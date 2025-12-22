Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Yksityisen varhaiskasvatuksen uudesta työehtosopimuksesta neuvottelutulos

29.12.2025 22:59:07 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

SuPer, JHL, OAJ ja Talentia sekä työnantajia edustava Sivista ovat saavuttaneet tänään 29.12.2025 neuvottelutuloksen täysin uudesta työehtosopimuksesta yksityiselle varhaiskasvatusalalle. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn.

Alalla ei ole aikaisemmin ollut omaa työehtosopimusta, vaan toimijat ovat olleet muun muassa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä, joka päättyy varhaiskasvatuksen osalta 31.12.2025. Yksityisen varhaiskasvatusalan oman työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat 17.9.2024.  

Neuvotteluosapuolia ovat SuPerin lisäksi JHL, OAJ ja Talentia sekä työnantajia edustava Sivista (Sivistysala ry). 

Neuvottelutuloksen sisältöä ei avata tai kommentoida julkisesti ennen kuin kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat käsitelleet asiaa. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä on Suomessa noin 40 000 lasta ja se työllistää noin 10 000 palkansaajaa.

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

