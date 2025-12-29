Aloite maisemanhoitoalueesta Nokian Siuroon on herättänyt paljon keskustelua
Maisemanhoitoalueet vaalivat arvokkaita maisemia ja mahdollistavat maiseman suunnitelmallisen hoidon maisemakokonaisuuksien säilyttämiseksi. Nokian Siuron alueelle tehty maisemanhoitoaluealoite siirtyy Lupa- ja valvontaviraston käsittelyyn vuodenvaihteen jälkeen.
Nokian Siuron alueelle tehtiin maaliskuussa 2025 aloite uudesta maakunnallisesta maisemanhoitoalueesta. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee aloitetta ja arvioi alueen soveltuvuutta maisemanhoitoalueeksi. Maanomistajille on lähetetty tietoa elokuussa, ja hankkeesta on tiedotettu laajemmin yleisölle.
Haukkalan päiväkodilla järjestettiin yleisötilaisuus lokakuussa, jonne kokoontui runsaasti kuulijoita. Tilaisuudessa esiteltiin muun muassa maisemanhoitoalueprosessia ja kuultiin kokemuksia valtakunnalliselta maisemanhoitoalueelta Hyypänjokilaaksosta. Siuron kylällä järjestettiin maisemakävely marraskuussa, joka vei osallistujat keskeisiin maisemapaikoihin kuten Kirkonmäelle ja Siuronmäelle. Samalla tarkasteltiin muun muassa umpeen kasvanutta maisemaa kohti Kulovettä.
”Olemme saaneet palautetta hankkeesta ja ehdotetusta aluerajauksesta syksyn aikana. Kaikki saapunut palaute käsitellään ja niiden pohjalta tarkastellaan esimerkiksi aluerajausta uudelleen. Samalla tarkastellaan hankkeen etenemismahdollisuuksia ja alueen arvoja”, kertoo luonnon- ja maisemanhoidon asiantuntija Veera Mäkitalo Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
Siuron alueelle on määritelty maakunnallisesti arvokas maisema-alue, jonka nimi on Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema. Alue sisältää valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä. Nämä arvot tukevat alueen perustamista maisemanhoitoalueeksi. Maisema-alue sisältyy Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 ja maisema-asiat huomioidaan sen kautta nykyisessä maankäytössä ja kaavoituksessa.
Maisemanhoitoa tehdään vapaaehtoisuuteen perustuen
Maisemanhoitoalueiden hoitotoimenpiteet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja paikallisten aktiivisuuteen. Hoito- ja käyttösuunnitelman laadintavaiheessa on tärkeää osallistaa alueen maanomistajia ja toimijoita. Osallistavaa toimintaa voivat olla esimerkiksi maisemakävelyt, erilaiset yleisötilaisuudet sekä neuvottelut maanomistajien kanssa. Maisemanhoitoalueet ovat hyödyttäneet alueita usein muun muassa rahallisesti. Esimerkiksi luonnonsuojelulain tukea HELMI-ohjelman kautta haettaessa katsotaan eduksi, jos alue sijaitsee maisemanhoitoalueella.
Maisemanhoitoaluetta ehdottaneet siurolaiset järjestöt toteavat, että Siuron maisemien hoito lisäisi Nokian kaupungin ja Siuron kylän vetovoimaa ja toisi paremmin esiin alueen maisemalliset luontoarvot ja rakennetun kulttuuriperinnön.
”Kylämme viihtyisyys hoidettuine maisemineen lisäisi asukkaiden viihtyvyyttä ja toimisi virkistyksen ja matkailun eduksi”, uskovat aloitteen tehneet yhdistykset. Aloitteen tekivät Siuro-Seura ry, Siuro Cruisers ry, Nokian Kuljun omakotiyhdistys ry, Lions Club Siuro sekä Kuloveden kylät ry.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettävät hoitotoimenpiteet ovat vapaaehtoisia ja niihin tarvitaan aina maanomistajan lupa. Maisemanhoitoalue ei estä maankäytön kehittämistä tai metsätalouden tai maatalouden toimia. Nykyisten maisemanhoitoalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat vapaasti nähtävillä ympäristöministeriön internetsivuilla.
Aluehallinnon uudistuksen myötä maisema-asioita käsitellään jatkossa kahdessa virastossa
Valtionhallinnon organisaatiouudistuksen myötä ELY-keskukset lakkaavat vuoden vaihteessa ja tilalle muodostetaan alueelliset elinvoimakeskukset sekä Lupa- ja valvontavirasto.
1.1.2026 alkaen:
- Luonnon- ja maisemansuojeluun liittyvät lupa- ja valvontatehtävät siirtyvät Lupa- ja valvontavirastolle,
- luonnon- ja maisemanhoidon tehtävät siirtyvät paikalliselle elinvoimakeskukselle,
- Siuron maakunnallisen maisemanhoitoalueen aloitteen käsittely siirtyy Lupa- ja valvontavirastoon,
- hoito- ja käyttösuunnitelman laatimista tehdään Sisä-Suomen elinvoimakeskuksessa, mahdollisuuksien mukaan. Vuodelle 2026 ei elinvoimakeskuksessa ole kuitenkaan resursseja suunnitelman laadintaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veera Mäkitalo
luonnon- ja maisemanhoidon asiantuntija
veera.makitalo(at)elinvoimakeskus.fi
puh. 0295 036 217
Linkit
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminta päättyy – uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus ottaa vastuun vuoden alussa29.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Vuoden 2026 alussa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueiden kehittämiseen liittyvät tehtävät siirtyvät uudelle Sisä-Suomen elinvoimakeskukselle. Se vastaa laajasti muun muassa elinkeinojen, osaamisen, maahanmuuton ja kotoutumisen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, liikenteen ja tienpidon sekä luonnon monimuotoisuuden tehtävistä.
Työllisyyskatsaus │ Pirkanmaalla oli työttömiä marraskuussa lähes 4 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin23.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Marraskuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Pirkanmaalla yhteensä 32 901 henkilöä, joka oli 950 henkilöä enemmän kuin lokakuussa. Viime vuoden marraskuuhun verrattuna nousua oli lähes 3 937 henkilöä. Pirkanmaan työttömyysaste oli 12,4 prosenttia. Uusia avoimia työpaikkoja oli marraskuussa 2 091 kappaletta, joka on 56 kappaletta vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.
Nokialle suunnitellun synteettisen metaanin tuotantolaitoksen YVA-selostus on nähtävillä19.12.2025 11:42:52 EET | Tiedote
Freija AB on toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Nokialle suunnitellusta Synteettisen metaanin tuotantolaitoksesta. Arviointiselostus on nähtävillä 2.2.2026 asti.
Pirkanmaan ELY-keskukselta yhteysviranomaisen lausunto Luikesneva–Susinevan tuulivoimahankkeesta18.12.2025 10:14:08 EET | Tiedote
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Luikesneva–Susinevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiohjelmasta. Lähialueelle suunniteltujen muiden tuulivoimahankkeiden vuoksi yhteisvaikutusten arvioinnin tarve korostuu hankkeessa.
Pirkanmaan päästöt laskevat edelleen – liikenteen osuus päästöistä on kääntynyt kasvuun16.12.2025 14:00:44 EET | Tiedote
Vuoden 2024 ennakkotietojen perusteella Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöt laskivat maltillisesti noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pitkällä aikavälillä vuodesta 2007 lähtien päästöt ovat vähentyneet 45 prosenttia. Päästövähennyksiä syntyi erityisesti energiasektorilta sähkön käytöstä ja kaukolämmön tuotannosta. Liikenteen päästöt kasvoivat neljä prosenttia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme