Turvallisuus tärkeintä vuodenvaihteen ilotulituksissa
Vuodenvaihteen ilotulituksissa, kuten muussakin uudenvuoden juhlinnassa, kannattaa huomioida naapurit, lemmikit ja yleinen turvallisuus.
Naapuruston kärsivällisyys voi joutua koetukselle, jos pommien paukuttelu jatkuu kohtuuttoman pitkään. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä vain kello 18–02 välisenä aikana.
Ajankohdan lisäksi rakettien ampumisen paikka on syytä valita huolella.
”Kiinteistöliitto ei suosittele rakettien ampumista taloyhtiön pihalla, sillä yleensä se ei onnistu siellä tarpeeksi turvallisesti. Kun rakettien ampumiselle valitaan turvallinen paikka riittävän kaukana rakennuksista, ampujan ei tarvitse pelätä ilotulitteiden osumista rakennuksiin tai autoihin, eikä kotieläinten tai naapureidenkaan tarvitse kuunnella ikkunan edessä räjähteleviä raketteja”, sanoo Kiinteistöliiton juristi Katja Lindvall.
Lisäksi on hyvä muistaa, että ilotulitteita ei saa säilyttää taloyhtiön yhteisissä tiloissa, ullakolla tai verkkokellarissa.
Siististi eroon joulukuusesta
Kun juhlat on juhlittu, useimmat haluavat hankkiutua joulukuusesta eroon viimeistään loppiaisena. Kuivahtaneen kuusen ulos kantamisesta syntyy pahimmillaan melkoinen sotku, joka on kohteliasta siivota pois porraskäytävästä ja muualta yhteisistä tiloista.
Jos sinulla on saha tai jämäkkä puukko, voit karsia kuusesta oksat jo sisällä ja viedä ne jätesäkissä ulos. Pelkästä kuusenrungosta ei synny ulos kantaessa suurta sotkua. Kuusen voi myös kääriä sisällä esimerkiksi räsymattoon ja kantaa sen suojissa ulos. Myynnissä on myös erityisiä kuusipusseja, jonka voi virittää kuusen alle jo pystytyksen yhteydessä. Hävittämisen hetkellä pussi vedetään kuusen yli ja kuusi kannetaan ulos pussiin suljettuna.
Yhteyshenkilöt
Katja LindvalljuristiPuh:09 1667 6361katja.lindvall@kiinteistoliitto.fi
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kiinteistöliitto
Rauhallista joulua jokaiseen taloyhtiöön!16.12.2025 08:15:00 EET | Tiedote
Jotta joulu sujuisi taloyhtiöissä turvallisesti ja sopuisasti, on hyvä muistaa muutama tuttu, mutta tärkeä ohje joulunviettoon.
Hallitus ja isännöitsijä saavat uutta apua ikääntyvien huomioimiseen taloyhtiössä11.12.2025 09:21:04 EET | Tiedote
Ikääntyneiden asukkaiden keskeisiä haasteita taloyhtiöissä ovat liikkumisen vaikeudet, kaatumiset, teknologian käytön ongelmat sekä muistisairauteen liittyvät oireet, kuten avainten unohtuminen ja arjen muistamattomuus. Myös yksinäisyys ja huoli asukkaiden pärjäämisestä nousevat esiin yhä useammassa taloyhtiössä. Valtakunnallinen Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö -hanke kokosi kahden vuoden aikana kattavan kokonaiskuvan siitä, miten väestön ikääntyminen näkyy taloyhtiöiden arjessa.
OTM, eMBA Mia Koro-Kanerva nimitetty Suomen Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi25.11.2025 15:01:00 EET | Tiedote
Suomen Kiinteistöliitto ry:n hallitus on 25.11.2025 nimittänyt Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi OTM, eMBA Mia Koro-Kanervan 1.5.2026 lukien. Liiton nykyinen toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Harri Hiltunen jää eläkkeelle 1.9.2026. Hiltunen on toiminut tehtävässä vuodesta 2005.
Rakennusten omistajilla jo kiire huolehtia palovaroitinasiat kuntoon25.11.2025 08:10:00 EET | Tiedote
Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla on jo kiire huolehtia palovaroittimia koskevat asiat kuntoon, sillä viime vuoden alussa muuttuneen pelastuslain siirtymäaika päättyy tämän vuoden lopussa eli runsaan kuukauden kuluttua. Sen jälkeen rakennuksen omistaja vastaa siitä, että kaikissa asunnoissa on toimivat palovaroittimet.
Taloyhtiöiden korjaaminen vähentynyt edelleen4.11.2025 09:01:00 EET | Tiedote
Kiinteistöliiton syksyn Korjausrakentamisbarometrin perusteella taloyhtiöiden korjausrakentaminen supistuu edelleen lievästi vuonna 2025. Positiivista on kuitenkin se, että tulevia korjaushankkeita suunnittelee useampi kuin viime vuonna, mikä ennakoinee urakointienkin kasvua ensi vuodesta lähtien.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme