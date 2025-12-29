EK:n suhdannetiedusteluiden julkaisupäivät vuonna 2026
Hyvä toimittaja/toimitus,
alla Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannetiedusteluiden julkaisuaikataulu vuodelle 2026.
Suhdannebarometri
27.1., 27.4., 27.7., 27.10.
Luottamusindikaattori
27.1., 26.2., 27.3., 27.4., 27.5., 29.6., 27.7., 27.8., 28.9., 27.10., 27.11., 28.12.
Investointitiedustelu
13.1. ja XX.6.
Lisätietoja:
Teemu Lindfors, viestinnän asiantuntija, p. 0400 284 764
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
