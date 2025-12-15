Huili-taukopaikka avataan Neste Kerava Alikeravantien liikenneasemalle 7.1.
Huili laajenee Uudellamaalla, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Kerava Alikeravantie -liikenneasemalla keskiviikkona 7.1. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Keravalla liikkuville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta.
”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Keravalle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa ”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.
Huili Alikeravantie Kerava palvelee arkisin klo 5.30-21, lauantaisin klo 8-21 ja sunnuntaisin klo 9-21. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet.
”On hienoa, että saamme uuden houkuttelevan Huili-taukopaikan Neste Kerava Alikeravantien liikenneasemalle täydentämään entisestään kokonaisvaltaista palveluamme. Laadukkaiden polttoaineiden, Neste MY Uusiutuva Lataus – ja automatisoidun Neste Easy Wash – autopesupalvelun rinnalle asiakkaitamme ilahduttavat jatkossa myös Huili-taukopaikan laadukkaat kahvila-ravintolatuotteet. Yhdessä Restelin kanssa tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävän pysähdyksen. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota erinomainen asiakaskokemus.", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.
Avajaispäivänä Huili Alikeravantiellä on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäiset nauttivat myös ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11–15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (7.1.-18.1.) Neste Kerava Alikeravantie -liikenneasemalla on polttonestealennus 5 snt/l*, Neste Easy Wash Paras-pesu avajaispäivänä (7.1.) 5 € (norm. 35 €) ja Loistopesu (8.-18.1.) 15 € (norm. 29,90 €), sekä Neste MY Uusiutuva Lataus 0,29 snt/kWh***.
Huili Alikeravantie Kerava:
Avautuu keskiviikkona 7.1. klo 11.00 osoitteessa Alikeravantie 25, Kerava
- Runsas aamiais- ja lounasbuffet, à la carte -annokset ja vitriinituotteet
- KOKO3:n suunnittelema sisustus
- Myymälä
- Matkahuolto
- Neste Futura ja Neste MY Uusiutuva Diesel – polttoaineet
- Neste MY Uusiutuva Lataus
- Neste Easy Wash -autopesu
* Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy), kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Kerava Alikeravantie -liikenneasemalla 7.1.-18.1.2026. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
** Tarjous voimassa Neste Easy Wash Kerava Alikeravantie –asemalla, kun maksat myymälän kassalle tai automaatille. Paras-pesu -tarjous vain 7.1.2026 ja Loistopesu-tarjous 8.1.-18.1.2026. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
*** Tarjous sähköauton latauksesta voimassa Neste MY Uusiutuva Lataus Kerava Alikeravantie -asemalla 7.1.-18.1.2026, kun maksat Neste-äpillä tai automaatilla. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Restel: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja, Huili. Restel Taukopaikat Oy
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi
Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.com/fi-fi/medialle/tilaa.
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Restel lyhyesti
Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat. Lisäksi Restel vastaa Huili-taukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla eri puolilla Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Restel Oy
Huili-taukopaikka avataan Neste Helsinki Eläintarhan liikenneasemalle 22.12.15.12.2025 09:05:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Helsingissä, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Helsinki Eläintarha -liikenneasemalla maanantaina 22.12. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Nordenskiöldinkadulla liikkuville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Helsingin keskeiselle paikalle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Eläintarha Helsinki palvelee maanantaista torstaihin klo 5.30-22, perjantaisin klo 5.30-00, lauantaisin klo 7-00 ja sunnuntaisin klo 8-22. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinitu
Huili-taukopaikka avataan Neste Vantaa Keimola Idän liikenneasemalle 18.12.11.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Vantaalla, kun jälleen uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Vantaa Keimola Itä -liikenneasemalla torstaina 18.12. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Hämeenlinnan väylällä ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että Huili laajenee edelleen Vantaalla. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Keimola Itä-Vantaa palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet sekä yöruoka. ”Iloksemme nyt myös vilkkaalla Neste
Huili-taukopaikka avataan Neste Orimattila Tuuliharjan liikenneasemalle 16.12.11.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Orimattilaan, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Orimattila Tuuliharja -liikenneasemalla tiistaina 16.12. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Lahden moottoritiellä ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Orimattilaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Tuuliharja Orimattila palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet sekä yöruoka. ”Iloksemme nyt myös vilkkaal
Huili-taukopaikka avataan Neste Vantaa Martinlaakso Vihertien liikenneasemalle 11.12.4.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Vantaalla, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Vantaa Martinlaakso Vihertie -liikenneasemalla torstaina 11.12. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Martinlaaksossa ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata jo kolmannen Huilin Vantaalle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Martinlaakso Vantaa palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia maanantaista torstaihin klo 6-21.30, perjantaisin klo 6-23, lauantaisin klo 9-23 ja sunnuntaisin klo 9-21.30. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuolis
Huili-taukopaikka avataan Neste Jyväskylä Tourulan liikenneasemalla 9.12.3.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili-taukopaikkakonsepti jatkaa kasvuaan, kun Neste Jyväskylä Tourula -liikenneasemalla avataan uusi Huili-taukopaikka tiistaina 9.12. klo 11. Kyseessä on jo kolmas Huili Jyväskylässä, ja sen myötä entistä useampi Valtatie 9:lla matkustava sekä lähialueen asukas saa mahdollisuuden nauttia Huilin tarjoamasta rennosta pysähdyksestä ja hyvästä palvelusta. Uusi Huili Neste Jyväskylä Tourula -liikenneasemalla tarjoaa viihtyisän ympäristön ja laadukkaat kahvilapalvelut, joissa yhdistyvät maukas valikoima ja lämmin asiakaspalvelu. Huilin valikoimasta löytyvät muun muassa aamiaispuuro, monipuoliset vitriinituotteet sekä laadukkaita kahvilaherkkuja, jotka sopivat täydellisesti niin nopeaan pysähdykseen kuin rauhalliseen kahvihetkeen. "Olemme todella iloisia, että nyt jo kolmas Huili-taukopaikka avaa ovensa Jyväskylässä. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdysh
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme