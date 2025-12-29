Aloite maisemanhoitoalueesta Nokian Siuroon on herättänyt paljon keskustelua

Nokian Siuron alueelle tehtiin maaliskuussa 2025 aloite uudesta maakunnallisesta maisemanhoitoalueesta. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee aloitetta ja arvioi alueen soveltuvuutta maisemanhoitoalueeksi. Maanomistajille on lähetetty tietoa elokuussa, ja hankkeesta on tiedotettu laajemmin yleisölle.

Haukkalan päiväkodilla järjestettiin yleisötilaisuus lokakuussa, jonne kokoontui runsaasti kuulijoita. Tilaisuudessa esiteltiin muun muassa maisemanhoitoalueprosessia ja kuultiin kokemuksia valtakunnalliselta maisemanhoitoalueelta Hyypänjokilaaksosta. Siuron kylällä järjestettiin maisemakävely marraskuussa, joka vei osallistujat keskeisiin maisemapaikoihin kuten Kirkonmäelle ja Siuronmäelle. Samalla tarkasteltiin muun muassa umpeen kasvanutta maisemaa kohti Kulovettä.

”Olemme saaneet palautetta hankkeesta ja ehdotetusta aluerajauksesta syksyn aikana. Kaikki saapunut palaute käsitellään ja niiden pohjalta tarkastellaan esimerkiksi aluerajausta uudelleen. Samalla tarkastellaan hankkeen etenemismahdollisuuksia ja alueen arvoja”, kertoo luonnon- ja maisemanhoidon asiantuntija Veera Mäkitalo Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Siuron alueelle on määritelty maakunnallisesti arvokas maisema-alue, jonka nimi on Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema. Alue sisältää valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä. Nämä arvot tukevat alueen perustamista maisemanhoitoalueeksi. Maisema-alue sisältyy Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 ja maisema-asiat huomioidaan sen kautta nykyisessä maankäytössä ja kaavoituksessa.

Maisemanhoitoa tehdään vapaaehtoisuuteen perustuen

Maisemanhoitoalueiden hoitotoimenpiteet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja paikallisten aktiivisuuteen. Hoito- ja käyttösuunnitelman laadintavaiheessa on tärkeää osallistaa alueen maanomistajia ja toimijoita. Osallistavaa toimintaa voivat olla esimerkiksi maisemakävelyt, erilaiset yleisötilaisuudet sekä neuvottelut maanomistajien kanssa. Maisemanhoitoalueet ovat hyödyttäneet alueita usein muun muassa rahallisesti. Esimerkiksi luonnonsuojelulain tukea HELMI-ohjelman kautta haettaessa katsotaan eduksi, jos alue sijaitsee maisemanhoitoalueella.

Maisemanhoitoaluetta ehdottaneet siurolaiset järjestöt toteavat, että Siuron maisemien hoito lisäisi Nokian kaupungin ja Siuron kylän vetovoimaa ja toisi paremmin esiin alueen maisemalliset luontoarvot ja rakennetun kulttuuriperinnön.

”Kylämme viihtyisyys hoidettuine maisemineen lisäisi asukkaiden viihtyvyyttä ja toimisi virkistyksen ja matkailun eduksi”, uskovat aloitteen tehneet yhdistykset. Aloitteen tekivät Siuro-Seura ry, Siuro Cruisers ry, Nokian Kuljun omakotiyhdistys ry, Lions Club Siuro sekä Kuloveden kylät ry.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettävät hoitotoimenpiteet ovat vapaaehtoisia ja niihin tarvitaan aina maanomistajan lupa. Maisemanhoitoalue ei estä maankäytön kehittämistä tai metsätalouden tai maatalouden toimia. Nykyisten maisemanhoitoalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat vapaasti nähtävillä ympäristöministeriön internetsivuilla.

Aluehallinnon uudistuksen myötä maisema-asioita käsitellään jatkossa kahdessa virastossa

Valtionhallinnon organisaatiouudistuksen myötä ELY-keskukset lakkaavat vuoden vaihteessa ja tilalle muodostetaan alueelliset elinvoimakeskukset sekä Lupa- ja valvontavirasto.

1.1.2026 alkaen: