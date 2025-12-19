Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Hannes-myrsky aiheuttaa yhä sähkökatkoja Pohjois-Pohjanmaalla – tarvittaessa hätäkeskus ja Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystys auttavat

28.12.2025 20:10:36 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pelastuslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hoitavat eilen alkaneen Hannes-myrskyn aiheuttamia tehtäviä Pohteen alueella. Jos tarvitset kiireellistä apua, ota yhteyttä hätäkeskukseen tai Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystykseen. 

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos ja Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelut hoitavat Hannes-myrskyn aiheuttamia tehtäviä yhteistyössä. Pelastuslaitos on hoitanut tähän mennessä noin 500 myrskyyn liittyvää tehtävää. Pelastuslaitos hoitaa kiireettömiä vahingontorjuntatehtäviä alueella edelleen.

Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystykseen on tullut yhteydenottoja alueen asukkailta erityisesti pitkiin sähkökatkoihin liittyen. Pohde on myös kartoittanut kotihoidon asiakkaiden tilanteen ja auttaa asiakkaita tarvittaessa.

Apua on saatavilla ympäri vuorokauden

Jos et pärjää kotona sähkökatkojen aiheuttamien haittojen takia, ota yhteyttä Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen numeroon 044 703 6235. Numeroon voi soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hätätilanteissa ota yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112.

Pohde seuraa tilannetta aktiivisesti ja jatkaa toimenpiteitä asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Omatoiminen varautuminen on edelleen tärkeää. Lue lisää sähkökatkoihin varautumisesta osoitteesta 72tuntia.fi.

