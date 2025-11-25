Sitran megatrendit 2026: Nämä kehityskulut pakottavat Suomen uudistumaan

Megatrendit eli laajat, useista ilmiöistä koostuvat kehityskaaret, muokkaavat nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Megatrendit 2026 -selvityksen mukaan Suomen on reagoitava ja varauduttava etenkin näihin neljään kehityskulkuun:

Suuntana pitkäikäisten yhteiskunta. Tarvitaan ylisukupolvista oikeudenmukaisuutta, aktiiviseen vanhuuteen ja sukupolvien väliseen yhteiseloon panostamista sekä monimuotoisuuden näkemistä voimavarana.

Maailmanjärjestyksen murros mittaa demokratian voiman. Demokratia vaatii nyt sitoutumista sen puolustamiseen ja uudistamiseen. Mahdollisuuksia löytyy muun muassa demokratiainnovaatioista ja kestävien informaatioympäristöjen rakentamisesta.

Ympäristökriisi pakottaa sopeutumaan ja uudistumaan. On lisättävä – eikä heikennettävä – luonnon elinvoimaa. On myös sopeuduttava siihen, mikä on jo tapahtunut. Tekoäly mullistaa yhteiskunnan perustaa. Voimme muun muassa parantaa tuottavuutta ja tuoda kilpailuetua, mutta tekoälyn käyttöönotto on tehtävä vastuullisesti ja näkemyksellisesti.

”Megatrendit auttavat kirkastamaan tilannekuvaa maailman muutoksista sekä luomaan karttaa kohti uudistumista. Missä rajoissa tulevaisuutta voi rakentaa, mikä on muutoksessa ja millaisiin mahdollisuuksiin voisimme tarttua?” sanoo Megatrendit 2026 -selvityksen yksi kirjoittajista, ennakoinnin johtava asiantuntija Mikko Dufva.

Selvityksen kirjoittajat ovat korostaneet tällä kertaa megatrendien tulkinnassa Suomen näkökulmasta väestöä, sillä vähenevä ja vanheneva kansa määrittää vahvasti tulevaisuuttamme. Demokratian tila on ollut esillä useissa aiemmissakin megatrendipäivityksissä – uudessa päivityksessä korostuu demokratian uudistamiseen sitoutuminen sekä demokratian puolustaminen. Ja vaikka muut kriisit ovat vieneet tilaa ympäristökriisiltä, se ei ole kadonnut minnekään, vaan etenee hurjaa vauhtia ja vaatii niin sopeutumista kuin yhteiskunnan uudistamista. Teknologian kehityksessä huomio kiinnittyy tekoälyyn, joka tuo valtavasti mahdollisuuksia, mutta vaatii meiltä myös vahvempaa kuskin paikalle hyppäämistä.

”Nykyinen maailmantilanne sekä Suomen tulevaisuuteen vaikuttavat isot kehityskulut alleviivaavat tarvetta siirtyä reagoimisesta tavoitteelliseen toimintaan, jossa yhteiskuntaa uudistetaan määrätietoisesti tulevaisuuden muutokset kestäväksi. Myönteistä on se, että murroskohdassa on tilaa toimia”, sanoo Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen.

Megatrendit työntävät kohti uutta yhteiskuntasopimusta

Megatrendeissä huomio kiinnittyy usein ongelmiin, mutta ne pitävät sisällään myös mahdollisuuksia. Selvityksen mukaan Suomella on hyvät edellytykset rakentaa vahva tulevaisuus, jos uudistuksia tehdään määrätietoisesti kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja muutosten reunaehdot huomioiden. Reunaehtoja ovat muun muassa planetaariset rajat, väestörakenne, resurssien saatavuus ja Suomen maantieteellinen sijainti.

”Suomi tarvitsee uuden yhteiskuntasopimuksen, uuden innostavan lupauksen tulevaisuudesta. Se voi pohjautua esimerkiksi uudistuvaan demokratiaan, luonnon elinvoiman lisäämiseen, teknologian rohkeaan ja kestävään käyttöön, hyvinvointivaltion uudistamisen sekä näkemykselliseen maahanmuuton malliin”, Dufva korostaa.

Sitran megatrendikatsauksia jo 10 vuotta

Sitra on julkaissut trendilistauksia vuodesta 2011 alkaen. Vuonna 2016 julkaistiin ensimmäisen kokonaiskuvaa hahmottava megatrendiraportti. Eräänlaisen juhlavuoden kunniaksi Sitran Megatrendit 2026 -selvitys tarkastelee muutosten kokonaiskuvan, mahdollisuuksien ja reunaehtojen lisäksi muutoksia 10 vuotta taaksepäin ja 10 vuotta eteenpäin vuoteen 2036.

”Megatrendikatsaus on yksi esimerkki Sitran pitkäjänteisestä ennakointityöstä, joka auttaa vahvistamaan suomalaisten tulevaisuusajattelua. Tiedon lisäksi tuotamme työkaluja, kuten megatrendikortteja ja erilaisia työpohjia, jotta tulevaisuustietoa olisi mahdollisimman helppoa hyödyntää niin päätöksenteossa, yritysten arjessa kuin erilaisten organisaatioiden kehittämisessä”, sanoo ennakointi- ja koulutustoiminnon johtaja Veera Heinonen.

*********************************************************************************************************

Huomioita kirjoittajilta

”Elinajat pitenevät ja se on huikea saavutus! Samalla jos pieni, vanheneva kansa haluaa pärjätä, monen asian täytyy muuttua: tarvitaan ylisukupolvista oikeudenmukaisuutta, aktiiviseen vanhuuteen ja sukupolvien väliseen yhteiseloon panostamista sekä väestön monimuotoisuuden näkemistä voimavarana”, sanoo Sitran ennakoinnin asiantuntija Jenna Lähdemäki-Pekkinen.

”Demokratia vaatii nyt meiltä kaikilta sitoutumista sen puolustamiseen ja uudistamiseen. Uudistamisen avaimia löytyy demokratiainnovaatioista, olemassa olevien demokratian rakenteiden vahvemmasta käyttämisestä ja kestävien informaatioympäristöjen rakentamisesta”, sanoo Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Elina Kiiski-Kataja.

”Seuraavat vuodet ovat ratkaisevia: kykenemmekö pysäyttämään ympäristökriisin syvenemisen ja luomaan edellytykset kestävälle ja elinvoimaiselle tulevaisuudelle, vai jatkammeko luonnonvarojen ylikulutusta ja hyvinvoinnin edellytysten kaventamista tulevilta sukupolvilta? Suomella on edellytykset ja mahdollisuudet niin varautumiseen kuin uudistumiseen”, sanoo Sitran ennakoinnin asiantuntija Jenna Lähdemäki-Pekkinen.

”Seuraavan kymmenen vuoden aikana meidän pitää löytää keinot käyttää teknologiaa kestävästi ja ihmisten toimijuutta lisäten. Vaikka Suomi ei ole ollut tekoälyn kehittämisessä etujoukoissa, voimme olla suunnannäyttäjänä sen vastuullisessa soveltamisessa”, sanoo Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Mikko Dufva.

”Hallittu uudistuminen ei ole helppoa. Usein tie parempaan – tai huonompaan – kulkee kriisien kautta. Hallitusta uudistamisesta oppeja löytyy Ruotsista ja Tanskasta, joissa hyvinvoinnille on rakennettu pitkään kestävää pohjaa. Kriisin kautta uudistui esimerkiksi Irlanti, joka on kyennyt nousemaan finanssi- ja talouskriisistä uuteen kukoistukseen selkeillä linjauksilla, joiden pohja luotiin laajalla kansalaiskeskustelulla”, sanoo Sitran ennakointi- ja koulutusjohtaja Veera Heinonen.

”Suomella on hyvät edellytykset rakentaa vahva tulevaisuus, jos työhön ryhdytään määrätietoisesti. Megatrendit auttavat näkemään ongelmien lisäksi myös uudistumisen mahdollisuuksia. Voimme voimistaa ylisukupolvista oikeudenmukaisuutta sekä nähdä pitkät elinkaaret ja väestön monimuotoisuuden voimavarana. Voimme tehdä töitä demokratian ja luottamuksen eteen sekä olla mukana vahvistamassa EU:ta ja Natoa. Voimme panostaa kiertotalouteen ja luonnon terveyspalveluihin ja siirtyä kohti uusintavaa taloutta. Voimme löytää tuottavuutta ja kasvumahdollisuuksia uusista teknologioista ja niiden yhteiskäytöstä”, sanoo Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Elina Kiiski-Kataja.

”Yksittäisiä mahdollisuuksia on paljon. Megatrendit ja rauhattomuuden aika osoittavat kuitenkin tarvetta laajemmalla uudistukselle. Suomeen tarvitaan uusi yhteiskuntasopimus, jossa sovitaan yhdessä vallan, vastuiden ja oikeuksien jaosta yhteiskunnassa. Uuden yhteiskuntasopimuksen, lupauksen tulevasta, pitää kannatella meitä niin muuttuneessa maailmassa kuin tulevaisuudessa. Sen pitää olla uskottava ja innostaa toimintaan”, sanoo Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Elina Kiiski-Kataja.