RMC:lle sopimus kahden arktisen jäänmurtajan rakentamisesta Raumalla

Sopimus alleviivaa Suomen johtavaa asemaa jäänmurtajien rakentamisessa ja RMC:n kyvykkyyttä nopeuttaa kriittisen arktisen kapasiteetin toimittamista Yhdysvaltain rannikkovartiostolle.



– Sopimus on historiallinen virstanpylväs ja suuri luottamuksenosoitus RMC:lle ja Suomen meriteollisuusverkostolle. Saimme tämän merkittävän kaupan, koska meillä on osaamista ja kyky tehdä alukset vaaditussa ajassa. Nopean toimitusajan vuoksi olemme markkinoiden edullisin vaihtoehto. Meillä ja verkostolla on nyt näytön paikka; meidän on todistettava, että olemme luottamuksen arvoisia, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen.

Jäänmurtajat rakennetaan Rauman telakalla ja ne valmistuvat vuoden 2028 aikana. Satakunnan ammattikorkeakoulu on mukana projektissa koulutuskumppanina.

– Fokuksemme on selkeä. Toimimme kurinalaisesti, hallitsemme tiukasti riskejä ja toimitamme kaksi alusta, jotka ovat valmiita operoimaan maailman ankarimmissa meriolosuhteissa heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sanoo toimitusjohtaja Nieminen.

Sopimus on kulmakivi historialliselle Yhdysvaltojen ja Suomen väliselle jäänmurtajayhteistyölle osana aiemmin julkistettua Icebreaker Collaboration Effort (ICE Pact) -yhteistyöohjelmaa.

– Suomalaisilla telakoilla rakennetaan maailman parhaat jäänmurtajat ja suurimmat risteilyalukset. Jäänmurtajatilauksen varmistuminen RMC:n telakalle on erinomainen asia Suomelle ja koko meriteollisuudellemme. Tilaus vahvistaa suomalaisten yritysten asemaa globaalissa arvoketjussa, lisää Suomen kilpailukykyä ja kasvattaa vientituloja, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.

– Jäänmurtajien osalta valmistelevat työt RMC:llä käynnistyivät jo syksyllä, mutta nyt siirrytään täysipainoiseen toteutukseen. Telakan ja laajan alihankinta- ja kumppaniverkoston muodostama kokonaisuus on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Sen ansiosta pystymme toimittamaan vaativimmatkin alukset nopeasti ja korkealla laadulla, jatkaa ministeri Puisto.

RMC:n rooli on keskeinen U.S. Coast Guardin jäänmurtajien rakentamisohjelmassa, joka painottaa nopeutta, luotettavuutta ja toimitusvalmiutta. Alusten suunnittelu perustuu Seaspan Shipyardsin yhteistyössä Aker Arctic Technologyn kanssa kehittämään, todennetusti toimivaan monikäyttöisen jäänmurtajan, Multi-Purpose Icebreaker (MPI), malliin. Alukset rakennetaan yhteistyössä yhdysvaltalaisen telakan, Bollinger Shipyardsin kanssa.

Arctic Security Cutter -ohjelma

Arctic Security Cutter on U.S. Coast Guardin uusi keskikokoisten polaaristen jäänmurtajien luokka, joka vastaa Yhdysvaltain kiireellisiin kansallisiin turvallisuustarpeisiin arktisilla alueilla. ASC-alukset pystyvät jatkuvaan jäänmurtoon vaikeissa arktisissa olosuhteissa, pitkään itsenäiseen toimintaan ilman täydennystä ja pitkän matkan operaatioihin Yhdysvaltain etujen turvaamiseksi arktisilla alueilla.