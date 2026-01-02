Uusi draamakomedia Atlantis Pasila tuo lämpöä betonin keskelle Yle Areenassa 27.1.2026
Ylen uusi sarja Atlantis Pasila vie katsojan Itä-Pasilan sydämeen, Atlantis-baarin suojiin. Sarjan on käsikirjoittanut Anna Brotkin, jonka kädenjälki on tuttua rakastetusta AIKUISET-sarjasta.
Atlantis Pasila kertoo nuorten aikuisten arjesta ja ihmissuhteista kaupungin harmauden keskellä, tuoden esiin lämpöä, huumoria ja aitoja tunteita. Sarjan keskiössä ovat pari–kolmekymppiset Kauri (Jasir Osman), Nita (Isla Mustanoja), Riku (Pyry Nikkilä), Iiris (Selina Ukkonen) ja Anni (Sofia Smeds), jotka kukin kamppailevat omien tunteidensa ja elämänsä solmukohtien kanssa.
"AIKUISET-sarjan jälkeen halusin jatkaa modernin kaupunkielämän kuvaamista, mutta samalla etsiä kirjoittamiseen uusia, ehkä vähän ambivalentteja ja tummia sävyjä. Halusin kuvata ihmisiä, jotka eivät tunnista omia tunteitaan sekä maailmaa, jossa kaikki ei mene aina putkeen ja kommunikaatio on vaikeaa", sanoo Anna Brotkin.
14-jaksoinen Atlantis Pasila, joka julkaistaan Yle Areenassa 27.1., tarjoaa samaistuttavia hetkiä nuorten aikuisten elämästä, Brotkinin terävän käsikirjoituksen siivittämänä.
"Halusin tutkia ajassamme olevaa voimakasta yksinpärjäämisen eetosta. Atlantis Pasilan hahmot ovat kaikki omalla tavallaan jumissa itsensä kanssa. He uskottelevat itselleen ja muille pärjäävänsä yksin. He vakuuttavat, etteivät he tarvitse ketään, mutta pyristelevät silti jatkuvasti toisiaan kohti. Ajattelen, että meistä itsenäisin ja vahvinkin tarvitsee toista ihmistä, lämpöä, rakkautta ja empatiaa", Brotkin kertoo.
Sarjan keskiöön nousee 27-vuotias elämäntapanomadi ja syntymäoptimisti Kauri, joka ei harrasta asioiden suunnittelua ja on tottunut pakenemaan kaikkea ja kaikkia: vaikeita tunteita, solmuisia ihmissuhteita, tarrautuvia poikaystäviä, ärsyttäviä duuneja ja huonoa säätä.
Sarjan alussa Kauri on lähdössä pakullaan kohti Portugalia ja surffausta. Hetkessä elävä Kauri ei pidä ongelmana sitä, ettei hänellä ole juuri lainkaan kokemusta surffaamisesta – taidot voi varmasti oppia paikan päällä. Lähtöyönä paku kuitenkin hajoaa, kaukana Portugalin rannoista ja auringonpaisteesta, ja hän jää jumiin Itä-Pasilaan.
Saadakseen rahaa pakun korjaukseen hän joutuu palaamaan töihin pikkuserkkunsa Rikun omistamaan Atlantis-baariin. Samaan aikaan Kauri rakastuu mystiseen Leoon (Otto Rokka), joka katoaa ja ilmestyy aina silloin, kun sitä vähiten odottaa.
"Kirjoitusprosessin aikana sarjan hahmoista tuli minulle kuin ystäviä. Vähän sellaisia ärsyttäviä tyyppejä, joiden jutut ja seura triggeröi, mutta silti samaan aikaan heitä huomaa kaipaavansa. Toivon, että katsojille käy samalla tavalla ja että he löytävät Kaurista, Annista, Rikusta, Nitasta ja Iiriksestä itselleen ystävän," Brotkin sanoo.
Rooleissa: Jasir Osman, Pyry Nikkilä, Isla Mustanoja, Sofia Smeds ja Selina Ukkonen
Käsikirjoitus: Anna Brotkin
Ohjaus: Ulla Heikkilä
Tuottaja: Vilja Savonlahti
Tuottajat, Yle: Liisa Palmroth ja Matti Kajander
Kuvaaja: Joonas Pulkkanen
Pukusuunnittelija: Kaisa Pohjola
Maskeeraussuunnittelija: Keiku Borgström
Lavastussuunnittelija: Antti Grundstén
Leikkaaja: Dimitri Okulov
Äänisuunnittelija: Arttu Hokkanen
Sarjan on Ylelle tuottanut Yellow Film & TV
Atlantis Pasila 27.1. kaikki jaksot Yle Areenassa ja 26.2. alkaen Yle TV2:ssa.
Yhteyshenkilöt
Liisa Palmrothtuottaja, Yleliisa.palmroth@yle.fi
Erika Gabrielssonviestinnän asiantuntijaerika.gabrielsson@yle.fi
