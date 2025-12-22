Suomalainen Novatron ottaa digitaalisia harppauksia työkoneiden koneohjauksessa

Novatronin toimitusjohtaja Petri Moisio iloitsee yrityksen merkittävistä kehitysaskeleista teollisuuden 4.0 -periaatteiden edistämisessä ja teknologia-alan viennissä.

”Novatron on digitaalisten koneohjausjärjestelmien, automaatioratkaisujen ja ohjelmistojen ketterä kehittäjä ja johtava toimittaja rakennusalalla. Meillä on yli 30 vuotta kokemusta edistyneestä digitalisaatiosta ja olemme sitoutuneet edistämään innovaatioita koneiden liitettävyydessä, automaatiossa ja yhteentoimivuudessa. Missiomme on tukea rakennusalaa sen siirtymisessä kohti älykkäämpiä, turvallisempia ja kestävämpiä toimintoja”, Moisio sanoo.

Saksalaista rakennus- ja koneteollisuutta edustavat järjestöt VDMA ja HDB perustivat vuonna 2019 MiC 4.0 -työryhmän, jonka tavoitteena on kehittää standardoitua, valmistajasta ja koneesta riippumatonta digitaalista viestintää rakentamisprosessin kaikkiin osa-alueisiin. Tällä hetkellä työryhmässä on yli 130 jäsentä kahdeksasta Euroopan maasta.

Novatron liittyi MiC 4.0 -työryhmän jäseneksi vuonna 2025 ja on ensimmäinen, joka on saavuttanut käytännössä ”yhden digitaalisen kielen” omassa digitaalisessa järjestelmässään: Novatronin uusi Xsite® 3D -koneohjausjärjestelmä tukee kaivinkoneiden pyörivien lisälaitteiden käyttöä MiC 4.0 BUS -protokollan mukaisesti.

”MiC 4.0 -työryhmän jäsenenä Novatronin tavoitteena on osallistua aktiivisesti tulevaisuuteen suuntautuvien standardien ja ohjeiden kehittämiseen. Teemme yhteistyötä muiden kansainvälisten jäsenten kanssa toimialojen välisissä hankkeissa, joissa edistetään digitalisaatiota ja koneiden verkottumista”, Moisio kertoo.

Ensimmäinen standardinmukainen pilviyhteys

Novatronin Xsite® 3D -koneohjausjärjestelmä yhdessä Xsite® MANAGE -pilvipalvelun kanssa mahdollistavat alan ensimmäisen ISO/TS 15143-4 -työmaan tietojenvaihtovaatimusten mukaisen ratkaisun. Novatron on ollut aktiivisesti mukana määrittelemässä kansainvälistä ISO/TS 15143-4 -standardia alusta lähtien. Yli kolmenkymmenen vuoden ajan yrityksen toimintaperiaatteet ovat korostaneet avoimia rajapintoja, jotka mahdollistavat asiakaslähtöiset ratkaisut ja alan kestävän kehityksen.

”Novatronin koneohjausjärjestelmiin integroitu pilvipalvelu Xsite Manage on nyt valmis integroitavaksi standardinmukaisesti kolmansien osapuolten hallintajärjestelmäalustoihin. Nämä alustat tarjoavat rakennustyömaille ajantasaista suunnittelu- ja mittaustietoa, työmääräyksiä ja toteutumatietoja”, kertoo Novatronin tuotepäällikkö Fernando Korpi.

Rakennustyömaan hallintajärjestelmän (Site Management System) päätavoitteena on organisoida ja hallita infrarakennustyömaan päivittäisiä toimintoja. Hallintajärjestelmä toimii yhteistyöalustana työmaatiimeille, projektipäälliköille, urakoitsijoille, asiakkaille ja pilvipalveluille tarjoamalla keskitetyn alustan kaikille projektitiedoille.

”Site Management System -pilvialustat sisältävät kaikkien koneohjausjärjestelmien valmistajien kaikki perustiedot. Novatron tarjoaa ensimmäisenä alalla pilvipalvelun ja koneohjausjärjestelmän, joka pystyy muodostamaan standardinmukaisen yhteyden Site Management System -alustoihin”, Korpi sanoo.

Novatron on aktiivinen jäsen useissa alansa johtavissa organisaatioissa ja työryhmissä, kuten buildingSMART Finlandissa. Se on osa maailmanlaajuista buildingSMART-teollisuusorganisaatiota, joka edistää rakennetun ympäristön tietomallintamista ja alan digitaalista muutosta.

Novatron näkee myös saksalaisen VDMA:n roolin keskeisenä yhtenä alan johtavista teollisuusjärjestöistä. MiC 4.0 -aloite on merkittävä koneiden välisen viestinnän määrittelyssä ja standardoinnissa.

Novatron siirtyi täysin pohjoismaiseen omistukseen

Novatron Oy on suomalainen teknologiayritys, joka on kehittänyt ja valmistanut edistyksellisiä koneohjausjärjestelmiä, antureita, OEM-komponentteja ja infra-alan ohjelmistoja vuodesta 1991 lähtien. Yrityksen 140 ammattilaisen tiimillä on yli 30 vuoden kokemus infrarakentamisen automaatiosta. Novatronin pääkonttori ja teknologiakeskus sijaitsevat Pirkkalassa. Yrityksellä on toimipisteet myös Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa ja Vaasassa. Ulkomailla yritys toimii kansainvälisen jälleenmyyntiverkostonsa kautta.

Joulukuussa 2025 MOBA Mobile Automation AG myi osuutensa Novatron Oy:stä sijoitusyhtiö Mandatum Asset Managementille ja yhtiö siirtyi täysin pohjoismaiseen omistukseen. Kauppa tuli voimaan 23. joulukuuta 2025. Kaupan myötä Novatron vahvistaa läsnäoloaan ja asemaansa koneohjausjärjestelmien valmistajana Pohjoismaiden markkinoilla. Osana samaa kauppaa MOBA Mobile Automation AG:n ruotsalainen tytäryhtiö MOBA Sweden AB, joka keskittyy Novatronin Xsite-tuotteiden jakeluun ja huoltoon, siirtyy Novatron Oy:n omistukseen.

Lisätietoa

Novatron Oy on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää ja valmistaa edistyksellisiä koneohjausjärjestelmiä, anturiteknologiaa ja OEM-komponentteja sekä ohjelmistoja, jotka mahdollistavat tehokkaan, turvallisen ja kestävän infrarakentamisen. Novatronin Expert Services tarjoaa tuotekehityspalveluita ohjelmisto- ja mekaniikkasuunnitteluun. Lue lisää: https://novatron.fi