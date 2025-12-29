Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hannes-myrsky kaatoi puita ja katkaisi sähköjä – kotihoito turvattiin sähkökatkoalueilla

29.12.2025 15:46:49 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Päijät-Hämeessä Hannes-myrskyyn liittyviä onnettomuustehtäviä kertyi 27.-28.12. välisenä aikana yhteensä 72.

Hyvinvointialueen pelastustoimen ja sopimuspalokuntien tehtävät painottuivat kaatuneiden puiden poistamiseen teiltä, sähkölinjoilta ja rakennusten tai ajoneuvojen päältä. Myrskyyn liittyviä henkilövahinkoja ei sattunut.

Hyvinvointialue turvasi kotihoidon asiakkaiden palvelut myös sähkökatkojen ja liikennehäiriöiden aikana, ja asiakaskohtaisia järjestelyjä voidaan tehdä tarvittaessa edelleen sähkökatkoalueilla oleville. Sähkökatkoalueilla asuvien kotihoidon asiakkaiden tilanteissa voi olla yhteydessä kotihoidon numeroon 044 440 3962. Sähkökatkon aikana on myös hyvä varmistaa naapurustossa asuvien, tukea tarvitsevien vointi.

Myrskytilanteissa korostuvat omatoiminen varautuminen, turvallisuudesta huolehtiminen ja kärsivällisyys. Kaikki vahingot eivät vaadi välitöntä viranomaisapua, ja esimerkiksi pihalle kaatunut puu voidaan hoitaa myöhemmin itse tai metsäalan ammattilaisen avulla. Pelastustoimi hoitaa kiireellisyysjärjestyksessä tehtävät, joissa ihmisten turvallisuus tai omaisuus on välittömässä vaarassa.

Kun ryhdyt selvittämään vaurioita, muista:

  • Vaurioituneet rakennukset ja kaatuneet puut voivat olla vaarallisia.
  • Arvioi tilanne ennen kuin ryhdyt raivaamaan. Jos et ole varma, ota yhteyttä ammattilaisiin.
  • Ilmoita vahingoista vakuutusyhtiölle ja dokumentoi vauriot valokuvin ennen purkutöitä.


Pelastuslaitoksen lisäksi sähköyhtiöt, metsurit ja muut toimijat korjaavat vahinkoja. Iltapäivällä 29.12. noin 830 kotitaloutta oli edelleen ilman sähköä. Tilannetta voi seurata osoitteessa: https://sahkokatkokartta.fi.

Yhteyshenkilöt

Piritta MattilaTulosaluejohtaja

Kotiin vietävät palvelut

Puh:0444406560

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

