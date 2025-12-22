Kaupunkiympäristön toimiala palkittiin pyöräily-ystävällisenä työpaikkana

Tunnustus myönnetään työpaikoille, joilla pyöräilyn olosuhteet, kannusteet, johtaminen ja viestintä tukevat henkilöstön aktiivista liikkumista.

– Korkeimman tason saavuttaminen vaatii todella sitoutunutta ja kokonaisvaltaista otetta työmatkapyöräilyn edistämiseen. Vaasan kaupunkiympäristön toimiala näyttää nyt suuntaa kaikille Suomen työnantajille, sanoo Pyöräilykuntien verkoston johtava asiantuntija Matti Hirvonen.

Kaupunkiympäristön toimialalla pyöräilyn edistäminen on nimetty selkeästi vastuuhenkilölle, mikä on vauhdittanut kehitystyötä. Toimialalla on panostettu erityisesti turvalliseen ja sujuvaan pyöräpysäköintiin: käytössä on yhteensä lähes 60 runkolukittavaa pyöräpaikkaa sekä autohallissa että pihalla, joista kaikista on suora ja helppo yhteys sisätiloihin

– Työntekijöiden käytössä on pyörän perushuoltotarvikkeita, huoltoteline sekä pesuvälineitä, ja sähköpyörien latauskaappi on tulossa alkuvuodesta. Lisäksi suihku- ja pesutilat löytyvät teknisen viraston kuntosalin yhteydestä, kertoo projekti-insinööri Samuli Huusko.

Kursseja, etuja ja tapahtumia

Viestinnällä ja tapahtumilla on tärkeä rooli pyöräilyn edistämisessä. Kaupunkiympäristön toimiala kannustaa henkilöstöä vuosittain talvi- ja kesäkilometrikisoihin. Lisäksi tarjolla on pyöränhuollon neuvontaa, huoltokursseja ja kuntotestejä työajalla. Talvella pyöräilyyn innostetaan viestimällä pyöräteiden tehostetusta talvihoidosta.

Vaasan kaupungilla on käytössä laaja työsuhdepyöräetu, jota hyödyntää jo 10 prosenttia henkilöstöstä. Työmatkaliikkumista seurataan ja kehitetään säännöllisillä liikkumiskyselyillä, ja toimintaa ohjaa kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Sulan maan aikaan noin 30 prosenttia kaupunkiympäristön työntekijöistä saapuu töihin pyörällä.

Vuosittaisella pyöräilyviikolla kaupunki järjestää useita tapahtumia, kuten työmatkapyöräilijöille ja -kävelijöille suunnattuja aamupalatilaisuuksia sekä koko perheen pyöräilytapahtuma Pilvilammella. Näihin voivat osallistua henkilöstön lisäksi kaikki asukkaat.

– Korkeimman tason tunnustus osoittaa, että olemme edelläkävijöitä työmatkapyöräilyn edistämisessä. Haluammekin toimia esimerkkinä muille työpaikoille siitä, miten arjen liikkumista voidaan tukea suunnitelmallisesti, käytännönläheisesti ja henkilöstöä osallistavasti, kertoo Samuli Huusko.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä.