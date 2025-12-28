Pohjois-Pohjanmaalla yhä pitkiä sähkökatkoja. Apua on saatavilla sosiaali- ja kriisipäivystyksestä tai hätäkeskuksesta.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on tiiviisti yhteydessä alueen sähköyhtiöihin liittyen Pohteen alueen laajoihin sähkökatkoihin. Lauantaina alkaneen myrskyn vahinkoja korjataan vaiheittain ja sähköttömien kohteiden määrä vähenee jatkuvasti. Tämänhetkisen tiedon mukaan on kuitenkin mahdollista, että joidenkin kiinteistöjen osalta sähköt palautuvat vasta parin päivän kuluttua. Sähköyhtiöt tiedottavat korjaustoimenpiteiden etenemisestä omissa kanavissaan.

Apua on saatavilla ympäri vuorokauden

Pohteella on varauduttu pitkien sähkökatkojen varalta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelutuotanto toimii häiriöttömästi. Esimerkiksi kotihoidon asiakkaisiin pidetään säännöllisesti yhteyttä ja he saavat tarvittaessa apua.

Jos et pärjää kotona sähkökatkojen aiheuttamien haittojen takia, ota yhteyttä Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen numeroon 044 703 6235. Numeroon voi soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hätätilanteissa ota yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112.

Varovaisuutta raivaustöihin ja tulisijojen käyttöön

Pelastuslaitos kehottaa ihmisiä varovaisuuteen mahdollisten myrskyvahinkojen raivaustöissä. Ennen raivaustyöhön ryhtymistä on tärkeää arvioida omat taidot ja voimavarat. Tarvittaessa raivaustyö tulee tilata ammattilaiselta.

Lisäksi tulisijojen lämmityksessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että tulisija on käyttökunnossa. Lue lisää tulisijojen käytöstä ja lämmityksestä Pelastustoimen verkkosivuilla.

Omatoiminen varautuminen on edelleen tärkeää. Lue lisää sähkökatkoihin varautumisesta osoitteesta 72tuntia.fi.

Pohde seuraa tilannetta aktiivisesti ja jatkaa toimenpiteitä asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Tilanteen etenemisestä tiedotetaan tarvittaessa.



Aiheesta aiemmin julkaistua Pohteen verkkosivuilla: Hannes-​myrsky aiheuttaa yhä sähkökatkoja Pohjois-​Pohjanmaalla – tarvittaessa hätäkeskus ja Pohteen sosiaali-​ ja kriisipäivystys auttavat