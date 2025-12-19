Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut jouluna ja vuodenvaihteessa 2025/2026
Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös joulunaikaan ja vuodenvaihteessa.
Terveysasemat
Terveysasemat ovat kiinni jouluna ke 24.12. – pe 26.12., uudenvuodenpäivänä
to 1.1. ja loppiaisena ti 6.1.
Terveysasemat ovat auki ma 22.12.–pe 9.1. (Kalasatama 22.12.–5.1.)
arkisin klo 8–16. Kannelmäen ja Ruoholahden terveysasemat ovat joulun ajan auki normaalisti.
Keskitetty ehkäisyneuvonta on kiinni 22.12.–28.12.
Herttoniemen ja Vuosaaren diabeteskeskukset ovat kiinni 22.12.–6.1.
Asiakkaita palvelee Kalasataman toimipiste.
Hoito-ohjeita
Omaolo-oirearvion voi tehdä osoitteessa omaolo.fi. Saat tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen 24/7.
Kiireellinen hoito ja päivystys
Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, tee oirearvio Omaolo-palvelussa osoitteessa omaolo.fi (saat toimintaohjeet 24/7 ja tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen)
tai
soita terveysasemallesi ma–to klo 8–16, pe ja pyhien aattoina klo 8–15. Muina aikoina soita Päivystysapuun p. 116 117. Soita ennen kuin hakeudut päivystykseen.
Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)
Meilahden yhteispäivystys, Paciuksenkatu 3
Malmin yhteispäivystys, Talvelantie 6 J
Helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin yhteispäivystykseen Espooseen, Turuntie 150 tai Peijaksen yhteispäivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1.
Lapset ja nuoret
Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9
Hammashoito
Hammashoidon asiakaspalvelu on kiinni jouluna ke 24.12. – pe 26.12., uudenvuodenpäivänä to 1.1. ja loppiaisena ti 6.1. ja auki arkisin ma–to klo 7–16, pe klo 7–15, p. 09 310 51400 tai osoitteessa maisa.fi.
Kiireellinen hoito palvelee arkisin samassa numerossa klo 7–14.
Päivystys iltaisin ja viikonloppuisin on auki jouluna, uutenavuotena ja loppiaisena
klo 9–21 Puistosairaalassa, Stenbäckinkatu 11. Ajanvaraus klo 8–21,
p. 09 471 71110.
Yöpäivystys sijaitsee Meilahden yhteispäivystyksessä, Paciuksenkatu 3,
p. 116 117. Soita ennen kuin tulet päivystykseen.
Neuvolapalvelut
Neuvolan puhelinpalvelu ja chat ovat auki 15.12.–4.1. arkisin klo 8–12. Takaisin soitetaan klo 8–16.
Neuvolat ovat auki 15.12.–4.1. arkisin klo 8–16. Poikkeuksena 23.12., jolloin neuvolat ovat auki klo 8–14.
Seniori-info
Seniori-info palvelee joulun aikaan arkipäivisin normaalisti klo 9–15,
p. 09 310 44556, Siltasaarenkatu 2.
Päihdepalvelut ilman ajanvarausta
Vastaanotto on ma–pe klo 8.30–15.30 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, Työpajankatu 14, puhelinpalvelu 09 310 42900.
Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h
Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat jouluna, uutena vuotena ja loppiaisena ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys, p. 020 696 006 ja kriisipäivystys, p. 09 310 44222.
Muut sosiaali- ja terveyspalvelut
Tietoa muista poikkeavista joulun ja vuodenvaihteen aukioloajoista saat palvelujen omilta verkkosivuilta.
Henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112
