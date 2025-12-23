Veikkaus Oy

Eurojackpotin päävoitto kiipeää 59 miljoonaan euroon - perjantaina jakoon kaksi melkein miljoonaa

26.12.2025 22:35:36 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin perjantain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 52/2025 täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 59 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 15, 21, 26, 29 ja 42. Tähtinumeroiksi arvottiin 4 ja 12.

5+1-tuloksia oli pelattu kaksi, toinen Ruotsissa ja toinen Tanskassa. Molemmat voittavat noin 950 000 euroa.

Tanskaan ja Saksaan osui 5+0-tuloksilla noin 530 000 euron voitot.

Suomeen napsahti 36 kappaletta 4+1-tuloksia, joilla voittaa noin 360 euroa.

Perjantai-Jokerin oikea rivi on 0 4 7 1 6 2 6. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Berliini 54, joka tuo tonnin voiton neljälle riville.

Millin oikea rivi on 14, 20, 26, 27, 29 ja 33. Lisänumeroksi arvottiin 33. Päävoittoa ei tällä kierroksella osunut.

Veikkaus

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

