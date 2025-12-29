Sisäsataman avantouintipaikka suljettu väliaikaisesti loppuvuodeksi

Avantouintipaikka suljetaan, koska kovan tuulen takia laiturilla oleskeleminen ei ole turvallista. Vedessä on lisäksi paljon sohjoa, jota tuuli kuljettaa.

Sulkemisen aikana laituria ja pukukoppeja ei saa käyttää, eikä avantouintipaikalta saa mennä uimaan. Paikalle tuodaan asiasta kertovat kyltit.

Avantouintipaikan avaamisesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.