan muuttuneita työelämän käytäntöjä.
Kokoomuksen Keto-Huovinen: Sosiaaliturvan väärinkäyttö heikentää hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa18.12.2025 08:28:10 EET | Tiedote
Hallituksen esitys sosiaaliturvan väärinkäytöksiin puuttumiseksi lähti tänään lausuntokierrokselle. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen mukaan väärinkäytökset vievät resursseja sekä veronmaksajilta että niiltä, jotka tarvitsevat tukea aidosti.
Kokoomuksen Sirén: Luonnonarvomarkkinat tuovat lisäresursseja luontotekoihin17.12.2025 16:20:53 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén katsoo, että lausunnoille lähtenyt hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamisesta on tärkeä askel luontokadon pysäyttämiseksi.
Kokoomuksen Sirén: Julkista taloutta tasapainotettava mieluimmin menoja sopeuttamalla kuin veronkorotuksilla16.12.2025 19:14:46 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén korostaa, että myös jatkossa julkisen talouden sopeuttamisurakkaa on vietävä määrätietoisesti eteenpäin ennen kaikkea menoja sopeuttamalla veronkorotusten sijaan. Tätä linjaa tukevat Etlan tuoreet raportit, joissa kuvataan myös ylivaalikautisen sopeuttamisen merkitystä ja annetaan tunnustusta hallituksen jo tekemille mittaville sopeutuksille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme