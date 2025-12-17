Lapin työttömyyskehityksessä valonpilkahduksia
Lapissa työttömien määrä väheni marraskuussa niin edeltävään kuukauteen kuin vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on pysähtynyt viime kuukausien aikana. Alueelliset erot ovat edelleen huomattavia. Työttömyys kehittyy kuitenkin koko maata myönteisemmin.
Lapissa oli marraskuun lopussa noin 7 420 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 640. Työttömiä oli yli 230 vähemmän kuin kuukautta aiemmin ja yli 40 vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Lapin tilanne on valoisampi kuin koko maassa, sillä koko maassa työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 9 %.
Työttömien määrä alitti tänä vuonna ensimmäistä kertaa viime vuoden vastaavan kuukauden lukeman marraskuussa. Työttömyys on ollut kasvussa Lapissa vuoden takaiseen verrattuna viime vuoden marraskuusta lähtien. Alkuvuoden aikana työttömiä oli kuukausittain 190–680 enemmän kuin viime vuonna. Työttömien määrää selittää osaltaan aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuvien määrän väheneminen.
Kuntakohtaiset erot työttömyydessä edelleen merkittäviä
Työttömien osuudessa työvoimasta on suuria eroja Lapin kuntien välillä. Alimmillaan työttömien osuus työvoimasta marraskuussa oli Muoniossa (5,2 %), Sodankylässä (6,1 %) ja Kittilässä (6,5 %). Korkeimmat lukemat kirjattiin Kemissä (16,2 %) ja Kemijärvellä (14,2 %). Työttömien osuudessa työvoimasta oli eroa siis jopa 11 prosenttiyksikköä.
Työttömiä oli marraskuussa vuoden takaiseen verrattuna vähemmän peräti kymmenessä Lapin kunnassa. Suhteellisesti eniten työttömyys väheni Muoniossa ja Ranualla. Työttömyys lisääntyi eniten Utsjoella, Simossa ja Tervolassa.
- Kaupungeista Rovaniemellä työttömyys laski, Kemissä ja Torniossa työttömyys kasvoi ja Kemijärvellä työttömiä oli saman verran kuin vuotta aiemmin, toteaa Lapin ELY-keskuksen johtaja Marja Perälä.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu pysähtyi Lapissa
Lapissa työttömistä noin joka kolmas oli ollut työttömänä yli vuoden (koko maassa 42 %). Pitkäaikaistyöttömiä oli Lapissa marraskuussa hieman vähemmän kuin lokakuussa, mutta kuitenkin 490 (25 %) enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt Lappia pidempään ja voimakkaammin.
Uusia avoimia työpaikkoja 1 150
Työmarkkinatorille ilmoitettiin Lapissa lähes 1 150 avointa työpaikkaa, mikä on lähes 660 eli yli kolmannes vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Kaikkiaan Lapissa oli marraskuussa avoinna 2 715 työpaikkaa. Avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista suurin osa (1 020) oli yrityksissä, yli 80 kunnissa tai kuntayhtymissä, 20 valtiolla ja 15 hyvinvointialueella.
Työvoiman kysynnässä näkyivät marraskuussakin selvästi matkailun työvoimatarpeet. Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten palvelutyöntekijöille (mm. ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, tarjoilijat, kiinteistönhuollon työntekijät), siivoojille, myyjille, kuljetustyöntekijöille, avustaville keittiö- ja ruokatyöntekijöille, rakennustyöntekijöille sekä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille.
Seuraava työllisyyskatsaus (joulukuu) julkaistaan 27.1.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Johtaja Marja Perälä, 0295 037 050
sähköposti etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Linkit
- Uusin Lapin työllisyyskatsaus
- Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset
- Työllisyyskatsaukset –sivu: Lapin työllisyyskatsaus pdf-versiona (koottuna myös aiempien katsausten pdf-versiot)
- Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (KEHA-keskus)
- Työnvälitystilaston tilastokanta
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus
Lapin ilmasto- ja energiastrategia hyväksyttiin – Lappi voi olla ilmastotyössä kokoaan suurempi17.12.2025 15:11:28 EET | Tiedote
Lapin maakuntahallitus hyväksyi Lapin ilmasto- ja energiastrategian 15.12.2025.
Kohti vahvaa osaamispohjaa – yhteinen strategia Lapin ohjaukselle ja jatkuvalle oppimiselle16.12.2025 14:21:46 EET | Tiedote
Lapin ELY-keskus on käynnistänyt tänä vuonna päättyvien Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) sekä jatkuvan oppimisen strategioiden uusimisen. Strategian päivitystä johtaa Lapin Elinikäisen oppimisen johtoryhmä, joka koostuu koulutuksen kehittäjistä ja työllisyysalueista.
Stay with us -pilotilla pitovoimaa kansainvälisiin opiskelijoihin2.12.2025 10:01:15 EET | Tiedote
Lapin ja Pohjois-Savon korkeakouluissa on käynnistynyt Stay with us -palvelupilotti, jonka tavoitteena on lisätä kansainvälisten opiskelijoiden halua ja mahdollisuutta jäädä alueille.
Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi on valittu Jaakko Ylinampa27.11.2025 14:08:59 EET | Tiedote
Valtioneuvosto nimitti 27.11.2025 Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Jaakko Ylinamman. Lapin elinvoimakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2026, ja tuleva ylijohtaja aloittaa joulukuussa 2025 elinvoimakeskuksen valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Lapin työttömyyskehitys muuta Suomea valoisampi25.11.2025 08:28:11 EET | Tiedote
Lokakuun lopussa Lapissa oli 7 660 työtöntä työnhakijaa. Työttömyyden kasvusta huolimatta työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa pienempi kuin koko maassa. Työttömyyden alueelliset kehityserot ovat yhä huomattavia ja esimerkiksi Kemi-Tornion seutukunnassa työttömyys on kasvanut runsaasti muita seutukuntia enemmän. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen ennusteen mukaan Pohjois-Suomen työttömyyskehitys näyttäytyy muuta Suomea valoisampana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme