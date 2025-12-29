Vaasan kaupunki - Vasa stad

Sisäsataman avantouintipaikka suljettu väliaikaisesti loppuvuodeksi

29.12.2025 14:44:29 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Sisäsataman avantouintipaikka on suljettu tänään maanantaina 29.12. kovan tuulen vuoksi. Uintipaikka on kiinni toistaiseksi ja avataan uudelleen vuoden 2026 alussa, kun ympäristön turvallisuus on varmistettu.

Portaat johtavat jäiseen veteen, jossa on jäänpalasia.
Avantouintipaikalla on paljon sohjoa. Kuva: Maria Louko / Vaasan kaupunki

Avantouintipaikka suljetaan, koska kovan tuulen takia laiturilla oleskeleminen ei ole turvallista. Vedessä on lisäksi paljon sohjoa, jota tuuli kuljettaa.

Sulkemisen aikana laituria ja pukukoppeja ei saa käyttää, eikä avantouintipaikalta saa mennä uimaan. Paikalle tuodaan asiasta kertovat kyltit.

Avantouintipaikan avaamisesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaliikuntatalviliikuntaavantoavantouinti

Kuvat

Portaat johtavat jäiseen veteen, jossa on jäänpalasia.
Avantouintipaikalla on paljon sohjoa.
Kuva: Maria Louko / Vaasan kaupunki
Lataa

