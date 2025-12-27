16-vuotias sankari laukoi LASBin pois jumbopaikalta
LASB otti isot pisteet kaatamalla kotonaan Nurmon Jymyn 5-4, ja samalla lahtelaiset nousivat FBC Turun ohi pois suoran putoajan jumbopaikalta. Voittomaalin iski vasta 16-vuotias Lauri Tyrkäs. Sunnuntain toisessa ottelussa SPV murskasi kotonaan Nokian KrP:n 1 255 katsojan riemuksi peräti 9-2.
LASBin suorituksen arvoa nostaa, että joukkue nousi voittoon neljän maalin tappioasemasta. Jymy johti viiden minuutin pelin jälkeen 3-0, ja toisessa erässä Oskari Tenho iski eron jo neljään. Sami Salminen ensin kavensi ja sitten syötti Niko Laitin maalintekoon, ja päätösjaksolla LASB käänsi pelin. Lauri Tyrkäs kavensi ylivoimalla liigauransa avausmaalilla, Sami Salminen tasoitti pelin erän puolivälissä, ja voittomaali nähtiin kolme minuuttia ennen täyttä aikaa LASBin päästyä jälleen ylivoimalle. Sankariksi nousi vasta 16-vuotias Lauri Tyrkäs, joka yllätti Jymy-vahti Martin Hanousekin yllättävällä laukauksella etukulmaan.
SPV vei avauserän vain 1-0 mutta repi eroa toisen puolivälissä. Arttu Honkonen, Juuso Keskinen ja Konsta Haukkala kasvattivat viidessä minuutissa kaulan kolmeen, ja SPV:n päästyä ylivoimalle Juuso Keskinen kiskaisi vielä kierrosta tilanteeksi jo 5-0. KrP:n toivonkipinä heräsi vielä kolmannessa erässä, kun Joonatan Kovasen 6-2-kavennuksen jälkeen Joona Rantalakin ohjasi pallon isäntien verkkoon. SPV:n haaston jälkeen maali kuitenkin hylättiin Rantalan kengän oltua maalivahdin alueen rajalla. Lopussa numerot jo repesivät, kun ensin osui Aaro Tammiranta ylivoimalla, ja Juuso Keskinen maalivahti Teppo Liukkosen syötöstä sekä Janne Autio komistelivat lukemia tyhjiin. Keskinen laukoi tänään SPV:n maaleista neljä.
SPV nousi voitollaan tasapisteisiin kakkosena olevan Classicin kanssa. Sarjan hännillä on nyt Nurmon Jymyllä 11, LASBilla seitsemän ja FBC Turulla viisi pistettä.
F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina 2.1. Kupittaalla paikallisottelulla FC Turku–TPS.
