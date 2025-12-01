Pysäköintivuosi käärittynä: kello 12 on vaarallisin hetki pysäköijälle
Suomen suurimman pysäköintialan työllistäjän ParkkiPaten Wrapped 2025 -tilastot paljastavat, että lokakuu oli vuoden haastavin pysäköintikuukausi ja lokakuun 9. päivä vuoden synkin parkkipäivä. Kello 12 on vuorokaudenajoista vaarallisin hetki pysäköijälle, ja yleisin syy valvontamaksulle on pysäköintimaksun suorittamatta jättäminen. Volkswagen-, Toyota- ja Mercedes-kuljettajat keräsivät eniten valvontamaksuja, kun taas kaupungeista Helsinki, Tampere ja Vantaa pitävät kärkeä.
Top-3 kuukaudet ja vuoden synkin pysäköintipäivä
ParkkiPaten vuoden 2025 tilastot osoittavat, että lokakuu on tänä vuonna ollut haastavin pysäköintikuukausi, jolloin on kirjoitettu eniten valvontamaksuja. Syyskuu on kakkossijalla, ja kolmanneksi on yllättäen noussut toukokuu. Yksittäisistä päivistä eniten valvontamaksuja on kuluvana vuonna annettu 9. lokakuuta.
ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsärannan mukaan koko syksy on pitkään dominoinut pysäköintivirhetilastoja, mutta kuluvana vuonna marraskuu on pudonnut kolmen kärjestä.
“Toukokuun nouseminen listalle on mielenkiintoinen ilmiö. Kevään ja alkukesän vilkas autoilu, matkailu ja kesätapahtumat selittävät osaltaan ilmiötä. Lokakuu on säilyttänyt asemansa synkkänä pysäköintikuukautena: silloin sää on vaihtelevaa, pimeys lisääntyy ja arkirytmi on täydessä vauhdissa lomien jälkeen. Monella saattaa olla kiire löytää parkkipaikka, jolloin ei ehditä tarkistaa alueen pysäköintiehtoja”, Metsäranta pohtii.
Top-3 vuorokaudenajat
Vuorokauden riskialtteimmat hetket pysäköintivirheille ovat:
-
Klo 12 (9 %)
-
Klo 15 (8 %)
-
Klo 17 (7,9 %)
Edellisvuoteen verrattuna kello 16 on vaihtunut tunnin myöhempään ajankohtaan.
"Arjen hoppu näkyy selvästi tilastoissa. Lounas- ja iltapäiväruuhka ovat aikoja, jolloin ihmiset ovat kiireisimmillään ja pysäköintiehdot jäävät helposti tarkistamatta. Pieni pysähdys ja ehtojen lukeminen säästäisi monelta valvontamaksulta”, Metsäranta muistuttaa.
Top-3 pyhäpäivät
Juhlapyhistä autoilijoille haastavimpia ovat:
-
Pyhäinpäivä (11 %)
-
Helatorstai (10 %)
-
Itsenäisyyspäivä (9,6 %)
Pyhäinpäivä nousi listalle ensimmäistä kertaa ja kipusi heti ykkkössijalle, kun taas helatorstaina on tehty saman verran pysäköintivirheitä kuin aiempina vuosina.
Top-3 rikekuninkaat automerkeittäin
Eniten valvontamaksuja on tänä vuonna kirjoitettu tunnettujen automerkkien käyttäjille:
-
Volkswagen (17 %)
-
Toyota (15 %)
-
Mercedes-Benz (13 %)
Metsärannan mukaan kiinnostavaa on, että Volkswagen-kuljettajat yleisimmin jättävät pysäköintimaksun suorittamatta, kun taas Toyota- ja Mercedes-kuljettajat unohtavat useimmiten pysäköintikiekon.
"Auton merkki ei tietenkään kerro kuljettajan kyvykkyydestä noudattaa sääntöjä, mutta tilastot osoittavat mielenkiintoisia eroja. Esimerkiksi Volvojen kuljettajat jättävät suhteessa määräänsä useimmiten pysäköintikiekon käyttämättä”, Metsäranta huomauttaa.
Kaupunkien top-3 rikekuninkaat
Suurten kaupunkien järjestys pysäköintivirhetilastojen kärjessä on pysynyt ennallaan:
-
Helsinki (22 %)
-
Tampere (9,9 %)
-
Vantaa (9,5 %)
"Virheiden määrä ei ole suoraan verrannollinen asukasmäärään, ja myös virheiden ajoittuminen vaihtelee kaupungeittain. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kuukauden 28. päivä on erityisen haastava, kun taas Tampereella 11. päivä ja Oulussa kuukauden ensimmäisenä päivänä on annettu erityisen paljon valvontamaksuja”, Metsäranta kertoo.
Top-3 ulkomaalaisten autoilijoiden valvontamaksut
Ulkomaalaisten valvontamaksuista suurin osa kirjoitetaan edelleen kolmesta naapurimaasta saapuville autoilijoille:
-
Viro
-
Ruotsi
-
Latvia
"Tilanne on pysynyt samana, mikä on ymmärrettävää maantieteellisten yhteyksien vuoksi. Ulkomaalaisten autoilijoiden tulisi tutustua huolellisesti pysäköintisääntöihin, jotka voivat poiketa heidän kotimaansa käytännöistä”, Metsäranta sanoo.
Top-3 valvontamaksujen syyt
Metsäranta kertoo, että yllättäen parkkikiekon käyttämättä jättäminen ei tänä vuonna olekaan enää ollut yleisin valvontamaksun syy.
"Viestintämme pysäköintikiekon tärkeydestä näyttää tuottaneen tulosta! Pysäköintimaksun suorittamatta jättäminen on kuluvana vuonna noussut yleisimmäksi virheeksi: useampi kuin joka viides valvontamaksu annetaan sen vuoksi. Kiekon käyttämättä jättäminen on ollut toiseksi yleisin valvontamaksun aihe. Kolmanneksi yleisin on pysäköinti ilman pysäköintilupaa, johon on tänä vuonna syyllistynyt useampi kuin joka kymmenes valvontamaksun saaneista.”
Metsäranta muistuttaa, että suurin osa pysäköintivirheistä olisi helppoa välttää.
“Toivon, että jokainen autoilija antaisi uudenvuodenlupauksen, joka on helppo pitää: nouse autosta ja tarkista alueen pysäköintiehdot ennen kuin poistut paikalta. Tämä vie muutaman sekunnin, mutta voi säästää kymmenien eurojen valvontamaksulta.”
Yhteyshenkilöt
Christian MetsärantaToimitusjohtajaPuh:010 322 1490christian.metsaranta@parkkipate.fi
