Sairaala Novan yhteispäivystys Jyväskylässä on ruuhkautunut
Sairaala Novan yhteispäivystys Jyväskylässä on tällä hetkellä pahoin ruuhkautunut, ja päivystyksessä jonotusajat ovat tavanomaista pidempiä.
Yhteispäivystyksessä potilaat hoidetaan aina kiireellisyyden mukaan, ei saapumisjärjestyksessä. Tämä tarkoittaa, että eniten ja nopeimmin hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan ensin riippumatta siitä, milloin he ovat saapuneet päivystykseen.
Ilta- ja yöaikaan yhteispäivystyksessä hoidetaan myös sellaisia kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita, joiden oman terveysaseman kiirevastaanotto on suljettuna eikä hoitoa voida siirtää seuraavaan päivään.
Toivomme, että ne potilaat, joiden vaivat voidaan hoitaa arkena omalla terveysasemalla, työterveydessä tai oman lääkärin vastaanotolla, hakeutuvat hoitoon näissä paikoissa. Näin yhteispäivystyksessä voidaan keskittyä potilaisiin, jotka tarvitsevat kiireellistä hoitoa. Arkena hoidettavia asioita ovat esimerkiksi sairauslomien jatkot, reseptien uusinnat ja kontrollikäynnit, kertoo päivystyksen, ensihoidon ja osastotoiminnan palvelujohtaja Afra Prokki.
Jos olet epävarma, tarvitsetko hoitoa samana päivänä, soita aina ennen Sairaala Novan yhteispäivystykseen tuloa maksuttomaan Päivystysavun numeroon 116 117. Puhelimeen vastaa terveydenhuollon ammattilainen, joka antaa hoito-ohjeita, arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan.
Hätätilanteessa soita aina 112.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Afra Prokki, Päivystyksen, ensihoidon ja osastotoiminnan palvelujohtaja, afra.prokki@hyvaks.fi, puh.
050 530 2943
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, tuija.melville@hyvaks.fi, puh. 040 779 7071
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
