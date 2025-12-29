Muutoksia kaupungineläinlääkäreiden palveluihin
Vuoden 2026 alussa tulee voimaan uusi eläinlääkintähuoltolaki. Laki tuo muutoksia kaupungineläinlääkäreiden vastaanottojen asiakkaille.
Lohjan ympäristöterveyspalvelut tuottaa julkiset eläinlääkäripalvelut Karkkilassa, Lohjalla, Siuntiossa ja Vihdissä. Alueella on neljä kunnallista eläinlääkärivastaanottoa: Lohjalla Pusulassa, Mäntynummella, Karkkilassa ja Vihdin kirkonkylällä.
Vastaanottokäynneistä on nykyisinkin veloitettu klinikkamaksua kunnalle, mutta eläinlääkäri on kerännyt maksut itselleen oman toimenpide-, lääke- ja tarvikelaskunsa yhteydessä ja tilittänyt kunnan osuuden jälkikäteen työnantajalle.
Tammikuusta lähtien asiakas tekee vastaanotolla kaksi erillistä maksusuoritusta
Eläinlääkärille maksetaan entiseen tapaan, mutta klinikkamaksu maksetaan suoraa Lohjan kaupungille. Maksutapoina ovat maksukortti tai jälkikäteen kotiin lähetettävä lasku. Kaupungin osuutta ei voi maksaa käteisellä. Laskulla maksavan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Klinikkamaksun suuruus arkisin päiväsaikaan pysyy ennallaan (16 €). Päivystyspotilailta klinikkamaksu on 24 €. Klinikkamaksu veloitetaan vastaanottokäynneistä, ei eläinlääkärin käynneistä eläinten pitopaikkoihin.
Täydentävän palvelun maksu
Klinikkamaksun lisäksi käyttöön tulee joissakin toimenpiteissä uusi täydentävän palvelun maksu. Tämän maksun tulee kattaa todelliset, kunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuneet kulut. Sekä kansallinen- että EU:n-kilpailulainsäädäntö edellyttävät lisämaksua, jotta kunta ei vääristä kilpailua ja hankaloita yksityisten eläinlääkäriasemien toimintaedellytyksiä.
Täydentävän palvelun maksua peritään mm. vastaanotolla tehtävistä ultraäänitutkimuksista ja monista leikkaustoimenpiteistä. Maksu peritään myös, jos kiireetöntä palvelua annetaan oman alueen ulkopuolelta tuleville asiakkaille. Täydentävän palvelun maksun suuruus on 56 € tunnilta, ja se veloitetaan aikaperusteisesti 15 minuutin tarkkuudella.
Pieneläinten peruspalveluista, tuotantoeläinten palveluista tai kiireellisen eläinlääkäriavun antamisesta ei peritä täydentävän palvelun maksua. Näiden palvelujen kohtuuhintainen saatavuus on haluttu turvata eläinsuojelullisista syistä ja hyvän kansallisen eläinterveystilanteen turvaamiseksi.
Yhteyshenkilöt
Johanna PuroYmpäristöterveyspäällikköLohjan kaupunkiPuh:044 374 2888johanna.puro@lohja.fi
