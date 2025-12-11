Lähes kaikki sähköverkkoyhtiöt valittavat korkeimpaan hallinto-oikeuteen Energiaviraston valvontamenetelmien muutoksista
Energiaviraston verkkoyhtiöiden valvontamenetelmät vuosille 2024–2031 heikentävät merkittävästi sähköverkkoyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja investointikykyä. Valvontamenetelmät vaarantavat verkkoinvestointien toteuttamisen pitkällä aikavälillä, mikä on ristiriidassa Suomen kilpailukyvyn varmistamisen sekä puhtaan siirtymän toteuttamisen kanssa.
Lähes kaikki Suomen sähköverkkoyhtiöt hakivat Energiaviraston päätöksiin muutosta markkinaoikeudessa.
Markkinaoikeus hylkäsi verkkoyhtiöiden valitukset marraskuussa antamassaan ratkaisussa. Energiateollisuus ry on erittäin pettynyt markkinaoikeuden ratkaisuun, eikä pidä sitä yhteiskunnan edun mukaisena. Markkinaoikeus ei Energiateollisuuden mukaan arvioinut riittävästi ja asianmukaisesti muutosten vaikutuksia eikä huomioinut seuraamuksia tehdyistä valvontamenetelmämuutoksista. Sähköverkkojen kehittäminen on Suomen kilpailukyvyn, huoltovarmuuden ja hiilineutraaliustavoitteiden kannalta erittäin merkityksellistä ja siksi onkin tärkeää, että asia arvioidaan vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Verkkoyhtiöille on tärkeää, että valvonnan periaatteet ovat selkeät ja yhdenmukaiset. Valvontamenetelmien tulisi samanaikaisesti varmistaa, että asiakkaiden verkkopalvelumaksut pysyvät kohtuullisina ja että verkkoyhtiöt voivat jatkaa investointeja sähköverkkojen kehittämiseen asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaamiseksi.
Euroopassa sähköverkkojen kehittämisellä nähdään keskeinen rooli puhtaan siirtymän tavoitteiden saavuttamisessa. Suomessa on käännytty valvontamenetelmillä vastakkaiseen suuntaan. Muun muassa näiden yhteiskunnallisten vaikutusten osalta Energiateollisuuden mukaan valvontamenetelmiä koskeva vaikutustenarviointi on ollut merkittävällä tavalla puutteellinen.
Valvontamenetelmäkeskustelussa käytettyjä termejä:
-
Regulaatio: Regulaation tarkoituksena on varmistaa, että verkkopalvelut ovat kaikkien verkon käyttäjien saatavilla sovitun laatuisina, tasapuolisesti ja kohtuuhintaan: Suomessa Energiavirasto toimii kansallisena regulaattorina.
-
Valvontajakso: Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Nykyinen jakso kattaa vuodet 2024–2027.
-
Valvontamenetelmät: Energiavirasto vahvistaa etukäteen kahdeksaksi vuodeksi (=kahden valvontajakson ajaksi) verkkoyhtiöille valvontamenetelmät. Valvontamenetelmillä määritetään verkkotoiminnalle yhtiökohtainen sallittu liikevaihto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ina Lehtojohtava asiantuntijaEnergiaverkotPuh:0405705589ina.lehto@energia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Energiateollisuus ry
Ydinvoiman suosio vahvistuu, tuuli ja vesi säilyttäneet asemansa ja datakeskusten lämpö kelpaa ihmisille11.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Energia-asenteissa tapahtuneet muutokset ovat maltillisia. Ydinvoiman suosio on kasvanut, tuulen ja veden säilynyt hyvällä tasolla. Kansalaiset ovat valmiita maksamaan sähkönsiirrosta hieman nykyistä enemmän, kunhan katkot pysyvät lyhyinä, kaukolämpöön kaivataan hukkalämpöjä, joita saadaan datakeskuksista ja teollisuudesta.
Komission verkkopaketin tavoitteena on kirittää energiaverkkoinvestointeja10.12.2025 14:08:51 EET | Tiedote
Euroopan komission julkaisema energiaverkkopaketti lisää EU:n valtaa jäsenvaltioiden rajat ylittävien siirtoyhteyksien osalta. Komissio reagoi näin nopean energiamurroksen tuottamiin haasteisiin. Paikallisten jakeluverkkojen osalta kehittämisen haaste jää kansalliselle tasolle. Suomessa verkkojen kehittämistä hidastaa puute resursseista.
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia on yllätyksetön, mutta antaa sen mitä pitääkin4.12.2025 15:58:53 EET | Tiedote
Suomen tavoitteena on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti olla edelleen puhtaan energian suurvalta ja suunnannäyttäjä. Energiateollisuuden näkemyksen mukaan strategiassa on niukasti uusia toimenpiteitä, painopiste on toimintaympäristön ennakoitavuudessa, hiilen talteenotossa ja toiveessa kasvattaa nieluja.
Asiakkaiden tyytyväisyys energiayhtiöitään kohtaan kohonnut kaikilla mittareilla29.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Energiateollisuus ry:n teettämän asiakaskyselyn mukaan energiayhtiöihin ollaan tyytyväisiä, ja huomattava osa asiakkaista on valmis suosittelemaan yhtiötään myös toisille. Omaa energiayhtiötä pidetään luotettavana, toimivana ja paikallisena, joskin myös kalliina, kyselystä ilmenee.
Tuulivoima hienoisessa myötätuulessa, aurinkovoiman edessä pilviä28.11.2025 15:43:51 EET | Tiedote
Hallitus linjasi tuuli- ja aurinkovoiman rakentamisehtoja koskevista säännöistä. Jos rakennettava tuulivoima ei sijoitu maakuntakaavassa sille osoitetulle alueelle, hallitus esittää vähimmäisetäisyydeksi asutukseen vähintään 1,25 kilometriä. Säännöstä voidaan poiketa, mikäli neljä viidesosaa asuinrakennuspaikkojen omistajista sen hyväksyy. Etäisyyssääntöä ei sovelleta jo tuulivoimakäyttöön rakennettuihin alueisiin. Kunnilla säilyy oikeus päättää tuulivoiman rakentamisesta alueelleen. On positiivista, että lausuntokierroksen palaute on huomioitu lain jatkovalmistelussa. Kuitenkin myös nyt linjattu etäisyyssääntö tulisi vaikeuttamaan olemassa olevien hankkeiden toteuttamista, toteaa Energiateollisuus ry;n asiantuntija Annina Alasaari. - Tuulivoiman etäisyys asutuksesta olisi perusteltua määrittää tapauskohtaisesti kuten muillakin energiahankkeilla. Hallitus esittää myös merkittävää heikennystä aurinkovoiman rakentamiseen. Linjauksen mukaan yli 50 hehtaarin kokoisen aurinkovoimalan toteut
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme