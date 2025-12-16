Turvallisuus tärkeintä vuodenvaihteen ilotulituksissa

Naapuruston kärsivällisyys voi joutua koetukselle, jos pommien paukuttelu jatkuu kohtuuttoman pitkään. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä vain kello 18–02 välisenä aikana.

Ajankohdan lisäksi rakettien ampumisen paikka on syytä valita huolella.

”Kiinteistöliitto ei suosittele rakettien ampumista taloyhtiön pihalla, sillä yleensä se ei onnistu siellä tarpeeksi turvallisesti. Kun rakettien ampumiselle valitaan turvallinen paikka riittävän kaukana rakennuksista, ampujan ei tarvitse pelätä ilotulitteiden osumista rakennuksiin tai autoihin, eikä kotieläinten tai naapureidenkaan tarvitse kuunnella ikkunan edessä räjähteleviä raketteja”, sanoo Kiinteistöliiton juristi Katja Lindvall.

Lisäksi on hyvä muistaa, että ilotulitteita ei saa säilyttää taloyhtiön yhteisissä tiloissa, ullakolla tai verkkokellarissa.

Siististi eroon joulukuusesta

Kun juhlat on juhlittu, useimmat haluavat hankkiutua joulukuusesta eroon viimeistään loppiaisena. Kuivahtaneen kuusen ulos kantamisesta syntyy pahimmillaan melkoinen sotku, joka on kohteliasta siivota pois porraskäytävästä ja muualta yhteisistä tiloista.

Jos sinulla on saha tai jämäkkä puukko, voit karsia kuusesta oksat jo sisällä ja viedä ne jätesäkissä ulos. Pelkästä kuusenrungosta ei synny ulos kantaessa suurta sotkua. Kuusen voi myös kääriä sisällä esimerkiksi räsymattoon ja kantaa sen suojissa ulos. Myynnissä on myös erityisiä kuusipusseja, jonka voi virittää kuusen alle jo pystytyksen yhteydessä. Hävittämisen hetkellä pussi vedetään kuusen yli ja kuusi kannetaan ulos pussiin suljettuna.