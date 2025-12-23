Työttömyys kasvoi Pohjanmaan työllisyysalueella, avoimia työpaikkoja aiempaa vähemmän
Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli marraskuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,4 %). Työttömyysaste oli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Lokakuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste oli marraskuussa 11,8 %, ja Pohjanmaan ELY-keskusalueella 7,5 %. Lokakuuhun verrattuna työttömyysaste nousi Pohjanmaan ELY-keskusalueella 0,1 prosenttiyksikköä ja koko maassa 0,2 prosenttiyksikköä. Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon ja Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukseen.
Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi lähes kaikissa kunnissa
Pohjanmaan työllisyysalueella oli marraskuun lopussa yhteensä 8 960 työnhakijaa, joista 4 607 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 544 henkilöllä (+13,4 %). Kuukauden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 58 henkilöllä (+1,3 %).
Viime vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski ainoastaan Vöyrillä (-8 %). Kuntakohtaisessa tarkastelussa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna eniten Vaasassa, jossa oli 423 enemmän työttömiä työnhakijoita kuin vuosi sitten (+16 %). Suurin prosentuaalinen kasvu oli kuitenkin Mustasaaressa, jossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 17 % viime vuodesta (+37 henkilöä). Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 360 eli 58 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-16,1 %) Pohjanmaan työllisyysalueella.
Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkein Kaskisissa (13,1 %) ja matalin Maalahdessa (3,6 %). Vaasan työttömyysaste oli 9,3 %.
Nuorten työttömyys väheni, pitkäaikaistyöttömyys kasvoi
Työttömyys kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaikissa ikäryhmissä, paitsi alle 25-vuotiaiden keskuudessa. Alle 25-vuotiaiden ryhmässä työttömien määrä väheni 24 henkilöllä verrattuna viime vuoteen. Marraskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 443, mikä on 16 henkilöä vähemmän kuin lokakuussa.
Työttömien määrä kasvoi 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä 100 henkilöllä vuoden takaisesta 540:een työttömään. Työttömyyden kasvu oli suurinta tässä ikäryhmässä.
Pitkäaikaistyöttömien, eli henkilöiden, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, määrä kasvoi sekä Pohjanmaan työllisyysalueella että valtakunnallisesti vuotta aikaisempaan nähden. Marraskuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli työllisyysalueella 1 557, mikä on 419 enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 36,8 %). Kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä kasvoi 43 henkilöllä (+2,8 %).
Avoimien työpaikkojen määrä laskussa
Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille marraskuussa 390 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 149 paikkaa (-27,6 %) vähemmän kuin lokakuussa ja 55 vähemmän (-12,4 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
Marraskuun aikana avoinna oli yhteensä 709 työpaikkaa, joka on 117 vähemmän (-14,2 %) kuin lokakuussa ja 88 vähemmän (-11,0 %) kuin vuotta aiemmin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa PeltomäkiPalvelupäällikköPohjanmaan työllisyyspalvelutPuh:0401866999kaisa.peltomaki@vaasa.fi
Juha Nummela,TyöllisyysjohtajaPuh:+358405470471juha.nummela@vaasa.fi
Linkit
