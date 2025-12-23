Eurojackpotin päävoitto kiipeää 59 miljoonaan euroon - perjantaina jakoon kaksi melkein miljoonaa
Eurojackpotin perjantain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 52/2025 täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 59 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 15, 21, 26, 29 ja 42. Tähtinumeroiksi arvottiin 4 ja 12.
5+1-tuloksia oli pelattu kaksi, toinen Ruotsissa ja toinen Tanskassa. Molemmat voittavat noin 950 000 euroa.
Tanskaan ja Saksaan osui 5+0-tuloksilla noin 530 000 euron voitot.
Suomeen napsahti 36 kappaletta 4+1-tuloksia, joilla voittaa noin 360 euroa.
Perjantai-Jokerin oikea rivi on 0 4 7 1 6 2 6. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Berliini 54, joka tuo tonnin voiton neljälle riville.
Millin oikea rivi on 14, 20, 26, 27, 29 ja 33. Lisänumeroksi arvottiin 33. Päävoittoa ei tällä kierroksella osunut.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotissa perjantaina 50 miljoonaa euroa - tässä tiistain rivi ja voitot23.12.2025 22:39:50 EET | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 52/2025 täysosumia. Perjantaina potissa on tarjolla noin 50 miljoonaa euroa.
Loton potti nousee 11,5 miljoonaan euroon20.12.2025 22:40:57 EET | Tiedote
Lotossa ei lauantaina löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi viikolla tarjolla on jo 11,5 miljoonaa euroa. Illan suurimmat voitot matkasivat Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.
Kaikkien aikojen suurimman voiton yksi osuus meni Siilinjärvelle – voittaja oli pari päivää tietämätön voitostaan20.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Keskiviikkona osui Suomeen maamme kaikkien aikojen suurin Vikingloton voitto. Lähes 16,7 miljoonan euron suuruinen voitto osui helsinkiläismiehen laatimaan porukkapeliin, jonka osallistujia oli pitkin maata. Myös Siilinjärvelle osui yksi voitoista.
Eurojackpotin potti nousee 39 miljoonaan euroon19.12.2025 22:30:53 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa (kierros 51/2025) ei löytynyt täysosumia, joten potti kohoaa. Ensi tiistaina Eurojackpotin potti nousee noin 39 miljoonaan euroon. Suomeen osui yksi hieman alle 160 tuhannen euron 5+0 voitto.
Ässä-arvan päävoiton napannut: ”Se oli ihan hirveää”19.12.2025 14:29:02 EET | Tiedote
Viime elokuussa Lohjan K-Market Landenissa ostetusta Ässä-arvasta paljastui 100 000 euron päävoitto. Vielä muutaman kuukaudenkin jälkeen voittaja kertoo, ettei vieläkään oikein käsitä, että nyt on rahaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme