Keski-Suomessa sähkönjakeluhäiriöitä - Keski-Suomen hyvinvointialue palvelee suunnitellusti vuoden vaihteen poikkeusoloaikojen mukaisesti
Hannes-myrskyn seurauksena Keski-Suomessa on edelleen sähkönjakeluhäiriöitä. Tilanne vaihtelee alueittain ja osa asukkaista on yhä ilman sähköä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivat sähkönjakeluhäiriöistä huolimatta normaalisti vuoden vaihteen poikkeusoloaikojen mukaisesti. Hyvinvointialue huolehtii siitä, että kriittiset palvelut, kuten päivystykselliset palvelut, sairaalapalvelut, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut ja sosiaali- ja kriisipäivystys toimivat kaikissa tilanteissa.
– Olemme selvittäneet sähkönjakeluhäiriöiden vaikutuksia palveluihimme laajasti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että asiakkaitamme ei olisi sähköttömissä talouksissa. Etähoivapalvelut ja turvapuhelimet toimivat normaalisti, niiden toimivuutta seurataan myös reaaliaikaisesti, kertoo vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.
Keski-Suomen hyvinvointialue ja Keski-Suomen pelastuslaitos seuraavat tilannetta tiiviisti ja toimivat yhteistyössä kuntien, sähköyhtiöiden ja muiden kumppaneidensa kanssa.
Varautuminen sähkökatkojen aikana
Jos myrsky katkaisee sähköt tai estää kulkuyhteydet, on tärkeää varautua etukäteen pärjäämään vähintään 72 tunnin ajan kotona omin ja läheisten avuin.
– Välittäminen on tärkeää. Kannustamme omaisia, läheisiä ja naapureita kysymään toisiltaan kuulumisia ja varmistamaan, että lähipiiri ja erityisesti ikääntyneet pärjäävät ja voivat hyvin arjessaan, myös sähkökatkojen aikana, muistuttaa Kallimo.
Muistilista sähkönjakeluhäiriöiden varalle
- Lataa puhelin ajoissa ja varmista, että taskulamppu toimii.
- Huolehdi, että kotona on riittävästi juomavettä ja helposti säilytettävää ruokaa muutamaksi päiväksi.
- Lisäksi on suositeltavaa varata paristoilla toimiva radio sekä riittävästi varaparistoja, jotta voit seurata viranomaistiedotusta myös sähkökatkon aikana.
Hätätilanteet ja päivystys
Sähkökatkojen aikana akuuteissa avun tarpeessa ja henkeä uhkaavissa tilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112.
Sairaala Novan yhteispäivystys (Hoitajantie 3, Jyväskylä) palvelee ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Yhteispäivystyksessä hoidetaan vain ne potilaat, joiden sairaus tai vamma vaatii välitöntä hoitoa saman päivän aikana eikä hoitoa voi siirtää myöhempään ajankohtaan. Ennen yhteispäivystykseen hakeutumista tulee soittaa maksuttomaan Päivystysavun numeroon 116 117.
Sosiaali- ja terveysasemien kiirevastaanotot palvelevat arkipäivisin terveysasemien aukioloaikoina ajanvarauksella. Terveysaseman aukioloaikojen ulkopuolella tulee soittaa maksuttomaan Päivystysavun numeroon 116117. Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä kiirevastaanotto palvelee Jämsässä, Äänekoskella ja Sairaala Novassa Jyväskylässä. Lue lisää: Tiedote 22.12.2025. Terveyspalvelut joulunaikana ja vuodenvaihteessa
Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa akuuttia kriisiapua traumaattisissa kriisitilanteissa puhelinnumerossa 014 266 0149. Lue lisää: Tiedote 19.12.2025, Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee ympäri vuorokauden myös jouluna ja vuodenvaihteessa
Keski-Suomen hyvinvointialue muistuttaa asukkaita seuraamaan hyvinvointialueen, sähköyhtiöiden ja viranomaisten tiedotusta tilanteen etenemisestä. Keski-Suomen hyvinvointialue tiedottaa tarvittaessa lisää tilanteen edetessä.
Yhteyshenkilöt
Kati Kallimovs. hyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Simo OksanenRiskienhallintajohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialuePuh:040 552 1263simo.oksanen@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
