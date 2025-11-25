Varuboden-Osla hakee taas kaikenikäisiä kesätyöntekijöitä
Osuuskauppa Varuboden-Osla hakee ensi kesäksi kaikenikäisiä kesätyöntekijöitä asiakaspalvelutehtäviin Uudellemaalle ja Ahvenanmaalle. Osassa tehtäviä vaaditaan 18 vuoden ikää, mutta yläikärajaa kesätyöntekijöille ei ole.
Kesätyöntekijöiden rekrytointi on alkanut Varuboden-Oslassa. Ensi kesänä uusia myyjiä, liikennemyymälätyöntekijöitä sekä ravintolatyöntekijöitä palkataan eri puolille osuuskaupan toimialuetta S-market-, Sale- ja ABC-ketjuihin sekä Hangon ja Porvoon ravintoloihin.
– Kesätyöntekijöille ei ole yläikärajaa, kannustaisin siis kaikkia rohkeasti hakemaan, henkilöstöjohtaja Paula Pajunen vinkkaa.
Aiempien vuosien tapaan kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun.
Nuorille ensikosketus työelämään
Vaikka muun muassa ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin vuoksi osa kesätyötehtävistä joudutaan rajaamaan täysi-ikäisille työntekijöille, löytyy mielekkäitä työtehtäviä myös nuoremmille.
– Ensimmäinen työpaikka on tärkeä askel uralla. Siksi panostamme erityisesti Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluun, jonka kautta nuorille tarjotaan juuri ensimmäistä työkokemusta palvelualoilta, Pajunen kertoo.
Täysi-ikäisille ja alaikäisille hakijoille järjestetään viime vuoden tapaan erilliset hakuprosessit.
Hakuajat
Yli 18-vuotiaat: 29.12.2025–25.1.2026
Alle 18-vuotiaat: 9.2.–8.3.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula PajunenhenkilöstöjohtajaVaruboden-OslaPuh:010 765 9315paula.pajunen@sok.fi
Linkit
Osuuskauppa Varuboden-Osla
Varuboden-Osla on 70 000 asiakasomistajan omistama kaksikielinen osuuskauppa, joka toimii Uudenmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. Palvelemme asiakkaitamme yli 60 toimipaikassa päivittäis- ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä ravitsemiskaupan alalla. Olemme osa S-ryhmää.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
Nu öppnar förnyade ABC Carwash i Karis25.11.2025 08:13:12 EET | Pressmeddelande
Biltvätten vid ABC Karis har fått en ny, effektiv tvättmaskin.
Uudistunut ABC Carwash Karjaa on avattu25.11.2025 08:13:12 EET | Tiedote
ABC Karjaan autopesu sai uuden, tehokkaan pesukoneen.
Hesburger Kyrkslätts verksamhet övergår till Varuboden-Osla21.11.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Från och med den 16 december får man Bonus på Hesburger i Kyrkslätt.
Hesburger Kirkkonummen toiminta siirtyy Varuboden-Oslalle21.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Kirkkonummen Hesburgerista saa Bonusta 16. joulukuuta alkaen.
Varuboden på Åland har köpt tomt i Dalbo14.11.2025 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Varuboden på Åland har köpt fastighetsbolaget Handelsplats Öst Ab i Dalbo-området i Jomala av Gert Sviberg och Tomas Brunberg. – Vårt handelslag har verkat på Åland i snart 15 år, och vi har kontinuerligt utvecklat och stärkt vårt servicenätverk, konstaterar Varuboden på Ålands verkställande direktör Karlos Kotkas. Vi har lärt känna marknaden och fått en djupare förståelse för kundernas behov. Dalbo-området är en central plats redan nu och växer dessutom i framtiden, så det kändes därför som ett naturligt nästa steg för oss. Tomten som Varuboden på Åland nu köpt har en byggrätt på högst 6 000 m2. – Nu när köpet är klart, inleder vi en noggrannare planering. Detaljplanen möjliggör dagligvaruhandel på tomten, men vi har inte fattat några exakta beslut ännu gällande butikstyp eller tidsplan, säger Karlos Kotkas. – Vår ambition har alltid varit att knyta starka, långsiktiga och för Åland viktiga aktörer till området. Därför är vi mycket glada att vi har lyckats attrahera Varuboden som sama
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme