Huili-taukopaikka avataan Neste Kerava Alikeravantien liikenneasemalle 7.1.

Huili laajenee Uudellamaalla, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Kerava Alikeravantie -liikenneasemalla keskiviikkona 7.1. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Keravalla liikkuville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta.

”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Keravalle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa ”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Huili Alikeravantie Kerava palvelee arkisin klo 5.30-21, lauantaisin klo 8-21 ja sunnuntaisin klo 9-21. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet.

”On hienoa, että saamme uuden houkuttelevan Huili-taukopaikan Neste Kerava Alikeravantien liikenneasemalle täydentämään entisestään kokonaisvaltaista palveluamme. Laadukkaiden polttoaineiden, Neste MY Uusiutuva Lataus – ja automatisoidun Neste Easy Wash – autopesupalvelun rinnalle asiakkaitamme ilahduttavat jatkossa myös Huili-taukopaikan laadukkaat kahvila-ravintolatuotteet. Yhdessä Restelin kanssa tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävän pysähdyksen. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota erinomainen asiakaskokemus.", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.

Avajaispäivänä Huili Alikeravantiellä on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäiset nauttivat myös ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11–15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (7.1.-18.1.) Neste Kerava Alikeravantie -liikenneasemalla on polttonestealennus 5 snt/l*, Neste Easy Wash Paras-pesu avajaispäivänä (7.1.) 5 € (norm. 35 €) ja Loistopesu (8.-18.1.) 15 € (norm. 29,90 €), sekä Neste MY Uusiutuva Lataus 0,29 snt/kWh***.

Huili Alikeravantie Kerava:

Avautuu keskiviikkona 7.1. klo 11.00 osoitteessa Alikeravantie 25, Kerava

Runsas aamiais- ja lounasbuffet, à la carte -annokset ja vitriinituotteet

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Myymälä

Matkahuolto

Neste Futura ja Neste MY Uusiutuva Diesel – polttoaineet

Neste MY Uusiutuva Lataus

Neste Easy Wash -autopesu

* Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy), kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Kerava Alikeravantie -liikenneasemalla 7.1.-18.1.2026. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.

** Tarjous voimassa Neste Easy Wash Kerava Alikeravantie –asemalla, kun maksat myymälän kassalle tai automaatille. Paras-pesu -tarjous vain 7.1.2026 ja Loistopesu-tarjous 8.1.-18.1.2026. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.