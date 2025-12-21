Keskustan Kurvinen: Valtiolta ja pankeilta uuden vuoden lupaus - enemmän rahoitusta yrittäjille ja kodin ostajille
Pienet ja keskikokoiset yritykset (pk) ovat taloutemme selkäranka, mutta liian moni investointi ja kasvuhanke jää toteutumatta rahoituksen saatavuuteen liittyvien haasteiden vuoksi.
Rakennusalan jumi näyttää ennusteiden mukaan jatkuvan myös vuonna 2026.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen mukaan nykyinen tilanne on kestämätön.
Pk-yritysten luottamus ja investointihalukkuus ovat edelleen heikkoja. Yritykset raportoivat edelleen, että ulkoisen rahoituksen käyttö on vähäistä ja pankkikeskeisyys sekä tiukka sääntely heikentävät luoton saatavuutta.
Rahoitusjärjestelmä ei tällä hetkellä palvele riittävän hyvin kasvua, uudistumista ja riskinottoa.
”Yrityksiltä ei puutu ideoita tai halua kasvaa. Me keskustalaiset kuulemme lähes päivittäin, miten kasvua luovat investoinnit, rakennushankkeet tai asuntojen kaupat jäävät toteutumatta kielteisen lainapäätöksen vuoksi. Suomi on tukehtumassa siihen, että rahoitusta ei ole saatavilla tai sen ehdot ovat liian tiukat”, Kurvinen sanoo tiukasti.
Ryhmyrin mukaan valtion roolia kasvun mahdollistajana on vahvistettava. Finnveran on voitava ottaa nykyistä enemmän hallittua riskiä, jotta se pystyy tukemaan yritysten investointeja ja kasvua. Tämä edellyttää riittäviä tappiovarauksia sekä joustavampia takaus- ja lainamalleja, jotka täydentävät pankkirahoitusta erityisesti epävarmassa taloustilanteessa.
Samalla Kurvinen painottaa, että yritysrahoituksen pullonkauloja on tarkasteltava laajemmin. Pankkien sääntely-ympäristöä on syytä käydä läpi myös kansallisesta näkökulmasta ja arvioida, rajoittaako se tarpeettomasti rahoituksen saatavuutta tai nostaa sen hintaa suomalaisille yrityksille.
Kasvun rahoitusta on monipuolistettava myös vahvistamalla pääomamarkkinoita. Suomeen tarvitaan enemmän vaihtoehtoisia rahoituskanavia, jotka tukevat erityisesti pk-yritysten ja kasvuyritysten pitkäjänteistä kehittämistä. Verokohtelun on oltava neutraalia eri sijoitusmuotojen välillä, jotta pääoma löytää tiensä tuottavaan käyttöön.
”Myös pankeissa ja muissa rahoituslaitoksissa on syytä itsetutkisteluun. Onko rahoitus muuttunut kilpaillusta liiketoiminnasta ja markkinasta mekaaniseksi päätöksenteoksi kaukana asiakkaasta?"
"Onko pitkän päälle pankkienkaan etu, että puhtailla papereilla matkassa olevia yrittäjiä ja asunnonostajia ohjataan tiukasti niin, että maaseudulle ei saisi enää rakentaa tai pienempiin kuntiin investoida yritystoimintaan?”, kysyy Keskustan ryhmyri.
”Koska selvästi rahoituksen saaminen on iso jarruttava tekijä Suomen lamasta nousemisessa, ehdotan valtiovallan ja pankkien uuden vuoden lupausta: lisää lainoitusta asiallisille yrittäjille ja asuntojen ostajille."
"Tällaista sopimusta varten valtioneuvoston tulisi heti tammikuussa 2026 kutsua kaikki finanssialan toimijat saman pöydän ääreen!”, päättää Antti Kurvinen.
