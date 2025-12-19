Työttömyys syveni entisestään marraskuussa

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

”Sekä naisten että miesten työttömyys lisääntyi viimevuotiseen verrattuna. Työttömiä miehiä oli 34 000 enemmän ja työttömiä naisia 16 000 enemmän kuin viime vuoden marraskuussa”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikka sanoo.

Työttömien määrän ohella myös työvoiman määrä on kasvanut. 15–74-vuotiaita työvoimaan kuuluvia oli lähes 50 000 enemmän kuin vuosi sitten.

”Kasvu on tullut kokonaan miehistä, sillä työmarkkinoilla olevien naisten määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla”, Viinikka kertoo.

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä oli sen sijaan vuodentakaista pienempi. Marraskuussa työvoiman ulkopuolella oli noin 630 000 miestä ja reilut 700 000 naista.

Työllisten määrä pysyi marraskuussa vuodentakaisella tasolla. Työllisiä miehiä oli 13 000 enemmän ja työllisiä naisia taas 16 000 vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

”Vuodentakaiseen verrattuna osa-aikatyötä tekevien määrä on kasvanut, kun taas kokoaikatyötä tekevien määrä on laskenut. Työllisistä naisista 25 prosenttia teki marraskuussa osa-aikatyötä. Miehillä vastaava osuus oli 14 prosenttia”, Viinikka toteaa.

20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi oli marraskuussa 76,1. Trendiluku oli täsmälleen sama kuin lokakuussa, mutta 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten.

Korkeimmillaan työllisyysasteen trendi on viimeisen 15 vuoden tarkastelujaksolla ollut syksyllä 2022, jolloin se kävi 78,5 prosentissa.