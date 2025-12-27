Veikkaus Oy

Tapaninpäivän vakiokierroksen ainoa täysosuma toi yli 120 000 euroa

28.12.2025 15:12:43 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Tapaninpäivän Futisvakion (kierros 52/2025) ainoa täysosuma pelattiin Veikkauksen pelisalissa Helsingin kauppakeskus Columbuksessa.

Boxing Day -Vakion ainoa 12 oikein -tulos osui 19,20 euroa maksaneeseen järjestelmään, johon oli pelattu myös Minivakio. Peliin osuneiden alavoittojen ja Minivakion osuman myötä pelaajan kokonaisvoitto nousi yhteensä 121 531 euroon. Hän saa rahat pankkitililleen kolmen viikon kuluttua.

- Suuret onnittelut taitavalle ja onnekkaalle veikkaajalle, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Miikka Nurmi iloitsee.

Kierroksen suurin yllätys nähtiin kohteessa 6, jossa vain 20 prosenttia pelattu Oxford saalisti 89. minuutilla tulleella maalilla kotivoiton Southamptonista. Myös Englannin Mestaruussarjan kärkikahinoissa porskuttavien Middlesbrough’n ja Hullin tasapelit kohteissa 3 ja 10 aiheuttivat veikkaajille harmaita hiuksia.

Täysosuman tuonut järjestelmä

1
1
X
X2
1X
1
2
1X2
1X
1X
1X
X2

Hinta: 19,20 €
Voitto: 121 539 €

Tulokset
Boxing Day -Vakio 10

1. Manchester U – Newcastle U 1–0 1 39 %
2. Coventry C – Swansea   1–0 69 %
3. Middlesbrough – Blackburn                                            0–0 X 22 %
4. Stoke – Preston 0–0                   X                            30 %
5. Portsmouth – QPR                                       1–1                      X                      27 %
6. Oxford U – Southampton                                 2–1                 1                            20 %
7. West Bromwich – Bristol C                          1–2                2                  25 %
8. Leicester – Watford  1–2             2                       26 %
9. Norwich C – Charlton                                        1–0               1              52 %
10. Sheffield W – Hull                                               2–2                    X                  21 %
11. Wrexham – Sheffield U                                     5–3                   1                        29 %
12.  Stockport – Lincoln C                                      1–2                    2                27 %

Voitonjako

12 oikein          1 kpl                 111 448 euroa
11 oikein          35 kpl               1 019 euroa
10 oikein         475 kpl            58 euroa

Minivakio

7 oikein            20 kpl             349,95 €

Vakiossa veikataan 6 – 18 kohteen voittajia varsinaisella peliajalla (1=kotivoitto, X=tasapeli tai 2=vierasvoitto) tai kahden taikka kolmen kilpailijan keskinäisen kilpailun tulosta taikka tulosvaihtoehdon toteutumista. Ykkösvakiossa on aina 13 kohdetta.

