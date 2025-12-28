Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohjois-Pohjanmaalla yhä pitkiä sähkökatkoja. Apua on saatavilla sosiaali- ja kriisipäivystyksestä tai hätäkeskuksesta.

29.12.2025 15:36:23 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Hannes-myrskyn aiheuttamien vahinkojen korjaustyöt etenevät, mutta Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä yhä useita sähkökatkoja. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos seuraa tilannetta ja pitää tiiviisti yhteyttä alueen sähköyhtiöihin. Jos tarvitset kiireellistä apua, ota yhteyttä hätäkeskukseen tai Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on tiiviisti yhteydessä alueen sähköyhtiöihin liittyen Pohteen alueen laajoihin sähkökatkoihin. Lauantaina alkaneen myrskyn vahinkoja korjataan vaiheittain ja sähköttömien kohteiden määrä vähenee jatkuvasti. Tämänhetkisen tiedon mukaan on kuitenkin mahdollista, että joidenkin kiinteistöjen osalta sähköt palautuvat vasta parin päivän kuluttua. Sähköyhtiöt tiedottavat korjaustoimenpiteiden etenemisestä omissa kanavissaan.  

Apua on saatavilla ympäri vuorokauden 

Pohteella on varauduttu pitkien sähkökatkojen varalta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelutuotanto toimii häiriöttömästi. Esimerkiksi kotihoidon asiakkaisiin pidetään säännöllisesti yhteyttä ja he saavat tarvittaessa apua.

Jos et pärjää kotona sähkökatkojen aiheuttamien haittojen takia, ota yhteyttä Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen numeroon 044 703 6235. Numeroon voi soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hätätilanteissa ota yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112. 

Varovaisuutta raivaustöihin ja tulisijojen käyttöön 

Pelastuslaitos kehottaa ihmisiä varovaisuuteen mahdollisten myrskyvahinkojen raivaustöissä. Ennen raivaustyöhön ryhtymistä on tärkeää arvioida omat taidot ja voimavarat. Tarvittaessa raivaustyö tulee tilata ammattilaiselta.   

Lisäksi tulisijojen lämmityksessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että tulisija on käyttökunnossa. Lue lisää tulisijojen käytöstä ja lämmityksestä Pelastustoimen verkkosivuilla.  

Omatoiminen varautuminen on edelleen tärkeää. Lue lisää sähkökatkoihin varautumisesta osoitteesta 72tuntia.fi

Pohde seuraa tilannetta aktiivisesti ja jatkaa toimenpiteitä asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Tilanteen etenemisestä tiedotetaan tarvittaessa.  

Aiheesta aiemmin julkaistua Pohteen verkkosivuilla: Hannes-​myrsky aiheuttaa yhä sähkökatkoja Pohjois-​Pohjanmaalla – tarvittaessa hätäkeskus ja Pohteen sosiaali-​ ja kriisipäivystys auttavat

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Marja Salonenvs. toimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria, palvelualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Puh:040 154 9041marja.salonen@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye