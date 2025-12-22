Tays Keskussairaalan Hoitajantien pysäköintihalli on saanut rakennusluvan
Tampereen kaupunki myönsi Tays Keskussairaalan alueelle rakennettavalle Hoitajantien pysäköintihallille rakennusluvan marraskuussa. Rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi joulun alla. Hoitajantien pysäköintihalli sijoittuu Arvo Ylpön kadulle nykyisen Hoitajantien pysäköintialueen paikalle ja sen rakentamisen on arvioitu käynnistyvän kesällä 2026.
Pysäköintihalli lisää Hoitajantien pysäköintialueen pysäköintipaikkojen määrää merkittävästi. Viisikerroksiseen lämmittämättömään pysäköintihalliin on tulossa 800 sisäpaikkaa, minkä lisäksi ulos jää vielä 200 pysäköintipaikkaa. Tavoitteena on, että pysäköintihalli päästään ottamaan käyttöön vuosien 2027–2028 vaihteessa.
Hoitajantien pysäköintihalli rakennetaan ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Rakennuksen katolle tehdään aurinkopaneeleille ja ulkoseinustoille varaus sähköautojen lataukselle.
Hoitajantien pysäköintihallin lisäksi Tays Keskussairaalan alueelle rakennetaan lähivuosina pysäköinti- ja logistiikkarakennus, jolla vastataan erityisesti asiakaspysäköinnin tarpeisiin. Tavoitteena on rytmittää rakentamista niin, ettei alueen uusia pysäköintihalleja rakenneta samanaikaisesti. Näin alueen pysäköintitilanne saadaan paremmin turvattua myös rakentamisen aikana.
