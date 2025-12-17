Lapin työttömyyskehityksessä valonpilkahduksia

Lapissa oli marraskuun lopussa noin 7 420 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 640. Työttömiä oli yli 230 vähemmän kuin kuukautta aiemmin ja yli 40 vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Lapin tilanne on valoisampi kuin koko maassa, sillä koko maassa työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 9 %.

Työttömien määrä alitti tänä vuonna ensimmäistä kertaa viime vuoden vastaavan kuukauden lukeman marraskuussa. Työttömyys on ollut kasvussa Lapissa vuoden takaiseen verrattuna viime vuoden marraskuusta lähtien. Alkuvuoden aikana työttömiä oli kuukausittain 190–680 enemmän kuin viime vuonna. Työttömien määrää selittää osaltaan aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuvien määrän väheneminen.

Kuntakohtaiset erot työttömyydessä edelleen merkittäviä

Työttömien osuudessa työvoimasta on suuria eroja Lapin kuntien välillä. Alimmillaan työttömien osuus työvoimasta marraskuussa oli Muoniossa (5,2 %), Sodankylässä (6,1 %) ja Kittilässä (6,5 %). Korkeimmat lukemat kirjattiin Kemissä (16,2 %) ja Kemijärvellä (14,2 %). Työttömien osuudessa työvoimasta oli eroa siis jopa 11 prosenttiyksikköä.

Työttömiä oli marraskuussa vuoden takaiseen verrattuna vähemmän peräti kymmenessä Lapin kunnassa. Suhteellisesti eniten työttömyys väheni Muoniossa ja Ranualla. Työttömyys lisääntyi eniten Utsjoella, Simossa ja Tervolassa.

- Kaupungeista Rovaniemellä työttömyys laski, Kemissä ja Torniossa työttömyys kasvoi ja Kemijärvellä työttömiä oli saman verran kuin vuotta aiemmin, toteaa Lapin ELY-keskuksen johtaja Marja Perälä.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu pysähtyi Lapissa

Lapissa työttömistä noin joka kolmas oli ollut työttömänä yli vuoden (koko maassa 42 %). Pitkäaikaistyöttömiä oli Lapissa marraskuussa hieman vähemmän kuin lokakuussa, mutta kuitenkin 490 (25 %) enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt Lappia pidempään ja voimakkaammin.

Uusia avoimia työpaikkoja 1 150

Työmarkkinatorille ilmoitettiin Lapissa lähes 1 150 avointa työpaikkaa, mikä on lähes 660 eli yli kolmannes vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Kaikkiaan Lapissa oli marraskuussa avoinna 2 715 työpaikkaa. Avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista suurin osa (1 020) oli yrityksissä, yli 80 kunnissa tai kuntayhtymissä, 20 valtiolla ja 15 hyvinvointialueella.

Työvoiman kysynnässä näkyivät marraskuussakin selvästi matkailun työvoimatarpeet. Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten palvelutyöntekijöille (mm. ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, tarjoilijat, kiinteistönhuollon työntekijät), siivoojille, myyjille, kuljetustyöntekijöille, avustaville keittiö- ja ruokatyöntekijöille, rakennustyöntekijöille sekä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille.

Seuraava työllisyyskatsaus (joulukuu) julkaistaan 27.1.2026.