Täysi tupa todisti kärkiottelun hurjia ratkaisuhetkiä

Classic kiihdytti heti alussa kolmen maalin johtoon kruununaan Alpo Laitilan 3–0-osuma, joka oli yksi liigakauden upeimmista yhdistelmistä. Pelin puolivälissä Classic johti jo 5-1 Peteris Treksen maalattua kahdesti, mutta Riku Hakasen kavennus varoitti jo Peliveljien heräämisestä. SPV tuli kolmannen erän alun hurmiossa, ja yhdeksän minuuttia ennen pelin loppua Eemeli Karjanlahti pommitti Peliveljet jo 6–5-johtoon Juuso Keskisen pitkästä poikkipassista. Viimeinen viitonen oli kuitenkin Classicin, kun Ville Lastikka nosti etukulmaan tasoituksen, Eemeli Salin ja Teemu Karppanen herkuttelivat SPV-puolustajalta karanneesta pallosta johtomaalin ja Lastikka iski eron kahteen. Riku Hakanen kavensi vielä, mutta Eetu Sikkisen maalin edestä iskemästä 9–7-maalista eivät vieraat enää toipuneet.

Illan yllätys nähtiin Nurmossa, jossa Jymy yllätti OLS:n maalein 3-2. Oululaiset johtivat vielä ottelun puolivälissä maalilla, mutta Jymy nousi Arttu Saaren sekä Julius Koiton osumilla johtoon, ja kolmannessa erässä Oskari Tenho iski tilanteeksi jo 3-1. OLS venyi vielä Eerik Lukkarin kavennukseen, mutta kunnon kirin pilasivat joukkueen kaksi jäähyä.

Mestari Oilers otti jo kymmenennen perättäisen voittonsa murskatessaan vieraissa Hawksin 13-3. Elias Pekari merkkautti Öljymiehille 2+2, Antti Suomela 2+1, Arttu Haapala 2+1 ja Eetu Sorvali 1+2 kamppailussa, jota Oilers johti ensimmäisellä tauolla vasta 2-0 mutta toisen erän jälkeen jo 8-1.

Selvät lukemat nähtiin myös Nokialla, jossa KrP kaatoi LASBin 8-2. Valte Karvonen, Rasmus Ristimäki ensimmäisellään liigassa ja Olli Arkkila laukoivat kotijoukkueen heti avauserässä kolmen maalin johtoon, ja toisella tauolla lukemat olivat 6-1. Joona Rantala (2+1) ja Valte Karvonen (1+2) olivat kotijoukkueen tehomiehet.

Oilersilla on sarjakärjessä nyt seitsemän pisteen etumatka ottelun vähemmän pelanneeseen Classiciin.

Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla LASB–Nurmon Jymy ja SPV–Nokian KrP.