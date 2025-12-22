Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Pian päijäthämäläiset saavat yhteyden sote-keskukseensa yhteisestä palvelunumerosta
Päijäthämäläiset saavat yhteyden alueen sote-keskusten hoitajiin ja lääkäreihin yhdestä yhteisestä palvelunumerosta 7. tammikuuta alkaen Sysmää lukuun ottamatta. Yhteinen palvelunumero on (03) 410 89 420 . Sysmän sote-keskuksen puhelinnumeron lisäksi suunterveyden ja hoitotarvikejakelun puhelinnumerot säilyvät ennallaan.
Yhteinen palvelunumero (03) 410 89 420 on suurelle osalle päijäthämäläisistä entuudestaan tuttu. Numero on ollut käytössä Lahden, Hartolan, Iitin ja Kärkölän sote-keskusten palveluissa.
Yhteinen palvelunumero on asukkaiden käytettävissä sote-keskusten aukioloaikoina. Puheluihin vastaavat pääsääntöisesti asiakkaille tutut oman sote-keskuksen ammattilaiset.
Puhelinpalveluajat pitenevät osassa sote-keskuksia
Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Padasjoella sote-keskuksen puhelinpalveluaika pitenee tunnilla arkisin, sillä palvelunumero on avoinna maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin kello 8-15. Lahdessa, Hartolassa, Iitissä ja Kärkölässä palveluajat säilyvät ennallaan.
Yhteisen palvelunumeron rinnalla asukkailla on käytössään Päijät-Soten digiklinikan sähköinen palvelukanava. Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Padasjoella digiklinikka palvelee maanantaista perjantaihin kello 7-18. Lahdessa, Hartolassa, Iitissä ja Kärkölässä digiklinikan palveluajat säilyvät ennallaan.
- Puhelimessa tai digiklinikalla potilas saa usein avun huoleensa heti ensimmäisen yhteydenoton aikana. Tarvittaessa hoitaja voi konsultoida lääkäriä yhteydenoton kuluessa, jolloin potilaalle voidaan kirjoittaa esimerkiksi tarvittavat reseptit tai hoidon kannalta oleelliset lähetteet laboratoriokokeisiin. Kiireellistä hoitoa tarvitessaan potilaan tulee ottaa yhteyttä päivystysapuun 116117, aivan kuten tähänkin asti. Hätätilanteessa oikea yhteydenottonumero on 112, selventää tulosaluejohtaja Pertti Sopanen.
Yhteisellä palvelunumerolla ja kanavilla tarjotaan nopeat ja oikea-aikaiset, helposti eri kanavissa saavutettavat, mahdollisimman samankaltaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta.
Ajantasaiset sote-keskusten aukioloajat ja muut perustiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta paijatha.fi.
Yhteyshenkilöt
Pertti Sopanentulosaluejohtaja, avosairaanhoitoPuh:044 482 3171
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
