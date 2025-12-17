Fingrid Oyj

Fingrid valittaa markkinaoikeuden päätöksestä liittyen valvontamenetelmiin

23.12.2025 13:15:00 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Markkinaoikeus hylkäsi marraskuussa 2025 Fingridin valituksen Energiaviraston joulukuussa 2023 tekemästä päätöksestä, joka koskee kantaverkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevia valvontamenetelmiä vuosille 2024–2031. Fingrid on jättänyt valituksensa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 23.12.2025.

Fingrid valittaa markkinaoikeuden päätöksestä, sillä nykyiset valvontamenetelmät heikentävät yhtiön mahdollisuuksia kehittää kantaverkkoa, toteuttaa heikentyneen turvallisuustilanteen edellyttämiä varautumistoimenpiteitä sekä turvata sähkömarkkinalain mukainen kohtuullinen tuotto nopeasti muuttuvassa energiajärjestelmässä.

Kantaverkon kehittäminen mahdollistaa merkittävästi uusia teollisia investointeja ja sähköntuotantohankkeita Suomessa sekä edistää sähkömarkkinoiden toimintaa ja osaltaan varmistaa huoltovarmuutta. Fingridin näkemyksen mukaan valvontamenetelmien tulisi vahvemmin tukea tätä kehitystä.

Markkinaoikeus on hylännyt Fingridin valituksen valvontamenetelmiä koskevassa asiassa, 21.11.2025

Lisätietoja
Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235
Jussi Pohjanpalo, talous- ja rahoitusjohtaja, Fingrid Oyj, +358 30 395 5176 
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

