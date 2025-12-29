Sisäsataman avantouintipaikka suljettu väliaikaisesti loppuvuodeksi
Sisäsataman avantouintipaikka on suljettu tänään maanantaina 29.12. kovan tuulen vuoksi. Uintipaikka on kiinni toistaiseksi ja avataan uudelleen vuoden 2026 alussa, kun ympäristön turvallisuus on varmistettu.
Avantouintipaikka suljetaan, koska kovan tuulen takia laiturilla oleskeleminen ei ole turvallista. Vedessä on lisäksi paljon sohjoa, jota tuuli kuljettaa.
Sulkemisen aikana laituria ja pukukoppeja ei saa käyttää, eikä avantouintipaikalta saa mennä uimaan. Paikalle tuodaan asiasta kertovat kyltit.
Avantouintipaikan avaamisesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria LoukoPiiripuutarhuriPuh:0407273088maria.louko@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vinterbadplatsen i Inre hamnen tillfälligt stängd resten av året29.12.2025 14:45:21 EET | Pressmeddelande
Vinterbadplatsen i Inre hamnen stängdes i dag måndag 29 december på grund av hård vind. Badplatsen är stängd tills vidare och öppnas i början av år 2026, då det säkerställts att platsen är trygg.
Föreslå Årets kulturgärning i Vasa 2025 i januari29.12.2025 13:09:01 EET | Pressmeddelande
Vasa stad delar i början av året ut priset Årets kulturgärning i Vasa. Invånarna kan föreslå en pristagare fram till 31.1.2026.
Ehdota Vuoden 2025 vaasalaista kulttuuritekoa tammikuussa29.12.2025 13:08:34 EET | Tiedote
Vaasan kaupunki jakaa alkuvuodesta Vuoden vaasalainen kulttuuriteko -palkinnon. Asukkaat voivat ehdottaa palkinnonsaajaa 31.1.2026 saakka.
Föreslå Årets kulturgärning i Vasa 2025 i januari29.12.2025 13:07:57 EET | Pressmeddelande
Vasa stad delar i början av året ut priset Årets kulturgärning i Vasa. Invånarna kan föreslå en pristagare fram till 31.1.2026.
Ehdota Vuoden 2025 vaasalaista kulttuuritekoa tammikuussa29.12.2025 13:07:30 EET | Tiedote
Vaasan kaupunki jakaa alkuvuodesta Vuoden vaasalainen kulttuuriteko -palkinnon. Asukkaat voivat ehdottaa palkinnonsaajaa 31.1.2026 saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme