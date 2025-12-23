Eurojackpotin päävoitto kiipeää 59 miljoonaan euroon - perjantaina jakoon kaksi melkein miljoonaa

Arvonnan oikea rivi on 15, 21, 26, 29 ja 42. Tähtinumeroiksi arvottiin 4 ja 12.

5+1-tuloksia oli pelattu kaksi, toinen Ruotsissa ja toinen Tanskassa. Molemmat voittavat noin 950 000 euroa.

Tanskaan ja Saksaan osui 5+0-tuloksilla noin 530 000 euron voitot.

Suomeen napsahti 36 kappaletta 4+1-tuloksia, joilla voittaa noin 360 euroa.

Perjantai-Jokerin oikea rivi on 0 4 7 1 6 2 6. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Berliini 54, joka tuo tonnin voiton neljälle riville.

Millin oikea rivi on 14, 20, 26, 27, 29 ja 33. Lisänumeroksi arvottiin 33. Päävoittoa ei tällä kierroksella osunut.