Sosiaalihuollon eKirjeiden lähettämisessä järjestelmävirheestä johtuva viive
Sosiaalihuollon asiakkaiden eKirjeiden lähettämisessä on ollut ongelma. Hyvinvointialueen kirjeet olivat jääneet jumiin asiakastietojärjestelmän ja Postin järjestelmän väliin. Kirjeet noin kuukauden ajalta on lähetetty uudelleen 19.–22.12.2025.
Hyvinvointialueen lähettämät kirjeet jäivät jumiin asiakastietojärjestelmän ja Postin järjestelmän väliin. Hyvinvointialue sai tiedon asiasta 19.12. Vika saatiin korjattua samana päivänä.
Hyvinvointialueen arvion mukaan jumiin oli jäänyt 1600 kirjettä, joista ensimmäisten olisi pitänyt lähteä asiakkaille 25.11. Osa asiakkaista on saanut saman kirjeen paperisena.
Kirjeiden joukossa on ollut sekä lisätietopyyntöjä, jotka vaikuttavat tehtäviin päätöksiin, että päätöksiä, joihin asiakkaalla on oikeus hakea muutosta.
Hyvinvointialue on päättänyt jatkaa muutoksenhakuaikaa (30 päivää) siten, että se alkaa kirjeen todellisen lähetyspäivämäärän mukaisesti 19. –22.12., eikä alkuperäisen päivämäärän mukaisesti.
Ongelma on vaikuttanut myös osaan terveydenhuollon e-kirjeistä. Noin sata potilaskertomusta on jäänyt lähettämättä. Asiakas on kuitenkin voinut lukea kertomuksen OmaKannan kautta. Lähettämättä jääneet eKirjeet lähetetään asiakkaille paperisina.
Yhteyshenkilöt
Satu HautamäkiAsiakas- ja resurssikeskuksen toimialajohtajaPuh:040 183 9093satu.hautamaki@ovph.fi
Kimmo TiiratietohallintojohtajaPuh:0401935011kimmo.tiira@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
