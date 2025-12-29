Naisjohtajien määrä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä nousi ennätykselliselle tasolle – First North -yhtiöissä naistoimitusjohtajien määrä kaksinkertaistui
Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenissä nousi 31 prosenttiin, mikä on uusi ennätys. First North -yhtiöissä naistoimitusjohtajien määrä tuplaantui 13 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta.
Sekä markkina-arvoltaan suurissa että keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmien jäsenistä nousi jo 33 prosenttiin. Nousua edellisvuodesta oli suurissa pörssiyhtiöissä yksi ja keskisuurissa kolme prosenttiyksikköä. Naiset ja miehet ovat johtoryhmätasolla tasapuolisesti edustettuna jo 30 prosentissa pörssiyhtiöistä.
Sen sijaan toimitusjohtajien osalta naisten määrä laski kahdella edellisvuodesta. Nainen on toimitusjohtajana 11 pörssiyhtiössä, mikä vastaa kahdeksaa prosenttia kaikista pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista. Myös naisten osuus liiketoimintojen johtajista laski yhdellä prosenttiyksiköllä 16 prosenttiin. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Ville Kajalan mukaan kehitys on edelleen kokonaisuutena arvioiden positiivista, vaikka näillä osa-alueilla tulikin takapakkia.
”Viime vuonna saavutettiin uudet ennätykset sekä naistoimitusjohtajien määrässä että naisten osuudessa liiketoimintojen johtajista. Nyt näiltä ennätystasoilta tultiin alas vain vähän. Liiketoimintojen johdon osalta kyse oli itse asiassa vain kolmen prosenttiyksikön kymmenyksen muutoksesta ja siitä seuranneesta pyöristyksestä alaspäin”, Kajala sanoo.
Kajalan mukaan naisten osuus sekä toimitusjohtajista että liiketoimintojen johdosta on kuitenkin edelleen kovin pieni.
“Tällä on kerrannaisvaikutuksia, sillä pörssiyhtiöiden hallituksiin edetään useimmin toimitusjohtajan tai liiketoiminnan johtajan tehtävistä. Siksi on tärkeää, että yhtiöt kiinnittävät huomiota omiin rekrytointiprosesseihinsa niin ylimmän johdon kuin keskijohdon rekrytoinnissa”, Kajala sanoo.
Hallituskiintiöt eivät ole vielä aiheuttaneet naisten siirtymää hallitusammattilaisiksi
Ensi vuoden kesällä voimaan tuleva hallinnointikoodin suositus edellyttää tasapuolista sukupuolijakaumaa pörssiyhtiöiden hallituksissa. Keskuskauppakamarin selvityksissä ei ole toistaiseksi havaittu merkkejä siitä, että kiintiötavoite olisi aiheuttanut johtoryhmien naisjäsenten laajamittaisempaa siirtymää hallitusammattilaisiksi.
”Ensi vuoden kehitys on tältä osin erityisen kiinnostava, sillä pörssiyhtiöiden tulisi saavuttaa hallituskiintiötavoitteet ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Jos siirtymää alkaa muodostua, naisten osuuden kasvattaminen johtoryhmätasolla edellyttäisi, että naisten osuus uusista johtoryhmänimityksistä olisi selvästi nykyistä suurempi”, Kajala sanoo.
Naisten määrä First North -yhtiöiden toimitusjohtajina tuplaantui
First North -yhtiöiden naistoimitusjohtajien määrä tuplaantui kolmesta kuuteen. Naisia on nyt toimitusjohtajana 13 prosentissa First North -yhtiöistä. Johtoryhmän muiden jäsenten osalta naisten osuus säilyi ennallaan 29 prosentissa. Myös naisten osuus liiketoimintoja johtavista johtoryhmän jäsenistä säilyi ennallaan 20 prosentissa.
First North Finland on Helsingin pörssin ylläpitämä kevyemmin säännelty kauppapaikka, ja siellä kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin ei sovelleta kaikkea pörssiyhtiöitä koskevaa sääntelyä. First North -yhtiöt ovat usein kooltaan pörssiyhtiöitä pienempiä kasvuvaiheen yhtiöitä ja moni niistä on taustaltaan yrittäjävetoinen.
”Olemme seuranneet naisten osuutta First North -yhtiöiden johtoryhmissä nyt kolmen vuoden ajan. First North -yhtiöt kestävät vertailun pörssiyhtiöihin sikäli, että naisten osuus sekä johtoryhmien jäsenistä että liiketoimintajohdosta on First North -yhtiöissä suurempi kuin pienissä pörssiyhtiöissä. Toisaalta kuitenkin First North -yhtiössä naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on pysytellyt käytännössä paikallaan koko kolmen vuoden tarkastelujakson, kun taas pörssiyhtiöissä naisten osuus on samana aikana kasvanut”, Kajala sanoo.
Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Joulukuussa 2024 Keskuskauppakamarin lakisääteisiin tehtäviin lisättiin velvollisuus edistää, analysoida, seurata ja tukea sukupuolten tasapuolisen edustuksen kehittymistä pörssiyhtiöiden hallituksissa. Tehtävä liittyy pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta annettuun direktiiviin (ns. kiintiödirektiivi). Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt myös naisjohtajien mentorointiohjelmaa. Syksyllä 2025 käynnistyneen 11. mentorointiohjelman myötä ohjelmien yhteenlaskettu osallistujamäärä on jo noin 450 naisjohtajaa.
Voit lukea koko katsauksen tästä.
Yhteyshenkilöt
Ville KajalaJohtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeusPuh:050 376 1460ville.kajala@chamber.fi
