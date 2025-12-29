Oma Häme jatkaa poikkeuksellisesti järjestöavustusten hakuaikaa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on päättänyt jatkaa järjestöavustusten hakuaikaa poikkeuksellisesti vielä viikolla. Alun perin avustukset olivat haussa marras-joulukuussa. Haku avataan uudelleen 30.12.2025-7.1.2026. Hakemusten on oltava perillä 7. tammikuuta kello 12 mennessä. Haku on tarkoitettu Kanta-Hämeessä toimiville järjestöille. Järjestöavustuksia myönnetään järjestöjen toimintaan, joka tukee, täydentää tai monipuolistaa hyvinvointialueen palveluja ja edistää asukkaiden hyvinvointia.

Hakuaikaa pidennetään, koska järjestöavustusten periaatteiden päivitys on aiheuttanut sekaannusta ja epätietoisuutta järjestöissä. Oma Häme päivitti järjestöavustusten periaatteet syksyllä 2025. Päivitysten myötä myös avustusten hakuaika aikaistui verrattuna edellisiin vuosiin. Haun avaamisella uudelleen Oma Häme haluaa varmistaa, että kaikilla alueella toimivilla järjestöillä on mahdollisuus hakea hyvinvointialueen järjestöavustuksia.

Avustushakemukset, jotka on jätetty alkuperäiseen määräaikaan mennessä, otetaan huomioon avustuspäätöksissä, eikä avustusta tarvitse hakea uudelleen. Hakuajan jatkaminen ei muuta haettujen avustusten käsittelyä. Kaikilla avustushakemuksen jättäneillä järjestöillä on halutessaan mahdollisuus täydentää vielä hakemustaan.

Hyvinvointialueen järjestöavustusten myöntämisen kriteerinä on, että järjestö on kuvannut toimintansa joko lähellä.fi-palveluun tai Palvelutietovarantoon (PTV). Mikäli pidennetyn hakuajan päättyessä hakijan tietoja ei ole lisätty jompaankumpaan palveluun, avustushakemus hylätään.

Vuoden 2025 avustusten käytön raportointiaika päättyy 31.12.2025. klo 23:59. Avustusten myöntämisen kriteerinä on, että järjestö on raportoinut edellisen vuoden avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue myöntää järjestöille toiminta-avustuksia ja kumppanuusavustuksia. Toiminta-avustus kattaa järjestön jatkuvan ja suunnitelmallisen toiminnan sekä kertaluonteiset toimenpiteet, kun taas kumppanuusavustus kohdistuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa ja edellyttää myös muuta rahoitusta.

Kumppanuusavustuksen hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/EC27A7211CB7F5CF

Toiminta-avustuksen hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/D4A7FAB76ECF67E9

Lisätietoja avustusten kriteereistä ja hakuprosessista sekä hakulomakkeen löydät Järjestöavustukset-sivulta.