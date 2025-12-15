Koettelevatko kura ja ikkunoiden huurtuminen ajohermojasi? – Autoglymin keinot kostean ja pimeän talven autonhoitoon

Kuraiset sisätilat ja huurtuvat lasit haastavat jokaista autoilijaa

Kostea ja lauha talvisää kerryttää kuraa ja hiekkaa jatkuvasti auton sisätiloihin erityisesti kenkien, vaatteiden tai lemmikkien mukana. Sisätilojen puhdistus on vaivattomampaa, kun panostaa helppokäyttöisiin ja tehokkaisiin tuotteisiin säännöllisessä sisätilojen puhdistuksessa – myös kiireisen arjen keskellä. Tehokkaimman lopputuloksen saa sisätilojen puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella ja mikrokuituliinalla, joilla auton sisätilat pysyvät siistinä ja raikkaana.

Toinen yleinen haaste talvella on ikkunoiden huurtuminen, mikä aiheuttaa haittaa näkyvyydelle ja lisää ajamisen riskejä. Auton sisätiloihin kertyy väistämättä kosteaa ilmaa märkien vaatteiden ja ilman mukana. Ikkunoiden huurtumisen ehkäisyyn on kuitenkin olemassa selkeitä keinoja. Yksi tehokkaimmista keinoista on säännöllinen auton lasien puhdistus, sillä puhdas ja kirkas tuulilasi estää kosteuden kerääntymistä. Tähän paras tuote on laadukas lasinpesuaine, joka poistaa tehokkaasti lian ja rasvan lasipinnoilta. Lisäksi auton säännöllinen tuuletus ja ilmastointijärjestelmän toiminnan varmistaminen ehkäisee kosteuden kertymistä sisätiloihin.

Varaudu yllättäviin pakkasiin

Talvikauden keskeinen haaste on auton ikkunoiden, ovien ja tiivisteiden jäätyminen. Pakkasiin kannattaa varautua myös lauhan talven aikana, sillä kostea ilma voi tiivistyä auton osiin, kuten ikkunoihin, oviin ja tuulilasinpyyhkijöihin yöpakkasilla. Joskus auton pesun jälkeen, kuivauksesta huolimatta, kosteus voi jäädä erityisesti ovien tiivisteisiin. Tehokas keino on varautua talvikauteen helppokäyttöisellä jäänpoistoaineella, joka sulattaa jään hellävaraisesti auton pinnoilta ja samalla ehkäisee uuden jään muodostumista.

Ajovalojen kirkastus tuo turvaa ajamiseen

Talvikaudella on tärkeää muistaa myös ajovalojen valotehon säännöllinen tarkistus. Tämä vuodenaika vaatii erityistä varovaisuutta liikenteessä, sillä näkyvyys on jatkuvasti koetuksella lumi- ja räntäsateen sekä pimeyden vuoksi. Autoilijana voi kuitenkin vaikuttaa ajoturvallisuuteen kotikonstein. Huurtuvien lasien ehkäisyn Keskeinen keino ajoturvallisuuden varmistamiseksi on säännöllinen ajovalojen kirkastaminen oikeanlaisia tuotteita käyttäen. Kirkkaat ajovalot mahdollistavat optimaalisimman valotehon ja helpottaa muiden tiellä liikkuvien havaitsemista.

Autoglymin vinkit lauhan talven autonhuoltoon

Sisätilojen pesu: Kurat irtoavat vaivattomimmin tehokkailla sisäpesuun tarkoitetuilla tuotteilla. Interior Shampoo yhdessä sisäpinnoille tarkoitetun Hi-Tech-mikrokuituliinan kanssa irrottaa kertyneen kuran ja pinttyneemmätkin liat kaikista sisätilojen tekstiileistä ja kovilta pinnoilta. Nahkapinnoille on suositeltavaa käyttää niille tarkoitettua nahanpuhdistusainetta parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi. Ikkunoiden huurtumisen ehkäisy: Yksi tehokkain keino auton ikkunoiden huurtumisen ehkäisyyn on puhdistus laadukkaalla lasinpuhdistusaineella. Fast Glass -lasinpuhdistusaine ja Screen Cloths -lasien- ja näytönpuhdistusliinat kirkastavat lasit nopeasti ja auttavat ehkäisemään huurtumista. Ajovalojen valotehon varmistaminen: Ajovalojen säännöllinen puhdistus on talvisin yksi ajoturvallisuuden kulmakivistä. Autoglym Headlight Restoration Complete Kit -kunnostussarja on erinomainen vaihtoehto ajovalojen huoltoon kotikonstein omaa porakonetta käyttäen. Muovisille ajovaloille tarkoitettu kunnostussarja kirkastaa ajovalot nopeasti ja tehokkaasti. Varaudu pakkaskeleihin jäänpoistoaineella: De-Icer-jäänpoistaja poistaa jään nopeasti tuulilasista, ovista ja lukoista ilman naarmuja sekä ehkäisee uudelleenjäätymistä. Jääraapan korvaajaksi tai kaveriksi tarkoitettu tuote on hellävarainen kaikille pinnoille, kuten maalipinnoille, ikkunoille, muoville, kumille ja metallille.

Tuotteiden hinnat ja saatavuus

AutoGlym Interior Shampoo sisäpesuaine 500 ml (9,99 €)

AutoGlym Hi-Tech Mikrokuituliina sisäpinnoille, vihreä (9,99 €)

AutoGlym Fast Glass 500 ml (9,99 €)

Autoglym Glass & Screen Cloths lasien- ja näytönpuhdistusliinat 3 kpl (14,90 €)

AutoGlym Headlight Restoration ajovalojen kirkastaja (39,90 €)

AutoGlym De-Icer Jäänpoistaja 500 ml (5,99 €)

Tuotteet ovat saatavilla Motonetin myymälöistä kautta maan. Lisätietoa tuotteista ja niiden saatavuudesta löydät täältä.

