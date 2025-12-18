Mainiokoti Seutula muuttaa uusiin tiloihin Ounasvaaran kupeeseen ja lisää asukaspaikkojaan
Rovaniemellä ikääntyneiden asumispalveluita tarjoava Mainiokoti Seutula siirtyy uusiin tiloihin samalla kasvattaen asukaspaikkamäärää. Hiihtokeskus Ounasvaaran kupeeseen rakentuvat tilat valmistuvat arviolta syksyllä 2027.
Mainiokoti Seutulan uudet tilat rakentuvat Pujottelijantielle, Ounasvaaran hiihtokeskuksen läheisyyteen. Uuden rakennuksen myötä yksikkö tarjoaa jatkossa lähes 40 ympärivuorokautista palveluasumisen paikkaa, joista osa soveltuu myös yhteisölliseen asumiseen.
– On hienoa saada Mainiokoti Seutulalle uudet upeat tilat hyvien palveluiden läheisyydestä. Ounasvaara antaa asukkaille hienot puitteet Lapin luonnosta nauttimiseen, mutta kuitenkin aivan Rovaniemen keskustan välittömässä läheisyydessä. Kodissa jatketaan laadukkaan hoivan ja huolenpidon toteuttamista ja asukkaat saavat nauttia uusissa tiloissa omannäköisestä elämästä, Mainiokotien Pohjois-Suomen palvelujohtaja Sinikka Sirviö iloitsee.
Uudessa rakennuksessa kiinnitetään huomiota vastuullisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Kiinteistö tulee olemaan A-energialuokkaa ja sen lämmitys tuotetaan maalämmöllä. Yksikerroksinen pohjaratkaisu takaa esteettömän ja turvallisen arjen, ja yksikössä nautitaan oman valmistuskeittiön maukkaista aterioista. Yksilöllistä kohtaamista ja asukkaiden toiveet huomioivaa toimintaa vaalitaan myös uusissa tiloissa.
– Mainiokoti Seutulassa haluamme vaalia kodinomaisuutta sekä asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Omaiset ja läheiset ovat aina tervetulleita myös uuteen kotiimme, Sirviö kiteyttää.
Lisätietoja:
Mainiokodit, palvelujohtaja Sinikka Sirviö, (sinikka.sirvio@mainiokodit.fi, p. 040 520 6211)
Avainsanat
Mainiokodit
Mainiokodit on ikääntyneiden asumispalveluiden laatujohtaja Suomessa. Mainiokodeilla on noin sata hoivakotia eri puolilla Suomea, joissa on yli 4 000 asukaspaikkaa. Mainiokodit kuuluu Mehiläinen-konserniin. www.mainiokodit.fi
