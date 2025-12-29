Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti sähkökatkoista huolimatta
Hannes-myrskyn aiheuttamista sähkökatkoista huolimatta Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti. Kotihoidon asiakkaat saavat tukea kotihoidon työntekijöiltä, ja muita neuvovat tarvittaessa lähitorit, palveluneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.
Sähkökatkot eivät tällä hetkellä vaikuta Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluasumisyksiköiden toimintaan.
Kotihoidon piiriin kuuluu Pirkanmaalla 5000 asukasta, ja kotihoidon työntekijöillä on jo tiedossa ne asiakkaat, joille sähkökatkot ovat aiheuttaneet ongelmia kotona pärjäämiseen. Yksittäistapauksissa asukas on siirtynyt kotoaan joko kiireellisiin asumispalveluihin tai omaisten luokse.
Jos olet huolissasi iäkkäästä läheisestäsi, joka ei kuulu kotihoidon piiriin, ota häneen yhteyttä ja varmista hänen pärjäämisensä.
Neuvontaa on tarjolla virka-aikana puhelimitse lähitoreilla sekä palveluneuvonnassa. Virka-ajan ulkopuolella auttaa sosiaali- ja kriisipäivystys.
Apua sähkökatkon aikana:
- Oman alueesi lähitori, katso numerot: Lähitorit. (avoinna arkisin)
- Palveluneuvonta: puh. 040 733 3949 (arkisin klo 8–16.30)
- Sosiaali- ja kriisipäivystys, puh. 050 062 5990. Avoinna myös virka-ajan ulkopuolella.
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
