Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut jouluna ja vuodenvaihteessa 2025/2026

Terveysasemat

Terveysasemat ovat kiinni jouluna ke 24.12. – pe 26.12., uudenvuodenpäivänä

to 1.1. ja loppiaisena ti 6.1.

Terveysasemat ovat auki ma 22.12.–pe 9.1. (Kalasatama 22.12.–5.1.)

arkisin klo 8–16. Kannelmäen ja Ruoholahden terveysasemat ovat joulun ajan auki normaalisti.

Keskitetty ehkäisyneuvonta on kiinni 22.12.–28.12.

Herttoniemen ja Vuosaaren diabeteskeskukset ovat kiinni 22.12.–6.1.

Asiakkaita palvelee Kalasataman toimipiste.

Hoito-ohjeita

Omaolo-oirearvion voi tehdä osoitteessa omaolo.fi. Saat tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen 24/7.

Kiireellinen hoito ja päivystys

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, tee oirearvio Omaolo-palvelussa osoitteessa omaolo.fi (saat toimintaohjeet 24/7 ja tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen)

tai

soita terveysasemallesi ma–to klo 8–16, pe ja pyhien aattoina klo 8–15. Muina aikoina soita Päivystysapuun p. 116 117. Soita ennen kuin hakeudut päivystykseen.



Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)

Meilahden yhteispäivystys, Paciuksenkatu 3

Malmin yhteispäivystys, Talvelantie 6 J

Helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin yhteispäivystykseen Espooseen, Turuntie 150 tai Peijaksen yhteispäivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1.

Lapset ja nuoret

Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9

Hammashoito

Hammashoidon asiakaspalvelu on kiinni jouluna ke 24.12. – pe 26.12., uudenvuodenpäivänä to 1.1. ja loppiaisena ti 6.1. ja auki arkisin ma–to klo 7–16, pe klo 7–15, p. 09 310 51400 tai osoitteessa maisa.fi.



Kiireellinen hoito palvelee arkisin samassa numerossa klo 7–14.



Päivystys iltaisin ja viikonloppuisin on auki jouluna, uutenavuotena ja loppiaisena

klo 9–21 Puistosairaalassa, Stenbäckinkatu 11. Ajanvaraus klo 8­­–21,

p. 09 471 71110.

Yöpäivystys sijaitsee Meilahden yhteispäivystyksessä, Paciuksenkatu 3,

p. 116 117. Soita ennen kuin tulet päivystykseen.

Neuvolapalvelut

Neuvolan puhelinpalvelu ja chat ovat auki 15.12.–4.1. arkisin klo 8–12. Takaisin soitetaan klo 8–16.

Neuvolat ovat auki 15.12.–4.1. arkisin klo 8–16. Poikkeuksena 23.12., jolloin neuvolat ovat auki klo 8–14.

Seniori-info

Seniori-info palvelee joulun aikaan arkipäivisin normaalisti klo 9–15,

p. 09 310 44556, Siltasaarenkatu 2.

Päihdepalvelut ilman ajanvarausta

Vastaanotto on ma–pe klo 8.30–15.30 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, Työpajankatu 14, puhelinpalvelu 09 310 42900.

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat jouluna, uutena vuotena ja loppiaisena ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys, p. 020 696 006 ja kriisipäivystys, p. 09 310 44222.

Muut sosiaali- ja terveyspalvelut

Tietoa muista poikkeavista joulun ja vuodenvaihteen aukioloajoista saat palvelujen omilta verkkosivuilta.

Henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112