Lähes kaikki sähköverkkoyhtiöt valittavat korkeimpaan hallinto-oikeuteen Energiaviraston valvontamenetelmien muutoksista

Lähes kaikki Suomen sähköverkkoyhtiöt hakivat Energiaviraston päätöksiin muutosta markkinaoikeudessa.

Markkinaoikeus hylkäsi verkkoyhtiöiden valitukset marraskuussa antamassaan ratkaisussa. Energiateollisuus ry on erittäin pettynyt markkinaoikeuden ratkaisuun, eikä pidä sitä yhteiskunnan edun mukaisena. Markkinaoikeus ei Energiateollisuuden mukaan arvioinut riittävästi ja asianmukaisesti muutosten vaikutuksia eikä huomioinut seuraamuksia tehdyistä valvontamenetelmämuutoksista. Sähköverkkojen kehittäminen on Suomen kilpailukyvyn, huoltovarmuuden ja hiilineutraaliustavoitteiden kannalta erittäin merkityksellistä ja siksi onkin tärkeää, että asia arvioidaan vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Verkkoyhtiöille on tärkeää, että valvonnan periaatteet ovat selkeät ja yhdenmukaiset. Valvontamenetelmien tulisi samanaikaisesti varmistaa, että asiakkaiden verkkopalvelumaksut pysyvät kohtuullisina ja että verkkoyhtiöt voivat jatkaa investointeja sähköverkkojen kehittämiseen asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaamiseksi.

Euroopassa sähköverkkojen kehittämisellä nähdään keskeinen rooli puhtaan siirtymän tavoitteiden saavuttamisessa. Suomessa on käännytty valvontamenetelmillä vastakkaiseen suuntaan. Muun muassa näiden yhteiskunnallisten vaikutusten osalta Energiateollisuuden mukaan valvontamenetelmiä koskeva vaikutustenarviointi on ollut merkittävällä tavalla puutteellinen.

Valvontamenetelmäkeskustelussa käytettyjä termejä:

Regulaatio: Regulaation tarkoituksena on varmistaa, että verkkopalvelut ovat kaikkien verkon käyttäjien saatavilla sovitun laatuisina, tasapuolisesti ja kohtuuhintaan: Suomessa Energiavirasto toimii kansallisena regulaattorina.

Valvontajakso: Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Nykyinen jakso kattaa vuodet 2024–2027.