Täysi tupa todisti kärkiottelun hurjia ratkaisuhetkiä
Lempäälän Bläk Boksin täysi katsomo eli 1 257 katsojaa sai koko rahan edestä, kun Classic kaatoi lauantain kärkiottelussa SPV:n 9-7. Kotijoukkue vajosi ensin neljän maalin johdosta tappiolle mutta väänsi sitten pisteet itselleen hurjalla kirillä.
Classic kiihdytti heti alussa kolmen maalin johtoon kruununaan Alpo Laitilan 3–0-osuma, joka oli yksi liigakauden upeimmista yhdistelmistä. Pelin puolivälissä Classic johti jo 5-1 Peteris Treksen maalattua kahdesti, mutta Riku Hakasen kavennus varoitti jo Peliveljien heräämisestä. SPV tuli kolmannen erän alun hurmiossa, ja yhdeksän minuuttia ennen pelin loppua Eemeli Karjanlahti pommitti Peliveljet jo 6–5-johtoon Juuso Keskisen pitkästä poikkipassista. Viimeinen viitonen oli kuitenkin Classicin, kun Ville Lastikka nosti etukulmaan tasoituksen, Eemeli Salin ja Teemu Karppanen herkuttelivat SPV-puolustajalta karanneesta pallosta johtomaalin ja Lastikka iski eron kahteen. Riku Hakanen kavensi vielä, mutta Eetu Sikkisen maalin edestä iskemästä 9–7-maalista eivät vieraat enää toipuneet.
Illan yllätys nähtiin Nurmossa, jossa Jymy yllätti OLS:n maalein 3-2. Oululaiset johtivat vielä ottelun puolivälissä maalilla, mutta Jymy nousi Arttu Saaren sekä Julius Koiton osumilla johtoon, ja kolmannessa erässä Oskari Tenho iski tilanteeksi jo 3-1. OLS venyi vielä Eerik Lukkarin kavennukseen, mutta kunnon kirin pilasivat joukkueen kaksi jäähyä.
Mestari Oilers otti jo kymmenennen perättäisen voittonsa murskatessaan vieraissa Hawksin 13-3. Elias Pekari merkkautti Öljymiehille 2+2, Antti Suomela 2+1, Arttu Haapala 2+1 ja Eetu Sorvali 1+2 kamppailussa, jota Oilers johti ensimmäisellä tauolla vasta 2-0 mutta toisen erän jälkeen jo 8-1.
Selvät lukemat nähtiin myös Nokialla, jossa KrP kaatoi LASBin 8-2. Valte Karvonen, Rasmus Ristimäki ensimmäisellään liigassa ja Olli Arkkila laukoivat kotijoukkueen heti avauserässä kolmen maalin johtoon, ja toisella tauolla lukemat olivat 6-1. Joona Rantala (2+1) ja Valte Karvonen (1+2) olivat kotijoukkueen tehomiehet.
Oilersilla on sarjakärjessä nyt seitsemän pisteen etumatka ottelun vähemmän pelanneeseen Classiciin.
Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla LASB–Nurmon Jymy ja SPV–Nokian KrP.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
TPS ja EräViikingit Helsingin salibandylauantain voittajat20.12.2025 21:05:51 EET | Tiedote
F-liigan viimeiset miesten ottelut ennen joulua pelattiin Helsingin Urhea-hallissa turkulaisia vieraita vastaan. Hawks taipui iltapäivällä jatkoajalla TPS:lle 2-3, ja EräViikingit kaatoi iltaottelussa FBC Turun 7-4.
SB-Pro jouluksi sarjakärkeen20.12.2025 20:27:45 EET | Tiedote
SB-Pro lähtee joulunviettoon F-liigan naisten sarjan kärjessä voitettuaan tänään kotonaan Kooveen 4-3. Nurmijärveläisillä on nyt kahden pisteen etumatka ottelun vähemmän pelanneeseen TPS:aan.
Oilers käänsi toisessa erässä – mestareille kauden ensimmäinen derbyvoitto19.12.2025 21:11:52 EET | Tiedote
F-liigan perjantain ainoa ottelu oli Espoon paikallistaisto, jossa mestari Oilers kaatoi Westend Indiansin sen kotikaukalossa 7-4. Kauden aikaisemmat kaksi derbyä oli voittanut Indians.
Peliveljet vei Pohjanmaan derbyn 1 178 katsojan edessä17.12.2025 21:29:14 EET | Tiedote
Seinäjoen Peliveljet varmisteli asemiaan F-liigan kärkinelikossa, kun se kaatoi keskiviikon paikallisottelussa kotonaan Nurmon Jymyn 12-4. Derbyä seurasi Seinäjoen Urheilutalolla 1 178 katsojaa.
Classic ja OLS karkasivat voittoihin14.12.2025 20:47:11 EET | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa pelattiin sunnuntaina kaksi ottelua. Classic kaatoi vieraissa Nurmon Jymyn 8-3 ja OLS kotonaan LASBin 6-4.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme