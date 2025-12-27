Vuosi vaihtuu kipakassa pakkassäässä
Vuosi 2026 vastaanotetaan koko Suomessa pakkaslukemissa. Sää on uudenvuodenaattona laajalti poutainen.
Ilmatieteen laitoksen 29. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan sää on uudenvuodenaattona keskiviikkona laajalti aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa pilvisyys on runsaampaa ja ajoittain sataa vähän luntakin. Pohjanlahden rannikolle voi ajautua mereltä lumikuuroja. Lähes kaikille lumettomille alueille on saatu vähintäänkin ohut lumipeite. Iltaa kohden tuuli heikkenee ja pakkanen kiristyy.
”Säätyyppi on vaihtunut viikonvaihteessa kylmempään ja pakkanen kiristyy edelleen. Uudenvuodenviettäjien on syytä varautua kireään pakkaseen”, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Idoko.
Koko maassa vuodenvaihde vietetään kireässä pakkassäässä. Uudenvuodenaattona päivällä lämpötila on -10:n ja -25 asteen välillä, kylmintä on Lapissa. Yötä kohden pakkanen kiristyy etelässä -15 asteeseen, maan keskiosassa -15:n ja -20 asteen välille. Maan pohjoisosassa pakkanen kiristyy lähemmäksi -30 astetta ja paikoin voidaan mitata jopa -35 asteen lukemia. Lounaissaaristossa ja Ahvenanmaalla on selvästi lauhempaa lämpötilan vaihdellessa 0:sta -5 asteeseen.
Uudenvuodenpäivänä torstaina kylmä pakkassää jatkuu. Pilvisyys lisääntyy vähitellen. Lounaasta lähestyy matalapaine, johon liittyvä sadealue saavuttanee maan lounaisimmat osat illalla. Matalapaineen myötä kaakonpuoleinen tuuli voimistuu iltaa kohden lännessä. Lounaisilla merialueilla tuuli nousee mahdollisesti lähelle myrskylukemia. Tuulen voimistuminen lisää pakkasen purevuutta.
Viime vuonna vuosi vaihtui pikkupakkasessa
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuodenvaihteessa lämpötilat ovat tyypillisesti koko maassa alimmillaan pakkasen puolella, mutta vuorokauden ylin lämpötila voi etelässä ja lännessä käväistä hieman plussan puolella. Tavanomaisesti vuodenvaihteen lämpötila on alimmillaan maan etelä- ja keskiosassa -1:n ja -8 asteen välillä, pohjoisessa -8:n ja -18 asteen välillä. Vuoden 1961 jälkeen vuodenvaihteen ylin lämpötila on ollut 9,1 astetta, joka mitattiin Maarianhaminassa 31. joulukuuta 2016. Alin lämpötila on ollut -43,5 astetta, ja se mitattiin Sallan Naruskajärvellä 1. tammikuuta 1982.
Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on vuodenvaihteessa lunta tyypillisesti 10–30 senttimetriä ja etelä- ja länsirannikolla 0–10 senttimetriä. Muualla maassa lunta on tyypillisesti 30–60 senttimetriä. Enimmillään lunta on ollut uutenavuotena etelässä yli puoli metriä ja Lapissa noin metrin. Vuodesta 1961 alkaen suurin vuodenvaihteessa mitattu lumensyvyys on 126 senttimetriä. Se mitattiin 1. tammikuuta 1992 Enontekiön Kilpisjärvellä.
Viime vuosi vaihtui pakkassäässä, kun sää kylmeni aattoyönä pakkasen puolelle koko maassa. Uudenvuoden aattona lämpötila oli pääosin +1 ja -4 asteen välillä. Rannikolla sekä Lapin itäosassa lämpötila oli paikoin plussan puolella, muualla esiintyi pikkupakkasta. Uudenvuoden päivänä pakkasta oli pääosin muutamasta asteesta Länsi-Lapin -13 asteeseen, rannikkoalueilla oltiin nollan tienoilla. Uudenvuoden aattona lunta oli maan eteläosassa 0–10 senttimetriä, maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa 10–30 senttimetriä ja Lapissa sekä Kainuussa ja Koillismaalla 20–60 senttimetriä, Kilpisjärvellä lunta oli 92 senttimetriä. Uudenvuoden päivänä lumisadealue liikkui maan etelä- ja keskiosan yli itään ja uudenvuodenpäivänä myös maan eteläosa sai ohuen lumikerroksen.
