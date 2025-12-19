Elinvoimakeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2026

Suomen aluehallinto uudistuu vuoden 2026 alussa, kun elinvoimakeskukset aloittavat toimintansa 1. tammikuuta 2026. Kymmenen alueellista elinvoimakeskusta perustetaan nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta.

Elinvoimakeskuksiin siirtyy suurin osa ELY-keskusten tehtävistä. Elinvoimakeskukset hoitavat mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Uudistuksen myötä ELY-keskusten ympäristön lupa- ja valvontatehtävät siirtyvät perustettavaan Lupa- ja valvontavirastoon sekä julkisen henkilöliikenteen tehtävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Elinvoimakeskukset tuntevat alueiden tarpeet ja toimivat paikallisesti tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Niiden toiminta perustuu monialaisuuteen. Elinvoimakeskusten tehtävänä on tukea alueidensa vahvuuksiin ja erityispiirteisiin perustuvaa kehittämistä yhteistyössä kumppaniensa kanssa.

Elinvoimakeskuksilla on päätoimipaikka tai toimipaikka kaikissa maakunnissa ja niissä työskentelee lähes 2 000 ihmistä.

Uudistuksen tavoitteena on luoda monialainen valtion aluehallinto, joka sujuvoittaa kansalaisten ja yritysten palveluja. Valtion aluehallinnon uudistus perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan.

Uudistus käynnistyi 2023 syksyllä valtiovarainministeriön vetämällä lainsäädäntöhankkeella. Uusien elinvoimakeskusten toiminnan käynnistämistä valmisteleva toimeenpanohanke käynnistyi syksyllä 2024.

”Tiukasta aikataulusta huolimatta uudistus on saatu hyvin vietyä läpi. Iso kiitos tästä kuuluu ELY-keskusten henkilöstölle, joka on valmistellut ja toteuttanut muutosta omien virkatehtäviensä ohella”, kommentoi elinvoimakeskusten toimeenpanohankkeen hankejohtaja Päivi Blinnikka.

Mistä löydät tietoa elinvoimakeskuksista?

Elinvoimakeskusten ensisijainen viestintä- ja asiointikanava on www.elinvoimakeskus.fi-verkkosivusto. Sivustolta löydät yhteystiedot sekä tietoa elinvoimakeskusten palveluista ja tehtävistä. Elinvoimakeskusten henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi.

Elinvoimakeskuksilla on yhteensä 18 toimipaikkaa, jotka ovat auki arkisin klo 8–16.15. Elinvoimakeskusten yhteinen puhelinvaihdenumero on 0295 036 100. Elinvoimakeskukset palvelevat asiakkaitaan myös keskitettyjen palvelunumeroiden (avoinna klo 9–15) kautta:

Liikenteen asiakaspalvelu p. 0295 020600, Tienkäyttäjän linja p. 0200 2000100​

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu​, p. 0295 256920

Pk-yrityksen rahoitusneuvonta, p. 0295 024800​

Yrittäjän talousapu-neuvontapalvelu (fi, en) ​, p. 0295 024880​

Yrittäjän talousapu-neuvontapalvelu (ru), p. 0295 024881​

Yritys-Suomi neuvontapalvelu, p. 0295 020500​

Work in Finland - kansainvälisen ​rekrytoinnin työnantajaneuvonta, p. 0295 016770

Elinvoimakeskukset kertovat toiminnastaan valtakunnallisilla ja alueellisilla sosiaalisen median kanavilla. Nykyiset valtakunnalliset ELY-keskusten sosiaalisen median kanavat (Facebook, LinkedIn) muuttuvat elinvoimakeskusten kanaviksi 2.1.2026. Alueellisilla elinvoimakeskuksilla on käytössään omia sosiaalisen median kanaviaan.

Vuodenvaihteen muutoksiin on varauduttu hyvin

Vuodenvaihteen virastomuutoksiin on varauduttu niin hyvin kuin mahdollista, mutta muutokset saattavat aiheuttaa pieniä katkoksia tai viivästyksiä toimintaan vuoden 2026 alussa.

Ajantasainen tieto EU:n rakennerahasto-ohjelman hakuajoista ja mahdollisista katkoksista maksatuksissa löytyy www.rakennerahastot.fi-sivustolta. Maaseuturahoituksen hakuajoista ja mahdollisista katkoksista löytyy tietoa osoitteesta www.maaseutu.fi.

ELY-keskusten henkilöstö siirtyy uusiin virastoihin tehtäviensä mukaisesti. Voit olla jatkossakin yhteydessä ennestään tuttuun yhteyshenkilöösi. Jos asiaasi koskevan tehtävän hoitaminen on siirtynyt toiselle henkilölle tai Lupa- ja valvontavirastoon, ohjaamme yhteydenottosi oikealle taholle.

Kestävää tulevaisuutta tekemässä – yhdessä ja lähellä.