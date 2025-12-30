Kesätöihin Espoon seurakuntayhtymän hautausmaille

Hautausmaille haetaan kesätöihin sähköisen hakulomakkeen kautta, joka löytyy KirkkoRekry järjestelmästä. Hakuilmoitus julkaistaan 1.1.2026 TE-palveluissa sekä Espoon seurakuntien omien sivujen Avoimet työpaikat -osiossa, joista on suora linkki KirkkoRekryyn.

Vain sähköiset hakemukset käsitellään. Hakuilmoituksessa on yhteystiedot, josta on mahdollista kysyä lisätietoja.

Kausityöpaikkoja on tarjolla yli 18-vuotiaille yhteensä 50 tehtävää ja 16–17-vuotiaille 20 tehtävää. Kausityönjohtajien paikkoja viisi ja näiden lisäksi yksi ympäristönhoitotyöntekijän paikka. Kaikki työpaikkailmoitukset löytyvät KirkkoRekrystä.

– Haku kesän töihin alkaa vuoden vaihteessa ja kestää helmikuun alkupuolelle kertoo ylipuutarhuri Miina Renqvist Espoon seurakuntayhtymästä.

– Kesätöihin kannattaa hakea mahdollisimman pian haun auettua, koska sopivia työntekijöitä palkataan heti jo haastattelujen alkaessa tammikuussa. Kannattaa myös panostaa hakemuksen sisältöön, sillä niiden perusteella kutsumme hakijoita haastatteluihin, Renqvist jatkaa.

Kausityöntekijän työtehtäviin kuuluvat hautausmaiden yleishoito ja hautojen hoito, muun muassa kitkentää, haravointia, kukkapenkkien hoitamista ja nurmikon leikkaamista. Hakijoilta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää,

– 16–17-vuotiaat kesätyöntekijät työskentelevät meillä kuukauden ajan kerrallaan, joko kesä- tai heinäkuussa, kertoo Miina Renqvist.

– Alaikäisten hakemuksia tulee erittäin paljon ja tasapuolisuuden vuoksi arvomme niistä haastatteluun pääsevät. Haastattelujen perusteella valitsemme työn saavat nuoret. Jos arpaonni ei satu kohdalle, niin kannattaa hakea seuraavana kesänä uudestaan. Ja viimeistään täysi-ikäisenä haastatteluun kutsumme hakemuksen perusteella, Renqvist sanoo.

– Työtehtävät ovat alaikäisillä lähes samat kuin täysi-ikäisillä. Konetyöskentelyn suhteen olemme tarkempia. Työtehtäviin kuuluvat hautausmaiden yleishoito ja hautojen hoito, muun muassa kitkentää, haravointia sekä kukkapenkkien hoitamista. Hakijan tulee olla työsuhteen alkaessa 16 vuotta täyttänyt.

– Odotamme kaikilta työntekijöiltämme reipasta asennetta, ahkeruutta sekä kykyä fyysiseen ulkotyöhön. Työskentelemme aina ulkona; satoi tai paistoi. Aiempi viher- ja puutarha-alan työkokemus ei ole välttämätöntä, mutta se katsotaan eduksi.

Valinnoista ilmoitetaan valituille henkilökohtaisesti puhelimitse. Ei valitut saavat tiedon rekrytoinnista loppumisesta joko sähköpostilla tai kirjeitse, sen mukaan miten he ovat ilmoittaneet KirkkoRekry-järjestelmässä.