Eurojackpotissa perjantaina 50 miljoonaa euroa - tässä tiistain rivi ja voitot

23.12.2025 22:39:50 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 52/2025 täysosumia. Perjantaina potissa on tarjolla noin 50 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 24, 29, 35, 40 ja 41. Tähtinumeroiksi arvottiin 6 ja 7.

Saksassa oli pelattu kaksi noin 864 000 euron arvoista 5+1-tulosta. 5+0-rivejä löytyi kolme: Ruotsista, Sloveniasta ja Slovakiasta. Niillä kuittaa noin 325 000 euroa.

Suomessa ei päästy tiistaina kiinni isoihin rahoihin. 28 riviin osui kuitenkin 4+1-tulos, joiden arvo on 430 euroa.

Tiistai-Jokerin oikea rivi on 4 6 0 4 3 1 1. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Kööpenhamina 98, joka tuo tonnin voiton kahdelle riville.

Millin oikea rivi on 8, 16, 20, 24, 27 ja 36. Lisänumeroksi arvottiin 9. 

