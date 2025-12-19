Hannes-myrsky aiheuttaa yhä sähkökatkoja Pohjois-Pohjanmaalla – tarvittaessa hätäkeskus ja Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystys auttavat
Pelastuslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hoitavat eilen alkaneen Hannes-myrskyn aiheuttamia tehtäviä Pohteen alueella. Jos tarvitset kiireellistä apua, ota yhteyttä hätäkeskukseen tai Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystykseen.
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos ja Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelut hoitavat Hannes-myrskyn aiheuttamia tehtäviä yhteistyössä. Pelastuslaitos on hoitanut tähän mennessä noin 500 myrskyyn liittyvää tehtävää. Pelastuslaitos hoitaa kiireettömiä vahingontorjuntatehtäviä alueella edelleen.
Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystykseen on tullut yhteydenottoja alueen asukkailta erityisesti pitkiin sähkökatkoihin liittyen. Pohde on myös kartoittanut kotihoidon asiakkaiden tilanteen ja auttaa asiakkaita tarvittaessa.
Apua on saatavilla ympäri vuorokauden
Jos et pärjää kotona sähkökatkojen aiheuttamien haittojen takia, ota yhteyttä Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen numeroon 044 703 6235. Numeroon voi soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hätätilanteissa ota yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112.
Pohde seuraa tilannetta aktiivisesti ja jatkaa toimenpiteitä asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.
Omatoiminen varautuminen on edelleen tärkeää. Lue lisää sähkökatkoihin varautumisesta osoitteesta 72tuntia.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri PyyhtiäPelastustoiminnan pelastuspäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosPuh:0444296005harri.pyyhtia@pohde.fi
Marja Salonenvs. toimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria, palvelualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 154 9041marja.salonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Influenssaa, koronaa ja vatsatauteja liikkeellä19.12.2025 14:19:04 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen alueella on liikkeellä runsaasti hengitystieinfektioita, kuten influenssaa ja koronavirusta. Lisäksi norovirustapausten määrä on kasvussa. Suurin osa näistä sairauksista paranee kotona levolla ja omahoidolla.
Lautakunta päätti järjestöavustusten määrärahan jakautumisesta eri avustuslajeille19.12.2025 13:00:16 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 19.12.2025. Vuoden viimeisessä kokouksessaan lautakunta päätti järjestöavustusten määrärahan jakautumisesta eri avustuslajeille. Järjestöavustuksiin on varattu ensi vuodelle yhteensä 800 000 euroa.
Psykiatrinen hoito järjestetään Pohjois-Pohjanmaalla aiempaa selkeämpinä kokonaisuuksina19.12.2025 07:50:54 EET | Tiedote
OYS Psykiatrian palvelut halutaan järjestää yhtenäisemmin ja yhdenvertaisemmin koko Pohjois-Pohjanmaan alueella, kun psykiatrian uusi organisaatio aloittaa 1.1.2026. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS Psykiatrian toimialueella tulevat vuodenvaihteessa voimaan myös aikuisten perustason sosiaalihuollon palvelujen ja aikuisten erityispalvelujen organisaatiomuutokset.
Pelastustoimen chat muuttuu kiireettömäksi viestikanavaksi18.12.2025 09:53:59 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen chat OmaPohteessa muuttuu kiireettömäksi viestikanavaksi.
Opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuus parantunut, työ puutteiden korjaamiseksi jatkuu18.12.2025 07:55:00 EET | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on selvittänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuutta. AVI toteaa, että Pohteella on tehty oikeansuuntaisia toimenpiteitä palvelujen saatavuuden parantamiseksi, mutta puutteita on yhä. Pohde jatkaa työskentelyä tilanteen parantamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme