Kuluttajien heikko luottamus ei lupaile kulutuksen nopeaa kasvua

29.12.2025 08:01:35 EET | Tilastokeskus | Tiedote

Kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta paranivat joulukuussa sekä marraskuuhun että vuodentakaiseen verrattuna, mutta olivat edelleen melko heikot. Aikeita käyttää rahaa suuriin hankintoihin oli yhä niukasti

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli joulukuussa -7,3, kun se oli marraskuussa -6,5 ja lokakuussa -7,6. Kuluttajien luottamus on ollut heikkoa ja sen vaihtelu vähäistä jo pitkään, selviää Tilastokeskuksen kuluttajien luottamus -tilastosta.

“Varsinainen romahdus luottamuksessa tapahtui jo alkuvuodesta 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Siitä luottamus pian hieman nousi, mutta jäi sitten hämmästyttävän pysyvästi nykyiselle heikolle tasolleen”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo.

Joulukuussa ajankohtaa pidettiin edelleen erittäin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle. Myös aikeet käyttää rahaa seuraavan vuoden aikana kestotavaroiden hankintaan olivat joulukuussa entistäkin niukemmat. Vain 10 % kuluttajista ennakoi lisäävänsä ja jopa 42 % vähentävänsä rahankäyttöään kestokulutukseen vuoden sisällä.

“Tämä on kovasti kaivatun talouskasvun kannalta huolestuttavaa, kun tosiasia on, että BKT:sta noin puolet tulee yksityisestä kulutuksesta”, Kangassalo toteaa.

Asunnon ostoa tai talon rakentamista harkitsi vain 11 % kuluttajista. Kodin peruskorjaamiseen suunnitteli käyttävänsä rahaa seuraavan vuoden aikana 16 % kuluttajista.

Auton ostoa vuoden sisällä harkitsi kuitenkin yhtä moni kuluttaja kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Odotukset omasta taloudesta vuoden kuluttua heikkenivät hieman edelliskuusta, mutta pysyivät kuitenkin pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 29 % kuluttajista ja 17 % pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa.

“Oman talouden osalta on alkanut viritä hieman optimismiakin. Sen nykytilaa toki pidetään yhä melko heikkona aiempaan verrattuna, mutta odotusten ohella myös oman rahatilanteen katsotaan olevan pitkän ajan normaalilla tasolla. Säästöjä on monille kertynyt, kun kuluttamisesta ja myös lainanotosta on pitäydytty”, Kangassalo kertoo.

Odotukset Suomen taloudesta olivat joulukuussa ennallaan ja vaisut. 21 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. 38 % puolestaan otaksui, että maamme talous taantuu.

