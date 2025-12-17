Fingrid valittaa markkinaoikeuden päätöksestä liittyen valvontamenetelmiin
Markkinaoikeus hylkäsi marraskuussa 2025 Fingridin valituksen Energiaviraston joulukuussa 2023 tekemästä päätöksestä, joka koskee kantaverkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevia valvontamenetelmiä vuosille 2024–2031. Fingrid on jättänyt valituksensa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 23.12.2025.
Fingrid valittaa markkinaoikeuden päätöksestä, sillä nykyiset valvontamenetelmät heikentävät yhtiön mahdollisuuksia kehittää kantaverkkoa, toteuttaa heikentyneen turvallisuustilanteen edellyttämiä varautumistoimenpiteitä sekä turvata sähkömarkkinalain mukainen kohtuullinen tuotto nopeasti muuttuvassa energiajärjestelmässä.
Kantaverkon kehittäminen mahdollistaa merkittävästi uusia teollisia investointeja ja sähköntuotantohankkeita Suomessa sekä edistää sähkömarkkinoiden toimintaa ja osaltaan varmistaa huoltovarmuutta. Fingridin näkemyksen mukaan valvontamenetelmien tulisi vahvemmin tukea tätä kehitystä.
Markkinaoikeus on hylännyt Fingridin valituksen valvontamenetelmiä koskevassa asiassa, 21.11.2025
Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj
Jussi Pohjanpalo, talous- ja rahoitusjohtaja, Fingrid Oyj
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
