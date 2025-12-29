Ehdota Vuoden 2025 vaasalaista kulttuuritekoa tammikuussa
Vaasan kaupunki jakaa alkuvuodesta Vuoden vaasalainen kulttuuriteko -palkinnon. Asukkaat voivat ehdottaa palkinnonsaajaa 31.1.2026 saakka.
Palkinto myönnetään yksityishenkilölle tai ryhmälle, joka on vuoden 2025 aikana toteuttanut kulttuuriteon, joka on kehittänyt tai monipuolistanut Vaasan kulttuurielämää. Huomion kohteena voi olla esimerkiksi uusi avaus, pitkäjänteinen toiminta tai merkittävä yksittäinen teko.
Asukkaiden tekemien ehdotusten perusteella kaupungin kulttuuripalveluiden raati valitsee kolme ehdokasta jatkoon. Ehdokkaita pääsee äänestämään helmi–maaliskuun aikana.
Ehdotus perusteluineen jätetään verkossa 31.1.2026 mennessä: https://link.webropol.com/s/vuoden-vaasalainen-kulttuuriteko-2025
Vuoden vaasalainen kulttuuriteko -palkinnon arvo on 2 000 euroa, ja se jaetaan nyt seitsemännen kerran.
Jenni NiemiKulturchefPuh:+358406289347jenni.niemi@vaasa.fi
